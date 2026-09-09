L’iPhone Duo est officiel : le premier téléphone pliable d’Apple envoie du lourd (et son prix aussi) !

Lors de sa conférence annuelle à Cupertino, Apple a dévoilé l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable. Doté d’un écran externe de 5,5 pouces et d’une dalle interne de 7,8 pouces, cet appareil en titane redéfinit la mobilité haut de gamme.

iphone duo

Il y a près de 20 ans Apple dévoilait son tout premier iPhone. Mais voilà que l’entreprise tourne aujourd’hui une page historique de son catalogue de smartphones. Longtemps appelé « iPhone Fold », le premier smartphone à écran pliable de la marque à la pomme adopte finalement le nom d’iPhone Duo.

Présenté dans le cadre de la keynote du 9 septembre 2026, cet appareil inédit est à la fois l’aboutissement de plusieurs années de recherche, mais aussi un gros coup de pied dans la marre du marché des téléphones pliables, détenu essentiellement par Samsung depuis près de 7 ans.

Un design hybride et ultra-fin

L’iPhone Duo mise sur un format de type « livre », qui n’est pas sans rappeler l’ergonomie du récent Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Mais comme à son accoutumée, Apple tente de pousser l’intégration esthétique toujours plus loin.

Fermé, l’appareil se manipule aisément d’une seule main grâce à un écran externe OLED de 5,5 pouces. Une fois déployé, il révèle une grande dalle flexible de 7,8 pouces offrant une surface d’affichage équivalente à celle d’une petite tablette compacte. Pour garantir la durabilité de ce mécanisme, les ingénieurs d’Apple ont développé un châssis en titane associé à une charnière magnétique inédite, conçue pour résister aux contraintes d’une utilisation quotidienne intensive. Tout ceci en minimisant la visibilité du pli central.

iphone duo

Sur le plan des performances pures, l’iPhone Duo s’appuie sur le processeur A20 Pro, flanqué d’un modem propriétaire et de deux batteries haute densité réparties de part et d’autre de la charnière. L’appareil assure une autonomie allant jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran interne et jusqu’à 44 heures sur l’écran externe.

Comme à l’accoutumée, l’iPhone Duo ne déroge pas aux exigences de la marque en intégrant un double capteur de 48 mégapixels à l’arrière, complété par un capteur frontal de 12 mégapixels optimisé pour les visioconférences et la saisie rapide de contenus.

Le diable est dans les détails… logiciels

Au-delà des spécifications physiques, c’est sur le terrain du logiciel qu’Apple compte faire la différence par rapport à ses concurrents actuels (Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei…). Le système d’exploitation tire parti des capacités d’Apple Intelligence pour adapter automatiquement les applications en fonction de l’ouverture de l’appareil.

En mode déployé, l’interface propose un agencement multifenêtres inspiré d’iPadOS, et qui permet d’exécuter simultanément deux applications côte à côte sans aucun problème. Les commandes tactiles ont été repositionnées sur les bordures pour rester facilement accessibles avec les pouces, évitant ainsi d’avoir à étendre les mains vers le centre du grand écran.

iphone duo

L’assistant Siri bénéficie également d’une refonte contextuelle : on peut interagir vocalement avec l’intelligence artificielle sur un côté de la dalle tout en poursuivant sa lecture ou sa saisie de documents sur l’autre partie.

Enfin, l’intégration de la technologie d’affichage adaptatif Liquid Glass améliore la lisibilité sous un éclairage direct, tandis que le bouton latéral intègre un capteur biométrique Touch ID calibré pour un déverrouillage instantané, quelle que soit la position fermée ou ouverte du smartphone.

Prix et disponibilité

Positionné au sommet tout en haut de la gamme des smartphones Apple, l’iPhone Duo s’affiche comme un produit “de luxe”. Décliné dans un choix restreint en seulement deux coloris (titane naturel et bleu nuit), l’appareil est proposé avec une capacité de stockage de départ fixée à 256 Go pour un prix américain démarrant à 2 339 euros, avec des versions haut de gamme pouvant atteindre jusqu’à 2 To de stockage pour les utilisateurs les plus gourmands… Et qui sont prêts à débourser près de 4000 euros pour se le procurer !

Les précommandes seront ouvertes à compter du 16 octobre 2026 sur la boutique en ligne officielle. La disponibilité réelle est quant à elle programmée pour le 23 octobre 2026.

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