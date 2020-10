iPhone 12 vs iPhone 11 : quelles différences, faut-il acheter le nouvel iPhone ?

L'iPhone 12 vient remplacer l'iPhone 11. Les possesseurs de ce dernier peuvent alors se demander si cela vaut le coup de changer. D'autres peuvent hésiter entre les deux s'ils ont besoin d'un nouveau smartphone. Ce comparatif vient vous aider à faire votre choix en toute connaissance de cause.

L'iPhone 12 a été officiellement présenté par Apple lors d'une keynote ce 13 octobre 2020. Comme chaque année, il est donc temps de scruter ses caractéristiques et de le comparer au modèle de l'année précédente, à savoir dans notre cas l'iPhone 11. C'est parti pour le jeu des sept (ou plus) différences.

Fiche technique des iPhone 12 et iPhone 11

Au premier coup d'œil, nous pouvons constater qu'Apple n'a pas opéré une multitude de changements entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12. Mais analysons la situation plus en détail dans la suite de ce comparatif.

iPhone 12 iPhone 11 Ecran 6,1"

Super Retina OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio 6,1"

Liquid Retina IPS LCD

828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio Chipset A14 (5nm) A13 Bionic (7nm+) OS iOS 14 iOS 13 (mise à jour vers iOS 14 disponible) RAM 4 Go 4 Go Stockage 64 / 128 / 256Go 64 / 128 / 256Go microSD Non Non Capteur principal 12 MP, f/1.6

Ultra grand-angle 12 MP, f/2.4 12 MP, f/1.8

Ultra grand-angle 12 MP, f/2.2 Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 2775 mAh

Recharge rapide 18W 3110 mAh

Recharge rapide 18W 5G Oui Non Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

Un design qui évolue peu

Depuis l'apparition de la fameuse encoche en 2017 avec l'iPhone X, Apple n'a pas chamboulé le design de ses mobiles. Ce n'est encore pas à cette génération que nous allons assister à un renouveau. Le notch fait son retour sur l'iPhone 12 pour loger les capteurs 3D de Face ID et l'on n'a toujours pas de lecteur d'empreintes pour l'authentification biométrique. L'encoche de l'iPhone 12 est tout de même légèrement plus petite que celle de l'iPhone 11, le fabricant a réussi à gagner quelques millimètres.

L'iPhone 11 revient à des bordures plus plates, comme sur les anciens modèles, alors que l'iPhone 11 misait sur un form factor plus arrondi. Si la taille de l'écran est identique, Apple a tout de même réussi à réduire les dimensions de l'iPhone 12 par rapport à celles de l'iPhone 11. Une taille d'écran similaire pour un format plus compact, voilà un argument intéressant. Pas de grands changements au dos, avec dans les deux cas un double capteur photo proéminent, la désormais fameuse “plaque de cuisson”.

Les deux appareils sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière. Leur cadre est constitué d'aluminium. L'iPhone 12 tire son épingle du jeu en ce qui concerne le verre de protection : le nouveau “Ceramic Shield” est annoncé comme quatre fois plus résistant aux chutes que le verre présent sur l'iPhone 11.

Un écran de même taille, mais de l'OLED pour l'iPhone 12

Le format de l'iPhone 11 semble avoir plus à Apple puisqu'on revient à une dalle de 6,1 pouces sur l'iPhone 12. Cette même diagonale a été choisie pour l'iPhone 12 Pro, il faut aller voir l'iPhone 12 Pro Max pour avoir un plus grand écran. Mais les similitudes entre les dalles de l'iPhone 11 et de l'iPhone 12 s'arrêtent là.

Nous avons en effet droit à plusieurs améliorations sur la nouvelle génération d'iPhone. Tout d'abord, le Super Retina XDR de l'iPhone 12 est basé sur la technologie OLED, alors que le Liquid Retina se contente d'IPS LCD, qui offre notamment des contrastes bien moins convainquant.

Ensuite, la définition. Apple s'est longtemps montré avare en pixels sur ses produits, proposant une “fausse” Full HD+ comme sur l'iPhone 11 (828 x 1792 pixels). La marque à la pomme se rattrape avec l'iPhone 12 avec une qualité d'image supérieure de 1242 x 2688 pixels.

