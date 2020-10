iPhone 12 vs iPhone 12 Pro : quelles différences et lequel acheter ?

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ont été officiellement lancés par Apple. Dans ce comparatif, nous avons relevé les différences qui existent entre ces deux modèles pour vous aider à faire votre choix, sans oublier de prendre en compte votre budget. Découvrez donc quel nouvel iPhone est fait pour vous.

Enfin ! Après quelques semaines de retard par rapport au calendrier initial dues aux délais dans la chaine de production causés par l'épidémie de COVID-19, Apple a enfin lancé la série des iPhone 12 ce 13 octobre 2020. Et une question se pose alors pour de nombreux consommateurs envieux d'acquérir l'un de ces nouveaux smartphones sous iOS. Lequel choisir ? Une interrogation à laquelle nous tentons d'apporter des réponses dans ce comparatif entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro.

Fiche technique des iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Commençons par un aperçu général des forces en présence avec un résumé de la fiche technique des deux appareils.

iPhone 12 iPhone 12 Pro Ecran 6,1"

Super Retina OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio 6,1"

Super Retina XDR OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio Chipset A14 (5nm) A14 (5nm) OS iOS 14 iOS 14 RAM 4 Go 6 Go Stockage 64 / 128/ 256Go 128/ 256/ 512 Go microSD Non Non Capteur principal 12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2 12 MP, f/1.8

12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2

Scanner LiDAR 3D Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 2775 mAh

Recharge rapide 18W 2775 mAh

Recharge rapide 18W 5G Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

L'iPhone 12 Pro en métal, l'iPhone 12 en aluminium

Globalement, le design des iPhone 12 et iPhone 12 Pro est similaire. Les deux mobiles bénéficient de la diminution de la taille de l'encoche. Apple a finalement réussi à la rendre moins proéminente. Mais les puissants scanners 3D de Face ID obligent, l'encoche est tout de même conservée. L'emplacement des boutons physiques est identique.

Les deux smartphones partagent les mêmes dimensions : 146,7 mm en hauteur, 71,5 mm de largeur, et une épaisseur de 7,4 mm. Seul le poids varie légèrement entre les deux appareils : 162g pour l'iPhone 12 contre 187g pour l'iPhone 12 Pro.

D'un point de vue esthétique, il est difficile de différencier les deux modèles. On note tout de même qu'avec son châssis en métal, l'iPhone 12 Pro profite de meilleures finitions que l'iPhone 12, qui se “contente” d'un cadre en aluminium. Notez que les utilisateurs pourront faire leur choix parmi un panel plutôt large de coloris :

iPhone 12 : noir, blanc, bleu, rouge et vert

iPhone 12 Pro : Gris, Acier, Or et Bleu nouvelle génération

Précision importante, les deux smartphones sont certifiés IP68, c'est-à-dire qu'ils sont protégés contre les éclaboussures, l'eau et la poussière. D'après Apple, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pourront supporter une immersion jusqu'à 6 mètres de profondeur, et ce pendant 30 minutes maximum.

Des écrans quasiment identiques

La dalle des iPhone 12 et iPhone 12 Pro n'est pas un élément très différenciant entre les deux smartphones. On retrouve la même diagonale de 6,1 pouces, avec la technologie OLED à l'œuvre dans les deux cas. Les deux nouveaux nés d'Apple embarque une dalle Super Retina XDR développée par Samsung.

Autrement dit, on retrouve la même définition d'image de 2532 x 1770 pixels, 460 ppp et un ratio similaire de 19,5:9. Les deux smartphones sont également compatibles Dolby Vision, HDR 10 et HLG. Une petite différence se joue sur la luminosité maximale : 625 nits pour l'iPhone 12 contre 800 nits pour l'iPhone 12 Pro.

Sur l'un comme sur l'autre, on peut regretter l'absence d'une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Apple aurait estimé qu'une telle fonctionnalité drainait trop de batterie. Or, la 5G qui arrive avec les iPhone 12 va déjà mettre un coup à leur autonomie. En outre, les deux smartphones seront équipés de la dernière création de la société Corning, spécialisée dans les verres de protection. En effet, le Ceramic Shield fait son entrée sur les deux appareils. D'après les dires d'Apple, ce verre offre une protection exceptionnelle, 4 fois plus résistant aux chutes. De quoi éviter les accidents et les maladresses.

