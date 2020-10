iPhone 12 : 20% plus rapide que l’iPhone 11 grâce à la puce Apple A14

La puce Apple A14 étale toute sa puissance dans un benchmark de l'iPad Air 2020. Le test nous offre un aperçu des performances du futur iPhone 12. Le nouveau SoC d'Apple démontre une nouvelle fois sa suprématie sur la concurrence.

Apple a officialisé la puce A14 Bionic de l’iPhone 12 à la mi-septembre. L'iPad Air 2020 est le premier produit annoncé avec le nouveau SoC gravé en 5 nm. En attendant sa sortie courant octobre, un Benchmark vient de dévoiler les performances de la tablette et de sa puce A14 qui sera au cœur des iPhone de 2020. Le test a été réalisé sur la plateforme Geekbench 5. Les résultats qui ont été repérés par le leaker Ice Universe montrent que la nouvelle puce fera un grand bond en avant en matière de puissance.

Tout d'abord, elle dispose de 6 cœurs dont la fréquence de base est de 2,99 GHz. Le SoC est épaulé par 3,66 Go de mémoire RAM sur l'iPad Air testé qui tournait par ailleurs sous iOS 14.0.1. Les scores obtenus pour les tests monocœur et multicœur sont de 1583 points et 4198 points respectivement, ce qui propulse l'appareil en tête des toutes les références testées à ce jour sur Geekbench 5.

Jusqu'à 20% de performances supplémentaires comparativement à l'iPhone 11

Pour la petite comparaison, l'iPhone 11 Pro avec la puce A13 Bionic ont obtenu un score de 1337 sur en single core et de 3509 sur le multicœur. L'iPhone 12 pourrait ainsi être 18% et 20% plus rapide. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une analogie en attendant les résultats finaux des tests de l'iPhone 12 et de ses différentes déclinaisons.

Rappelons que le mois dernier, un premier Benchmark de l'iPhone 12 Pro Max sur AnTuTu donnait des résultats plutôt décevants comparativement au Snapdragon 865+. Cette fois-ci, la donne n'est pas la même et tant s'en faut. Le Galaxy Note 20 Ultra, qui est alimenté par le même SoC Snapdragon 865+ affiche des scores de 985 et 3294 sur Geekbench 5. En d'autres termes, l'iPad Air et sa puce A14 Bionic seraient 60% plus rapides sur en mode monocœur et 27% plus rapide sur le test multicœur.

Au cas où ces résultats se confirmeraient dans les prochaines semaines, il y a fort à parier que l'iPhone 12 Pro dans sa déclinaison la plus puissante va surclasser ses concurrents actuels. En attendant les premiers smartphones sous Snapdragon 875 l'année prochaine, une autre puce gravée en 5 nm.