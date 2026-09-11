Cette TV QD-Mini LED de 55 pouces avec Google TV est à 385 € pour les French Days (-45 %)

Les téléviseurs QLED Mini LED sont généralement plus chers que les modèles QLED classiques. Cdiscount propose pourtant le 55MG7C15, une TV de 55 pouces équipée d’une dalle QD-Mini LED 4K, à moins de 400 €. Sa fréquence de rafraîchissement est de 144 Hz et elle tourne sous Google TV.

TV Thomson 55 MG7C15

Le Thomson 55MG7C15 a été lancé au prix conseillé de 699 €. Cdiscount le propose actuellement à 399,99 €, soit déjà près de 300 € de réduction. Vous pouvez ensuite utiliser le code promo COCORICO15 pour retirer 15 € supplémentaires dans le cadre des French Days.

Le prix final passe ainsi à 384,99 €. Vous économisez un peu plus de 314 € par rapport au tarif de lancement, ce qui représente une baisse d’environ 45 %. Passer sous les 400 € est une très bonne affaire pour une TV QLED de 55 pouces équipée d’un rétroéclairage Mini LED et d’une dalle de 144 Hz. Le produit est vendu et expédié par Cdiscount.

Une dalle QD-Mini LED de 144 Hz à petit prix

Le Thomson 55MG7C15 dispose d’un écran de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm, avec une définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Son rétroéclairage Mini LED repose sur 240 zones de gradation capables d’ajuster la luminosité sur différentes parties de l’image. Les noirs gagnent en profondeur et les zones lumineuses ressortent davantage qu’avec une TV LED classique.

La technologie Quantum Dot complète cet ensemble pour afficher une palette de couleurs plus large. La dalle 10 bits peut reproduire plus d’un milliard de nuances et prend en charge le HDR10 ainsi que le Dolby Vision. Le téléviseur est donc bien armé pour profiter des films et séries disponibles en 4K HDR sur les plateformes de streaming.

Sa fréquence native de 144 Hz constitue aussi un argument important pour les joueurs. Les mouvements sont fluides dans les jeux rapides, notamment lorsqu’un PC suffisamment puissant est connecté au téléviseur. Une PS5 ou une Xbox Series X pourra de son côté exploiter un affichage jusqu’à 120 Hz.

Thomson a prévu quatre entrées HDMI, dont deux ports HDMI 2.1, ainsi que trois ports USB. Il reste donc suffisamment de place pour brancher plusieurs consoles, une barre de son et d’autres appareils sans devoir constamment changer les câbles.

Google TV et un caisson de basses directement intégrés

Ce modèle fonctionne sous Google TV. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et les autres applications courantes peuvent être installées directement sur ses 32 Go de stockage. Google Cast permet également d’envoyer facilement une vidéo depuis un smartphone, tandis que Google Assistant répond aux commandes vocales depuis la télécommande.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W accompagnés d’un caisson de basses de 20 W. Cette configuration devrait offrir un rendu plus consistant que celui de nombreuses TV fines dépourvues de véritable renfort dans les graves. Le Dolby Atmos est aussi pris en charge.

Enfin, le Thomson 55MG7C15 bénéficie d’une garantie de trois ans et obtient un indice de durabilité de 7,5/10. Il faudra simplement tenir compte de sa classe énergétique G, peu avantageuse, mais assez courante sur les téléviseurs Mini LED lumineux.


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