Le ratio d'écran reste lui à 19,5:9 pour l'iPhone 11 comme pour l'iPhone 12. Difficile d'adopter un format plus allongé tant que l'encoche sera présente. La fréquence de rafraichissement ne bouge pas non plus, c'est du 60 Hz. On a longtemps espéré que l'iPhone 12 passe au 120 Hz, mais Apple a estimé qu'une telle fonctionnalité ajoutée à l'intégration de la 5G allait faire fondre la batterie.

L'iPhone 12 compatible 5G

La 5G, venons-y justement. C'est la grande nouveauté des iPhone 12, sur laquelle Apple devrait capitaliser pour ses campagnes marketing et qui pourrait inciter les consommateurs à troquer leur smartphone actuel pour l'iPhone 12. Notre conseil : ne vous précipitez pas. La 5G sera disponible en France dans les mois qui viennent, mais le réseau sera encore à ses balbutiements. Et si vous vous dites que vous allez garder votre iPhone 12 pendant bien des années et que vous pourrez en profiter plus tard, attention à un élément. Contrairement à l'iPhone 12 Pro qui supporte aussi bien la 5G hautes fréquences (mmWave) que la 5G basses fréquences (Sub-6GHz), l'iPhone 12 n'a droit qu'à la 5G Sub-6GHz, qui dominera le réseau aux débuts du déploiement, mais ne propose pas les meilleures performances. Il faut prendre cela en compte si votre préférence va à l'iPhone 12 pour l'argument 5G.

L'iPhone 12 encore plus rapide que l'iPhone 11

Chaque année c'est pareil, les iPhone écrasent la concurrence Android sur les benchmarks. L'iPhone 11 n'a pas fait exception grâce au SoC A13 Bionic gravé en 7nm+ et aux nombreuses optimisations apportées par Apple pour proposer un système rapide, fluide et sans ralentissement. L'iPhone 12 est encore plus impressionnant et sa puce A14 gravée en 5nm lui permet d'offrir des performances environ 20% supérieures à celles de son prédécesseur. Le tout en étant plus efficace énergétiquement parlant.

Dans sa communication, Apple est encore plus dithyrambique sur son SoC, promettant des performances 50% plus élevées et des capacités en machine learning 40% supérieures sur l'A14 Bionic que sur l'A13 Bionic. Le premier cité contient 11,8 milliards de transistors, soit 40% de plus que sur la génération précédente. Le GPU est aussi bien puissant, pour des résultats encore meilleurs en ce qui concerne le rendu graphique des jeux vidéo.

Au niveau de la mémoire, aucun changement. On reste bloqué à 4 Go de RAM sur l'un comme sur l'autre. Pour l'espace de stockage, trois variantes à chaque fois : 64, 128 et 256 Go d'espace de stockage. Aucun des deux appareils ne dispose d'emplacement pour carte SD afin d'étendre cette capacité.

L'iPhone 11 a une plus grosse batterie, mais quid de l'autonomie ?

Surprise, l'iPhone 12 embarque une petite batterie de 2775 mAh, alors que l'accumulateur de iPhone 11 atteint les 3110 mAh. Étonnant alors que la 5G est censée être énergivore et tirer sur l'autonomie des smartphones. Cela voudrait-il dire que l'iPhone 12 est moins endurant que l'iPhone 11 ? Pas nécessairement. Apple a encore passé un cap dans la finesse de gravure avec ses puces. L'A14 est gravé en 5nm et ce nouveau procédé promet une efficacité énergétique supérieur à l'A13 Bionin gravé en 7nm+. Il va falloir attendre les tests d'autonomie pour avoir une meilleure idée des différences d'autonomie entre les deux modèles.

Pour la recharge, pas de nouveautés : on reste sur une puissance de 18W pour le filaire et un support de la charge par induction. L'iPhone 12 est par ailleurs compatible avec MagSafe, la nouvelle technologie propriétaire d'Apple. Il est donc possible de le charger sans fil sur un tapis de recharge basé sur ce protocole. Un système d'aimants permet de positionner idéalement le smartphone sur la surface de charge pour en améliorer l'efficacité.

