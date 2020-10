iPhone 12, mini, Pro et Pro Max : les tarifs et fonctionnalités se confirment

Les tarifs et fonctionnalités des iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max se confirment à en croire une nouvelle fuite reprise par Ice Universe. Les données confirment au passage que tous les modèles auront un écran Super Retina XDR OLED, et donne les caractéristiques de leurs capteurs photo – en plus de la possible date de sortie de tous les modèles.

Une nouvelle fuite semble confirmer plusieurs points de la fiche technique des iPhone 12, en plus de leur prix – et se permet même de donner au passage des dates de sortie / précommandes. La semaine dernière, une première fuite nous avait donné les prix suivants pour la gamme iPhone 12 :

64 Go 128 Go 256 Go 512 Go iPhone 12 mini 649 $ 699 $ 799 $ - iPhone 12 749 $ 799 $ 899 $ - iPhone 12 Pro - 999 $ 1099 $ 1299 $ iPhone 12 Pro Max - 1099 $ 1199 $ 1399 $

A en coire Ice Universe, l'iPhone 12 mini le moins cher commencerait à 699 dollars, contre 799 $ pour l'iPhone 12 classique. L'iPhone 12 Pro serait proposé dès 999 dollars – quant à l'iPhone 12 Pro Max, les tarifs commenceraient à 1099 dollars. On relève d'emblée que les tarifs ne correspondent pas tout à fait à la dernière fuite pour les modèles les moins chers. Néanmoins des doutes persistent depuis des semaines sur l'existence d'une version 64 Go sur ces modèles.

Lire également : iPhone 12 – leur nouveau chargeur sans fil s'appellerait “MagSafe”

Une nouvelle fuite confirme un certain nombre d'infos sur les iPhone 12

Il ne serait pas impossible que cette variante n'existe tout simplement pas et que les iPhone 12 qui seront bientôt commercialisés ne proposeront rien en-dessous de 128 Go de stockage. Dans ce cas, les deux fuites seraient réconciliées. Même si comme vous allez le voir dans sa fuite, Ice Universe maintient que ces prix s'appliquent bien à des variantes 64 Go :

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

iPhone 12 mini

Taille d'écran : 5.4″

5.4″ Ecran : Super Retina XDR OLED display

Super Retina XDR OLED display Prix : à partir de 699 dollars

à partir de 699 dollars Capteurs photo : double (f / 1.6)

double (f / 1.6) Stockage : 64GB, 128GB ou 256GB

64GB, 128GB ou 256GB Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Précommandes: 6 Novembre



Disponible: 13 Novembre

iPhone 12

Taille d'écran: 6.1″

6.1″ Ecran : Super Retina XDR OLED display

Super Retina XDR OLED display Prix : dès 799 dollars

dès 799 dollars Capteurs photo : Double (f / 1.6)

Double (f / 1.6) Stockage : 64GB, 128GB ou 256GB

64GB, 128GB ou 256GB Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Précommandes : le 16 ou 17 octobre



le 16 ou 17 octobre Disponible : le 23 ou 24 octobre

iPhone 12 Pro

Taille d'écran : 6.1″

6.1″ Ecran : Super Retina XDR OLED display

Super Retina XDR OLED display Prix : dès 999 dollars

dès 999 dollars Capteurs photo : Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x)

Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x) Stockage : 128GB, 256GB ou 512GB

128GB, 256GB ou 512GB Coloris : Or, Argent, Graphite, Bleu

Or, Argent, Graphite, Bleu Précommandes : le 16 ou 17 octobre



le 16 ou 17 octobre Disponible : le 23 ou 24 octobre

iPhone 12 Pro Max

Taille d'écran : 6.7″

6.7″ Ecran : Super Retina XDR OLED display

Super Retina XDR OLED display Prix : dès 1099 dollars

dès 1099 dollars Capteurs photo : Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x)

Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x) Stockage : 128GB, 256GB ou 512GB

128GB, 256GB ou 512GB Coloris : Or, Argent, Graphite, Bleu

Or, Argent, Graphite, Bleu Précommandes : le 13 ou 14 Novembre

le 13 ou 14 Novembre Disponible : le 20 ou 21 Novembre



La fiche technique des capteurs photo confirme la présence d'un capteur LiDAR comme sur les iPad Pro 2020, de même que le grand angle avec module 7 lentilles haute qualité. On apprend au passage que les modèles les plus chers auront un zoom sans perte 4x. Les quatre iPhone 12 devraient être dévoilés le 13 octobre 2020.

Ice Universe nous apprend également des infos sur le futur HomePod Mini. Celui-ci serait vendu seulement 99 dollars, soit bien moins cher que le premier HomePod.

Source : iPhoned.nl