Un SoC A14 gravé en 5nm

En ce qui concerne les performance, il faudra attendre les benchmarks pour avoir une idée précise de la différence entre les deux smartphones. Mais ils devraient se comporter à peu près de la même manière puisqu'ils sont équipés de la même puce : le nouveau A14, très attendu puisqu'il s'agit du premier SoC gravé en 5nm du marché.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont tous deux extrêmement rapides (+20% par rapport aux iPhone 11), et cette finesse de gravure encore plus impressionnante que sur les générations précédentes permet d'offrir un rapport performances / efficacité énergétique inégalé. Apple promet ainsi un gain de performances de 50% par rapport aux principaux processeurs Android, comme le Snapdragon 865 par exemple. Côté GPU, la marque à la pomme promet également une hausse de 50% des performances.

L'iPhone 12 est cependant en-dessous pour certaines tâches si l'utilisateur a l'habitude de jongler entre un grand nombre d'applications à cause de ses 4 Go de RAM. L'iPhone 12 Pro s'en sort mieux avec ses 6 Go de mémoire vive. En ce qui concerne le stockage, pas d'emplacement pour carte SD afin d'étendre la mémoire, mieux vaut ne pas se tromper au moment de choisir la configuration de son iPhone. Il existe des variantes 64, 128 et 256 Go pour l'iPhone 12 et des variantes 128, 256 et 512 Go pour l'iPhone 12 Pro.

Les premiers iPhone compatibles 5G

Enfin, les deux modèles sont compatibles 5G. Une bonne nouvelle alors que les opérateurs vont lancer leur réseau 5G dans les semaines à venir en France. Orange a même déjà communiqué les prix et détails de ses forfaits 5G. Mais attention, l'iPhone 12 n'est pas capable d'exploiter aussi bien la 5G que la version Pro. L'iPhone 12 ne supporte que le Sub 6-GHz, c'est à dire les fréquences basses et intermédiaires de la 5G.

L'iPhone 12 Pro est quant à lui non seulement compatible Sub 6-GHz, mais aussi mmWave, c'est à dire qu'il peut capter les fréquences hautes de la 5G (supérieures à 24 GHz). Bref, l'iPhone 12 Pro peut mieux capter la 5G puisqu'il est capable d'aller la chercher sur un plus grand spectre de bandes de fréquence, et peut théoriquement bénéficier de meilleurs débits.

Mais pour les débuts du déploiement 5G, le mmWave sera rare et c'est le Sub 6-GHz qui sera dominant. En 2020 et pour encore quelques années, la compatibilité mmWave est donc loin d'être indispensable. En outre, les deux smartphones profiteront du Smart Data Mode, qui permet à votre smartphone de passer directement en 4G LTE si la 5G n'est pas nécessaire à vos activités.

Jeu égal pour l'autonomie

Avec leur form factor et leur taille si proches, il n'est pas surprenant que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro soient équipés d'une batterie similaire, d'une capacité de 2775 mAh. Étant donné qu'ils sont équipés du même SoC et d'un écran de même taille avec une définition et une fréquence de rafraichissement identiques, il est probable que les deux smartphones offrent une autonomie très proche.

Même constat pour la recharge 20W que partagent les deux appareils. Ce n'est certes pas très puissant comparé à la concurrence Android sur ce segment de prix, mais la taille des batteries étant réduite, la recharge s'effectue tout de même rapidement. Apple promet 50% d'autonomie en seulement 30 minutes de charge. En lecture vidéo, cela donne 17 heures d'autonomie pour les deux appareils, et jusqu'à 65 heures en lecture audio.

Autre point de taille, les deux smartphones vont accueillir la nouvelle technologie MagSafe. Apple compte améliorer grandement la recharge sans fil grâce à cet accessoire aimanté, qui permet d'aligner parfaitement l'iPhone sur le dock de recharge. De nombreux équipements aimantés estampillés MagSafe vont être lancés, comme des étuis de protection par exemple ou un double chargeur sans fil pour iPhone et Apple Watch.

L'iPhone 12 Pro se distingue en photo

L'une des différences les plus importantes entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro se situe au niveau de l'appareil photo. Le premier cité a droit à un double capteur composé d'un module grand-angle principal de 12 MP et d'un ultra grand-angle de 12 MP également. Une configuration simple mais qui a fait ses preuves sur l'iPhone 11.

