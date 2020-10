L'iPhone 12 et le Pixel 5 font partie des principaux modèles de smartphones lancés en cette fin 2020. Une comparaison entre les deux mobiles d'Apple et Google est forcément tentante, même s'ils ne jouent pas vraiment sur le même terrain. Voici ce que l'on en pense.

Apple et Google ont tous deux lancé leur nouvelle génération de smartphones en cet automne 2020, avec la série des iPhone 12 d'un côté et le Pixel 5 de l'autre. L'occasion de comparer les deux produits et de comprendre qui tire son épingle du jeu cette année en termes de hardware sur le marché des mobiles, au-delà de l'éternelle concurrence entre Android et iOS. Ce comparatif vous aidera à faire votre choix entre l'iPhone 12 et le Pixel 5, des appareils aux propositions bien différentes.

Fiche technique des iPhone 12 et Pixel 5

Commençons par les spécifications techniques des deux smartphones, qui se distinguent par un écran plus petit que la moyenne et par la présence de seulement deux capteurs photo à l'arrière.

iPhone 12 Pixel 5 Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 pixels

460 ppp

60 Hz 6"

OLED

1080 x 2340 pixels

432 ppp

90 Hz Chipset A14 (5nm) Snapdragon 765G (7nm) OS iOS 14 Android 11 RAM 4 Go 8 Go Stockage 64 / 128 / 256 Go 128 Go microSD Non Non Capteur principal Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/2.4

Grand angle 12 MP, f/1.6

Zoom optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

OIS (grand angle) Ultra grand-angle (107°) 16 MP, f/2.2

Grand angle 12.2 MP, f/1.7 Capteur selfie 12 MP, f/2.2 8 MP, f/2.0 Batterie 2815 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe 4080 mAh

Recharge rapide filaire 18W

Recharge sans fil 5G Oui Oui Biométrie Face ID Reconnaissance faciale + lecteur d'empreintes au dos Résistance à l'eau IP68 IP68

L'iPhone 12 toujours avec encoche

Les iPhone et les Pixel sont historiquement des mobiles au design original qui sortent du lot par rapport à la masse des smartphones Android qui finissent par tous se ressembler. À l'avant, l'iPhone 12 conserve la fameuse encoche. Si elle a été réduite de quelques millimètres par rapport à celle de l'iPhone 11, elle reste extrêmement dérangeante et mange un grand espace de la partie supérieure de l'écran. Cela réduit clairement le confort d'utilisation, le prix à payer pour profiter des performances de Face ID et de ses volumineux scanners 3D. De son côté, Google a opté pour la discrétion avec un poinçon intégré à l'écran pour dissimuler la caméra frontale. On assiste à un changement de fusil d'épaule avec ce Pixel 5 puisque l'une des fonctionnalités phares du Pixel 4 était le radar Soli, qui devait concurrencer le Face ID d'Apple. Avec le Pixel 5, on revient à quelque chose de plus classique pour un smartphone Android, ce qui permet aussi de se débarrasser de la grosse bordure en haut.

Au dos, on retrouve dans les deux cas le bloc photo en haut à gauche. Le logo Google du Pixel 5 est positionné en bas alors que la pomme est située au centre de l'appareil. Sur le Pixel 5, nous avons aussi un lecteur d'empreintes, qui n'est étrangement pas intégré sous l'écran. Sur l'iPhone 12, toujours pas de retour de Touch ID pour l'identification, la seule solution biométrique reste la reconnaissance faciale via Face ID.

En ce qui concerne les dimensions, c'est assez équivalent. L'iPhone 12 est légèrement plus haut et plus large que le Pixel 5 (146.7 x 71.5 contre 144.7 x 70.4) mais moins épais (7.4mm contre 8mm). Le Pixel 5 pèse 151 grammes, alors que l'iPhone 12 émarge à 164 grammes. Les tranches de l'iPhone 12 sont plates, alors que le Pixel 5 opte pour une forme arrondie plus traditionnelle. Pour les matériaux utilisés, l'iPhone 12 est équipé d'un cadre en aluminium et d'un dos en verre, alors que le Pixel 5 embarque de l'aluminium aussi bien pour le châssis que pour son dos. Les deux appareils sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière. Pour les amateurs d'audio, sachez que le port jack 3.5mm est absent des deux modèles.

Deux petits écrans OLED

L'iPhone 12 et le Pixel 5 partagent un point commun : la “petite” diagonale de leur écran. Avec 6,1 pouces pour le premier cité et les 6 pouces pour le second, nous sommes dans la fourchette basse de ce qui sort en 2020. Idéal pour ceux qui préfèrent un format plus compact. Les deux références ont recours à la technologie OLED et bénéficient ainsi d'un meilleur contraste et de noirs plus profonds. Le même ratio 19.5:9 est proposé sur les appareils d'Apple et Google.

