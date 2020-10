Orange : les forfaits 5G sont disponibles, de 15 à 80 euros

La 5G est bientôt là et les opérateurs sont sur le pied de guerre pour nous proposer des forfaits adaptés. Orange dégaine aujourd’hui avec au total huit offres. Si les prix peuvent être intéressants à première vue, il faut faire attention à quelques petits détails.

La 5G, cela fait des mois (des années ?) que nous en parlons, mais pour l’instant, elle reste plus un fantasme qu’une réalité. L’attente est presque terminée, puisqu’il sera bientôt possible d’opter pour un forfait compatible 5G chez Orange. L’opérateur a en effet présenté ses nouvelles offres 5G qui seront disponibles à partir de décembre 2020.

Pour en profiter, il faut bien évidemment souscrire chez l’opérateur, mais également être équipé d’un smartphone compatible, donc récent. Enfin, il faut s’assurer de se trouver dans une zone couverte par le réseau. Notons que ces forfaits 5G comprennent bien évidemment la connectivité à la 4G.

Quatre offres, deux versions de chaque

Orange propose ainsi quatre offres, chacune divisée en deux : une pour les clients avec un pack Open (utilisant donc une Livebox) et une pour les autres. Toutes impliquent un engagement de 12 mois. On remarque également que les douze premiers mois, le tarif est drastiquement réduit.

Par exemple, si vous avez un pack open et que vous vous engagez sur le forfait à 70 Go, vous payerez 15 euros par mois pendant un an, puis ce tarif montera à 30 euros à la fin de cette période. Chaque offre a ainsi l’inconvénient de voir son tarif augmenter avec le temps. Plusieurs sont proposés : 70 Go, 100 Go, 150 Go et illimité. Pour ce dernier, il faudra casser sa tirelire, puisque qu’il coutera 95 euros par mois au bout d’un an si nous n’êtes pas équipés d’un pack open.

Notons que ces nouveaux forfaits ne remplacent pas les anciens. Si vous souhaitez rester en 4G, les anciennes offres sont toujours disponibles. Pour le moment, l’arrivée de la 5G ne concerne que les clients Orange. Si vous êtes chez Sosh, il faudra encore faire preuve de patience, aucune date n’ayant encore été annoncée par l’opérateur.

Il faudra également attendre un petit peu pour découvrir les offres 5G des autres opérateurs du marché.

Source : Orange