Pour aller plus loin, il faut se tourner vers l'iPhone 12 Pro, qui est quant à lui équipé de pas moins de quatre capteurs à l'arrière. On retrouve les mêmes modules grand-angle et ultra grand-angle que sur l'iPhone 12, mais auxquels il faut ajouter un téléobjectif permettant d'améliorer la qualité des zooms (zoom optique avant 2x, zoom optique arrière 2x, zoom numérique 10x) et un scanner 3D LiDAR qui fait office de module ToF (caméra temps de vol) avancé. Le LiDAR permet à l'iPhone 12 Pro de mieux appréhender la profondeur de champ, avec tout ce que cela implique en termes d'améliorations pour bien des fonctionnalités : effet bokeh sur le mode portrait, réalité augmentée…

L'iPhone 12 Pro embarque aussi une stabilisation d'un genre nouveau, aussi bien en photo qu'en vidéo, pour l'ensemble de ses capteurs. Un mode macro est aussi disponible grâce au module ultra-grand-angle, plus performant que sur l'iPhone 12. Il permet de faire une mise au point d'un sujet positionné très proche de l'objectif. Les utilisateurs pourront également profiter du mode Portrait en mode Nuit (depuis tous les capteurs), ainsi que du tout nouveau Apple ProRAW.

Selon Apple, ce mode combinera les avantages de la photographie numérique comme le Deep Fusion et le Smart HDR avec la flexibilité des photos en RAW. Via ce mode, les utilisateurs pourront modifier leurs clichés à l'envie : netteté, mise en avant de certaines couleurs, etc. Pour les amateurs de vidéo, sachez que l'iPhone 12 Pro est capable de filmer en 4K à 120 ou 240 images par seconde, et est compatible Dolby Vision HDR.

Sur la face avant, on retrouve sur les deux modèle un capteur photo de 12 MP avec ouverture f/2.2. Il est associé aux scanners 3D de Face ID, qui est sur cette génération encore plus rapide et plus pratique. Il devient possible de déverrouiller son iPhone depuis encore plus de positions.

iOS 14 aux manettes

Bien sûr, les deux appareils sortent sous iOS 14, la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple. Ils devraient chaque année avoir droit à un update vers la version suivante d'iOS durant au moins cinq ans. Traduction, iMessages toujours meilleur, picture-in-picture, widgets sur l'écran d'accueil, Siri plus efficace… consultez notre dossier consacré aux nouveautés d'iOS 14 pour en savoir plus à ce sujet.

L'iPhone 12 sous les 1000 €, l'iPhone 12 Pro à partir de 1159 €

Maintenant que nous avons passé en revue les différences et points communs des deux smartphones, parlons budget. L'iPhone 12 est disponible à partir de 909 €, dans sa variante 64 Go. Le tarif passe ensuite à 959 € pour l'iPhone 12 128 Go et à 1079 € pour l'iPhone 12 avec 256 Go d'espace de stockage.

Contrairement à ce qu'avançaient de précédentes rumeurs, l'iPhone 12 Pro ne passera pas sous la barre des 1000 €. L'appareil haut de gamme d'Apple sera disponible à partir de 1159 € dans sa version 128 Go, et 1279 € pour le modèle 256 Go. Les utilisateurs avides d'espace de stockage pourront se jeter sur la version dotée de 512 Go, proposée à 1509 €. La différence de prix est donc bien réelle, et sera un facteur déterminant dans votre choix.

iPhone 12 ou iPhone 12 Pro : lequel choisir ?

L'iPhone 12 est fait pour vous si souhaitez seulement bénéficier d'un nouveau smartphone doté d'un écran de plus de 6 pouces avec iOS en payant le moins cher possible. L'appareil est extrêmement performant et rapide et offre une bonne autonomie, il embarque le même SoC et la même batterie que l'iPhone 12 Pro.

Ce dernier est plus orienté premium avec son cadre en métal. Pour ceux qui ont besoin d'énormément d'espace de stockage, il existe une variante 512 Go, là où l'iPhone 12 s'arrête à 256 Go. C'est surtout pour ses capacités en photo qu'il se démarque largement de l'iPhone 12 standard. Ceux qui recherchent avant tout un excellent photophone ne regretteront pas d'investir plus pour le modèle Pro. L'iPhone 12 est par contre suffisant si la photo n'est pas votre critère numéro 1.