La dalle Super Retina XDR de l'iPhone 12 affiche une définition de 1170 x 2532 pixels, soit 460 pixels par pouce. Le Pixel 5 et ses 1080 x 2340 pixels offre une résolution un peu moindre de 432 pixels par pouce. Mais il se rattrape sur la fréquence de rafraichissement, qui atteint jusqu'à 90 Hz, alors que l'iPhone 12 est encore limité à 60 Hz, Apple estimant ne pas être capable d'offrir une autonomie convenable sur son produit avec à la fois la 5G et un écran de plus de 60 Hz.

La dalle de l'iPhone 12 est compatible HDR et Dolby Vision, alors que celle du Pixel 5 assure un support du HDR10+. Ce dernier a aussi droit à la fonctionnalité Always-on display qui permet d'afficher en continu sur l'écran des informations de base comme l'heure, le niveau de batterie ou les notifications entrantes. Un mode dont l'iPhone est une nouvelle fois dépourvu.

L'iPhone 12 est une bête de course

Grâce à ses puces surpuissantes et aux optimisations logicielles soignées aux petits oignons, Apple parvient systématiquement à rendre ses iPhone plus puissants que les meilleurs smartphones Android. Ici, il n'y a absolument pas match puisque pour réduire les coûts, Google a pris la décision de ne même pas équiper son Pixel 5 du meilleur SoC disponible. Pas de Snapdragon 865 et encore moins de Snapdragon 865 Plus pour le flagship, mais un simple Snapdragon 765G plutôt orienté milieu de gamme. Cela reste une alternative intéressante pour améliorer le rapport qualité-prix du produit et largement suffisante pour de nombreux utilisateurs, mais la réalité est là : l'iPhone 12 est bien plus rapide.

Ce dernier embarque la dernière génération de puce maison, le A14 Bionic, fabriqué selon un tout nouveau procédé de gravure en 5nm, une première sur le marché mobile grand public en attendant le Snapdragon 875 de Qualcomm, l'Exynos 2100 de Samsung et le Kirin 9000 de Huawei. Vitesse, puissance, un fossé sépare l'iPhone 12 du Pixel 5.

Mais malgré son repositionnement, le Pixel 5 est tout de même compatible 5G, tout comme l'iPhone 12. Avec l'un comme avec l'autre, il sera donc possible de bénéficier de la dernière norme de réseau mobile, dont le déploiement en France va s'accélérer dans les mois à venir.

Deux fois plus de RAM sur le Pixel 5

En termes de mémoire, l'iPhone 12 reste bloqué à 4 Go de RAM, alors que le Pixel 5 propose 8 Go de mémoire vive. Notons tout de même que les iPhone ont toujours eu tendance à avoir moins de RAM que leurs concurrents Android, mais que les optimisations effectuées par Apple au niveau logiciel permettent de compenser efficacement ce manque.

L'espace de stockage du Pixel 5 atteint les 128 Go en UFS 2.1, là où on aurait aimé voir de l'UFS 3.0. Sur l'iPhone, trois configurations possibles : 64, 128 et 256 Go, chaque fois en NVMe. Il n'y a pas d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre le stockage sur l'un comme sur l'autre.

Une grosse batterie pour le Pixel 5

Venons-en à l'autonomie. Là encore, les iPhone et les Pixel ont pendant longtemps eu un point commun qui les différenciait de tous les autres smartphones : la présence d'une batterie avec une faible capacité. Avec plus ou moins de réussite. L'autonomie des iPhone a souvent été critiquée et Apple a réussi à redresser la barre avec la série des iPhone 11. De leur côté, les Pixel n'ont jamais été des champions d'endurance, mais le Pixel 4 fut particulièrement décevant en la matière. Google a justement revu sa copie est s'est montré bien plus généreux qu'à l'accoutumée avec un accumulateur de 4080 mAh. L'iPhone 12 est en retrait avec les 2815 mAh de capacité de sa batterie, mais Apple promet une autonomie similaire à celle de l'iPhone 11.

Il y a peu de différences au regard de la recharge filaire : 20W pour l'iPhone 12 et 18W pour le Pixel 5. Avec un élément à souligner tout de même, le chargeur n'est pas inclus avec l'iPhone 12, ce qui peut engendrer des frais supplémentaires si l'utilisateur n'est pas déjà équipé. Les deux appareils disposent de la recharge sans fil par induction, mais Apple a fait fort cette année avec son tapis de charge MagSafe. Un système d'aimant permet de placer l'iPhone au meilleur endroit possible pour une recharge efficace, qui peut atteindre 15W. Par contre, seul le Pixel 5 propose la fonction de charge inversée pour recharger des accessoires avec la batterie du smartphone.

iPhone 12 ou Pixel 5, quel est le meilleur photophone ?