Et en photo, ça donne quoi ?

Si l'on constate de sensibles améliorations de l'appareil photo de l'iPhone 12 Pro par rapport à l'iPhone 11 Pro, moins d'attention a été portée à l'iPhone 12. Ce dernier est équipé du même nombre de capteurs que l'iPhone 11, et force est de constater qu'il n'y a pas une grande évolution. Le capteur principal est de 12 MP sur les deux modèles, avec une ouverture de f/1.8 pour l'iPhone 11 et de f/1.6 pour l'iPhone 12. La stabilisation est tout de même meilleure sur l'iPhone 12. Le module ultra grand-angle passe de 12 MP et f/2.2 sur l'iPhone 11 à 12 MP et f/2.4 sur l'iPhone 12. Cela se justifie par le fait que les pixels de l'iPhone 12 sont plus gros et captent plus de lumière. Dans les conditions de basse luminosité, l'iPhone 12 se comporte d'ailleurs mieux que l'iPhone 11.

À l'avant, c'est une caméra 12 MP et f/2.2 qui est en charge des selfies de part et d'autre. Mais l'iPhone 12 bénéficie tout de même de quelques features supplémentaires, avec entre autres le mode nuit qui débarque sur le capteur frontal. Des changements ont été opérés au niveau des scanners 3D de l'iPhone 12, dont le Face ID est encore plus rapide et plus pratique, capable de reconnaître un visage dans de nouvelles positions et de nouveaux angles.

iOS 14 pour tous

L'iPhone 11 peut déjà être mis à jour vers iOS 14, qui est la version du système d'exploitation native de l'iPhone 12. Étant donné que l'hardware évolue peu entre les deux smartphones, l'iPhone 12 ne bénéficie pas vraiment d'exclusivités logicielles par rapport au modèle de l'année précédente.

Il devrait par contre être mis à jour une année de plus. Apple met généralement ses appareils à niveau pendant cinq ans, le support logiciel de l'iPhone 11 sera logiquement arrêté un an avant celui de l'iPhone 12.

L'iPhone 12 est (forcément) plus cher

L'iPhone 12 est lancé au prix de 909 euros pour la variante 64 Go. Il coûte 959 euros en 128 Go et 1079 euros avec 256 Go de stockage. On assiste à une hausse de prix non négligeable de 100 euros pour chaque unité puisque l'iPhone 11 était commercialisé à partir de 809 euros avec 64 Go, 859 euros avec 128 Go et 979 euros pour 256 Go de ROM.

Il est à noter que l'iPhone 11 vient avec un chargeur de 5W. L'iPhone 12 est quant à lui livré sans chargeur, ce qui peut représenter une dépense supplémentaire si vous n'êtes pas déjà équipé.

iPhone 12 ou iPhone 11 : lequel acheter ?

Si vous estimez ne pas avoir besoin de la 5G, l'iPhone 11 reste clairement suffisant. À part le support de la nouvelle génération de réseau, le seul grand apport de l'iPhone 12 se fait au niveau de l'écran, qui passe à l'OLED sur l'iPhone 12, avec également une meilleure définition et une technologie plus avancée, mais pas de 120 Hz à l'horizon. Dommage que la taille de la batterie soit en baisse, avec le SoC A14 l'autonomie aurait été sensiblement en hausse autrement. L'iPhone 11 étant déjà très rapide, la nouvelle puce n'apporte finalement pas grand-chose à l'utilisateur lambda.

La différence de prix entre l'iPhone 12 et l'iPhone 11 donne à réfléchir quant auquel choisir. Le fait qu'Apple augmente autant ses tarifs rend l'iPhone 12 assez peu attractif pour quiconque n'est pas intéressé par la 5G. Si vous estimez ne pas avoir besoin de la 5G, l'iPhone 11 reste clairement suffisant, surtout qu'il peut être acheté pour moins cher que sa valeur initiale sur les marketplaces. En fonction des offres qui vont arriver, c'est à vous de voir si les quelques ajouts de l'iPhone 12 décrits plus tôt valent ou non la différence de tarif.