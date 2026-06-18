“L’augmentation des prix est inévitable” : Tim Cook annonce la pire nouvelle concernant l’iPhone 18

Lors d'une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé ce que tout le monde savait déjà : il faut s'attendre à une hausse des prix avec l'iPhone 18 — et, à vrai dire, sur l'ensemble des produits Apple. Sans surprise, le futur ex-PDG de la firme pointe du doigt la crise la RAM.

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Crédits : Phonandroid

Bien ambitieux celui qui, de nos jours, se dit capable de prédire le prix de n'importe quel appareil contenant de la RAM avant qu'il ne sorte. La situation est aussi catastrophique qu'instable et, malgré leurs efforts, les constructeurs semblent avoir bien des difficultés à contenir la hausse des prix— en tout cas, sans rogner sur leur précieuse marge. Forcément, la question se pose donc pour l'iPhone 18 (et l'iPhone Ultra), dont le lancement est prévu pour septembre prochain.

Ces derniers mois, on a entendu tout et son contraire à propos du prix du smartphone. Tantôt Apple miserait sur un prix agressif pour se démarquer de la concurrence chez Android, tantôt le constructeur opterait pour une fiche technique qui ferait nécessairement flamber la facture. À ce stade, le mieux reste encore de s'en remettre à ce que la firme dit elle-même sur le sujet. Ça tombe bien, Tim Cook s'est justement exprimé sur le sujet dans les colonnes du Wall Street Journal. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.

Tim Cook prépare le terrain pour une hausse des prix de l'iPhone 18

« Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables . Nous faisons de notre mieux pour amortir les hausses considérables dont nous héritons, et nous avons essayé d'un protéger nos clients, mais la situation est devenue intenable », déclare Tim Cook, implacable. Si le PDG d'Apple n'annonce jamais clairement que l'iPhone 18 sera impacté par la hausse des prix, difficile d'imaginer un monde où cela ne sera pas le cas.

Sur le même sujet — Après l’orange de l’iPhone 17 Pro, Apple préparerait de nouveaux coloris audacieux pour l’iPhone 18 Pro

Ce n'est pourtant pas faute de la part d'Apple d'avoir essayé de contenir le phénomène. La rumeur veut en effet que la firme ait acheté des quantités gargantuesques de RAM en début d'année, justement pour se constituer un stock suffisant pour les mois à venir. Mais cela n'aura visiblement pas été suffisant, d'autant qu'il semblerait que certains modèles aient droit à plus de mémoire pour être capables de faire tourner Apple Intelligence. Entre la hausse des prix et une IA que pas grand-monde n'a demandée, il a apparemment fallu faire un choix.


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