Vient ensuite l'épineuse question de la photo. D'un côté comme de l'autre, Google et Apple n'ont jamais succombé à la course aux mégapixels et à la multiplication des capteurs pour leurs Pixel et iPhone, ce qui ne les a pas empêchés de faire de formidables photophones, notamment grâce à l'excellent traitement logiciel de l'un et de l'autre. Voyons ce qu'ils nous proposent sur cette génération.

Le capteur principal de l'iPhone 12 (12 MP, f/1.6, OIS) est associé à un ultra grand-angle de 12 MP, f/2.4, 120˚. Nous avons une proposition assez similaire sur le Pixel 5 puisque le module 12.2 MP, f/1.7, OIS est associé également à un objectif ultra grand-angle, 16 MP, f/2.2, 107˚. Pour la vidéo, il est possible de filmer en 4K 30 ou 60 images par seconde sur les deux modèles, avec un mode slow-motion 240 fps à 1080p également présent à la fois sur l'iPhone 12 et le Pixel 5. Si Apple a montré des faiblesses en photo ces dernières années, il n'en est rien sur la vidéo où il règne. Nouvelle démonstration avec l'iPhone 12, qui se distingue du Pixel 5 avec l'enregistrement en HDR et Dolby Vision HDR.

La caméra selfie 12 MP, f/2.2 de l'iPhone 12 paraît mieux armée que le capteur frontal 8 MP, f/2.0 du Pixel 5. Ce dernier ne filme qu'en 1080p à 30 fps, alors que l'iPhone 12 donne le choix entre 30, 60 et 120 images par seconde en 1080p et supporte même la 4K. De plus, l'iPhone 12 compte sur des scanners 3D particulièrement performants pour la profondeur de champ, la réalité augmentée, et la reconnaissance faciale.

L'éternel débat Android vs iOS

C'est bien sûr l'un des facteurs les plus différenciants entre le Pixel 5 et l'iPhone 12. Le premier tourne sous Android 11 alors que l'autre est propulsé par iOS 14. Et si les deux systèmes d'exploitation n'ont cessé de se copier au fil des années et se ressemblent de plus en plus (avec comme dernier exemple en date les widgets intégrés à la page d'accueil d'iOS), il demeure des différences. Il n'est pas question de faire un comparatif complet des deux OS ici, ce sujet vaudrait à lui seul un dossier qui lui est consacré, mais rappelons les bases. Android, même s'il s'est refermé dernièrement, reste un système bien plus ouvert qu'iOS et qui laisse place à la personnalisation. iOS quant à lui mise tout sur la sécurité, quitte à retirer de la liberté aux utilisateurs. Il fait partie d'un écosystème Apple qui fait la part belle aux interactions entre appareils et services de la firme. Mais les plateformes tierces sont elles souvent maltraitées, en témoigne l'interdiction de xCloud sur iPhone pour non-respect des règles de l'App Store, alors qu'il n'y a aucun problème avec Android.

Quant au suivi logiciel, Google a annoncé trois ans de mises à jour de fonctionnalités pour ses Pixel. Pas de délai exact du côté d'Apple, mais ses iPhone sont généralement updatés pendant cinq ans. Apple gérant iOS et Google étant en charge d'Android, la rapidité des mises à jour et déploiements des patchs de sécurité est bien sûr à l'œuvre.

L'iPhone 12 bien plus cher que le Pixel 5

Le prix officiel de l'iPhone 12 est de 909 euros, alors que le Pixel 5 est disponible en France au prix de 629 euros. Une différence importante de 280 euros qui peut faire pencher la balance vers le Pixel 5 quand le budget est limité. Surtout que pour 909 euros, l'iPhone 12 n'a droit qu'à 64 Go d'espace de stockage. Il faut payer 959 euros pour passer à 128 Go, comme le Pixel 5. Une variante à 256 Go est également commercialisée, à 1079 euros.

iPhone 12 ou Pixel 5, lequel choisir ?

Les deux photophones compacts sont de belles propositions. À moins d'être un fervent défenseur d'Android, l'iPhone 12 est dans la globalité un meilleur produit que le Pixel 5, mais cela s'explique facilement par la différence de prix entre les deux appareils : le Pixel 5, avec plus de stockage, est presque 300 euros moins cher, le tarif d'un bon milieu de gamme.

Nous apprécions tout de même les efforts consentis par Google au niveau de l'autonomie. L'iPhone 12 lui, impressionne avec sa puce surpuissante A14 Bionic gravée en 5nm et ses capacités en vidéo. Si vous cherchez avant tout un photophone ou un appareil pour consommer du multimédia, le Pixel 5 fait très bien l'affaire pour son tarif grâce à son logiciel performant et à son écran OLED 90 Hz sans encoche. L'iPhone 12 conviendra à ceux qui cherchent la rapidité avant tout ou qui refusent de se séparer d'iOS.