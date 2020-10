iPhone 12 : FaceID, Zoom x30, 4K à 240 FPS, mode macro… nouvelles infos sur les capteurs

De nouvelles infos sur les capteurs de l'iPhone 12 font surface. On apprend notamment l'arrivée d'un système FaceID plus rapide, que le zoom numérique pourra aller jusqu'à 30x ou encore l'arrivée d'un mode macro, ou de l'enregistrement de vidéos 4K à 240 images par seconde.

Le leaker réputée Kang vient de dévoiler une pluie de nouvelles infos sur les capteurs photo/vidéo/FaceID des prochains iPhone 12. Apple doit lancer quatre nouveaux iPhone le 13 octobre 2020 : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, et iPhone 12 Pro Max. Les modèles les moins chers, c'est à dire les iPhone 12 mini et iPhone 12, devraient embarquer un double capteur principal, avec un capteur grand angle et un ultra-grand-angle – vraisemblablement hérité des iPhone 11.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max devraient, eux, embarquer trois capteurs principaux, avec en prime un 4e capteur LiDAR – un capteur avancé permettant à l'IA du smartphone d'apprécier beaucoup mieux les distances, et donc générer des effets photo et vidéo (comme le Bokeh) de manière beaucoup plus précise. Selon Kang, les trois capteurs optiques des modèles Pro devraient par ailleurs occuper une surface plus importante : comme Huawei, Apple aurait décidé d'augmenter la taille des capteurs pour capturer plus de lumière.

iPhone 12 : Apple pourrait reprendre l'avantage en photo et vidéo

Les modules bénéficieraient également de la technologie de stabilisation “sensor shift”. Une technologie moins chère que l'OIS utilisé actuellement sur les smartphones de la marque et qui permettrait d'ajouter la stabilisation à tous les capteurs, y compris téléphoto. Apple semble déterminé à gommer le plus possible les différences entre les différents capteurs afin d'assurer une continuité visuelle accrue, notamment lors de la prise de vidéo. On apprend au passage que le capteur LiDAR pourrait servir à terme à créer un mode portrait vidéo.

Un tel mode impliquerait de pouvoir appliquer des effets photo comme le flou Bokeh en arrière-plan y compris sur les vidéos. Kang n'est néanmoins pas certain que la fonctionnalité sera disponible au moment de la sortie du smartphone. Le mode portrait vidéo serait en préparation depuis plusieurs années et il est vraisemblable que Apple en parlera davantage lors de sa keynote. Côté téléobjectif, l'iPhone 12 Pro devrait être doté d'un zoom optique 4x – contre 5x pour l'iPhone 12 Pro Max.

D'après Max Weibach (XDA) cité par PhoneArena, la nouvelle puce A14 gravée en 5 nm et iOS seraient capable de compiler une rafale de prises pour délivrer un zoom numérique pouvant aller jusqu'à 30x. Une méthode que l'on a déjà vu chez des constructeurs comme Huawei, mais il est toujours intéressant de voir comment Apple s'y prend – tout en espérant que les résultats seront au rendez-vous. Au passage on apprend que la troisième version de Smart HDR serait lancée avec les nouveaux smartphones. De même qu'un algorithme Deep Fusion amélioré – l'algorithme qui préserve les détails dans l'image.

Nouveau mode macro

Kang affirme par ailleurs que l'iPhone 12 Pro Max aura une “sorte de mode macro”. Celui-ci repose en fait sur le capteur ultra-grand-angle doté d'une ouverture 35% plus élevée que sur les autres modèles. Cette ouverture accrue lui permettra de mettre au point des sujets beaucoup plus près de l'objectif. En outre, Apple ne suivrait pas encore Samsung qui va jusqu'à proposer l'enregistrement de vidéos 8K sur ses derniers modèles. La firme de Cupertino aurait choisi, à la place, de peaufiner l'enregistrement 4K avec l'arrivée de l'enregistrement à 120 et 240 FPS.

Les dernières révélations concernent FaceID et l'autonomie des modèles les moins chers. L'iPhone 5.4″ bénéficierait d'un arrangement de capteurs plus compact, suggérant une encoche moins large à défaut d'être vraiment plus fine. La reconnaissance faciale serait néanmoins plus rapide, et il serait possible de déverrouiller le smartphone à partir d'un plus grand nombre d'angles. Enfin, Kang revient sur les capacités batterie des prochains iPhone – attendues en nette baisse par rapport à la génération iPhone 11. A en croire le leaker, les modèles Pro devraient pourtant bien se débrouiller avec une heure de plus que la génération actuelle.

Ce qui serait une performance, sachant que les iPhone 11 Pro faisaient déjà partie des meilleures options pour l'autonomie. La performance serait en grande partie due à la finesse de gravure de la nouvelle puce A14. L'iPhone 12 mini et son écran 5.4″ pourrait néanmoins avoir un peu moins d'autonomie que l'iPhone 11 standard en raison de sa taille à en croire Kang.

Source : PhoneArena