Galaxy Z Fold 8 Ultra : une énorme fuite dévoile le smartphone pliable de Samsung avant l’heure

Quelques jours avant la présentation officielle de Samsung, le prochain smartphone pliable du fabricant sud-coréen se dévoile déjà. Une nouvelle fuite nous en apprend plus quant au design et aux caractéristiques du Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Crédits photo : Evleaks

Dans le monde des smartphones pliables, Samsung est sans aucun doute l’un des fabricants les plus populaires, notamment grâce à sa série des Galaxy Z Fold. Et celle-ci fait bien des jaloux. De nombreux fabricants se sont en effet lancés dans la course. On pense par exemple à Huawei, qui devance Apple avec un smartphone pliable tout en longueur. Toutefois, la marque à la pomme ne compte visiblement pas se laisser faire, avec l’iPhone Ultra, pour lequel Apple ferait un énorme sacrifice afin de le rendre plus fin.

Quoi qu’il en soit, Samsung compte bien tirer son épingle du jeu avec ses futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, dont la présentation officielle est imminente. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fabricant sud-coréen semble vouloir mettre le paquet pour se démarquer de la concurrence.

Tout d’abord, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 bénéficieraient d’une hausse d’autonomie spectaculaire. Ensuite, et malgré l’actuelle crise de la RAM, Samsung offrirait du stockage supplémentaire pour sa huitième génération de smartphones pliables. Mais le plus impressionnant d’entre eux sera probablement le modèle haut de gamme, à savoir le Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : une autonomie impressionnante

En effet, de nombreuses informations concernant le Galaxy Z Fold 8 Ultra, y compris des visuels, viennent de fuiter. Esthétiquement, celui-ci semble être très proche de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 7. Le prochain smartphone pliable de Samsung bénéficierait donc du classique grand écran pliable interne, ainsi que d’un écran plus petit en façade. Ce dernier serait protégé par un verre Gorilla Glass.

Côté bloc photo, le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait tout d’abord équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels. À cela viendraient s’ajouter un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, couplé à un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Crédits photo : Evleaks

Mais c’est sans doute dans le domaine de l’autonomie que le Galaxy Z Fold 8 Ultra impressionne le plus. Samsung aurait en effet équipé son smartphone pliable d’une batterie de 5 000 mAh, qui offrirait pas moins de 27 heures de lecture vidéo sur une seule charge.


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