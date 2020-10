La keynote d'Apple débutera ce mardi 13 octobre 2020 dès 19h. Lors de cette seconde conférence automnale, Tim Cook lèvera finalement le voile sur les iPhone 12. La marque californienne devrait aussi profiter de l'événement pour annoncer une poignée de nouveaux produits, dont le HomePod Mini. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour vous livrer toutes les informations disponibles en temps réel. On vous explique comment suivre cette présentation avec nous en direct.

Le mois dernier, Apple organisait une keynote pour dévoiler l'iPad Air 4, l'Apple Watch Series 6 et l'abonnement Apple One. Les iPhone 12 étaient les grands absents de cette conférence. En réaction à la pandémie de Covid-19, la firme de Cupertino a été contrainte de repousser la présentation de ses nouveaux iPhone au mois d'octobre.

Quand et comment suivre la keynote Apple 2020 ?

Quand a lieu la keynote Apple 2020 ? : mardi 13 octobre 2020

: mardi 13 octobre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer ? : à partir de 19h (heure française)

: à partir de 19h (heure française) Comment suivre le live de la conférence ? : ici sur le site et à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site et à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live ? : plus ou moins 2 heures

Que faut-il attendre de cette conférence Apple ?

Les iPhone 12 seront donc les grandes stars de la keynote de ce soir. Cette année, Apple a décidé de décliner la gamme en 4 modèles différents : un iPhone Mini avec écran 5,4 pouces, un iPhone 12 standard avec écran 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max recouvert d'un écran de 6,7 pouces. Apple propose donc deux modèles abordables et deux variantes haut de gamme cette année.

Parmi les nouveautés phares de cette nouvelle génération d'iPhone, on trouve l'intégration de la 5G. C'est une première pour la marque californienne. Du reste, les iPhone 12 seront alimentés par le SoC A14 Bionic, un chipset qui promet une nouvelle hausse des performances. Les rumeurs apparues ces derniers mois évoquent la présence d'un écran 120 Hz et d'un scanner Lidar façon iPad Pro 2020 sur les modèles Pro. Pour accompagner les nouveaux iPhone, Apple annoncerait aussi un nouveau chargeur sans fil baptisé MagSafe. Ce socle de charge par induction se substituerait à AirPower, le tapis de charge avorté de la marque.

Lors de la keynote, Tim Cook dévoilerait aussi le HomePod Mini, une déclinaison plus abordable de l'enceinte connectée lancée en 2018. L'enceinte intégrerait Siri, l'assistant vocal d'Apple, et une puce U1. Cette technologie se sert de la bande Ultra WideBand, un standard lié au Bluetooth et au Wi-Fi, pour géolocaliser des objets avec une grande précision. En passant par HomeKit, l'enceinte pourra créer des automatisations dédiées à faciliter l'utilisation de vos objets connectés.

D'autres produits profiteront des possibilités de la puce U1. C'est notamment le cas des AirTags, un autre produit attendu lors de la keynote de ce soir. Apple aurait en effet développé des balises bluetooth concurrentes de Tile et Wistiki. Intégrées à l'écosystème d'Apple, ces balises vont permettre de retrouver vos clés, portefeuille, sac à dos et autres objets du quotidien faciles à égarer. L'emplacement de chaque balise serait affiché dans l'application “Localiser”, intégrée par défaut sur iOS, iPadOS et MacOS, et qui permet déjà de consulter la position de vos devices.

Il se murmure aussi qu'Apple annoncerait finalement l'AirPods Studio, son premier casque audio, lors de la keynote. Le casque serait décliné en deux versions : un modèle Sport plus abordable et une variante luxe en cuir de qualité à près de 600 dollars. Apple intégrerait sans surprise un système de réduction de bruit active afin de damner le pion de Sony et Bose, les deux leaders du marché du casque haut de gamme. Pour l'heure, nous ne sommes pas certains qu'Apple dévoile le casque ce soir. Une rumeur affirme que l'AirPods Studio serait reporté à novembre lors de la conférence dédiée aux Macs. Enfin, Apple profiterait de la keynote pour dévoiler une nouvelle Apple TV. Ce nouveau boîtier serait aussi équipé d'une puce U1.

Comme c'est toujours le cas, Apple permet de suivre la keynote en direct sur son site officiel et une application dédiée sur l'Apple TV. En parallèle, Apple diffuse le live de la conférence sur YouTube (voir ci-dessous). Rendez-vous à 19h pile ici même pour suivre avec nous cette keynote d'Apple. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous attendez le plus de cette conférence tant attendue.