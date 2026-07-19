Le Xiaomi Mix Fold 5 fuite en photo : son design, sa puce et sa batterie se dévoilent avant l’heure

Le prochain smartphone pliable de Xiaomi se dévoile déjà. Ce dernier, baptisé Mix Fold 5, apparaît dans une photo ayant récemment fuité. Design, autonomie, bloc photo : on vous explique tout.

Xiaomi Mix Fold 5
Crédits photo : @sunny1583

Depuis le lancement des tout premiers Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung, d’innombrables fabricants se sont lancés dans la course au smartphone pliable. En effet, alors que Samsung s’apprête à dévoiler officiellement les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8, le fabricant sud-coréen fait face à une concurrence toujours plus féroce. On retrouve par exemple Oppo, qui prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux. Huawei, de son côté, devance Apple avec un smartphone pliable tout en longueur.

Mais il ne faut pas oublier Xiaomi, qui dispose d’une solide expérience dans le domaine. En 2021, le fabricant chinois présentait par exemple le Mi Mix Fold, le smartphone pliable le moins cher au monde. L’année suivante, Xiaomi lançait le MIX Fold 2, le téléphone pliable le plus fin au monde.

Mix Fold 5 : Xiaomi ferait le choix d’une puce maison

Et le fabricant chinois ne compte visiblement pas se reposer sur ses lauriers. En effet, Xiaomi s’apprête à officialiser son tout dernier smartphone pliable, le Mix Fold 5. Et, bonne nouvelle pour les plus impatients d’entre vous, celui-ci vient de fuiter. La photo en question, relayée par le leaker @sunny1583 sur X, montre un smartphone pliable aux dimensions impressionnantes.

Côté bloc photo, le Mix Fold 5 embarquerait un module horizontal développé en partenariat avec Leica. Celui-ci disposerait d’ailleurs d’un capteur principal de 200 mégapixels. Niveau performances, Xiaomi aurait choisi d’équiper son prochain smartphone pliable d’une puce maison, qui serait baptisée Xring O3. Le tout serait alimenté par une généreuse batterie affichant une capacité de 6 000 mAh.

Passons maintenant au logiciel d’exploitation du futur Xiaomi Mix Fold 5. Celui-ci utiliserait la quatrième version d’HyperOS, sobrement baptisée HyperOS 4. Cette surcouche est basée sur le récent Android 17, qui s’accompagne d’un tout nouveau système de vérification.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la date de sortie du Xiaomi Mix Fold 5 est pour l’instant inconnue. Mais, comme le montre cette fuite, une version fonctionnelle du smartphone pliable circulerait déjà en Chine. Patience donc…


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