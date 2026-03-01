Honor présente le Magic V6 : ce smartphone pliant élimine les reflets, mais pas son éclat

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Honor annonce le Magic V6. Successeur du Magic V5, ce nouveau smartphone pliant haut de gamme apporte plusieurs améliorations sur le design, l’écran externe ou encore la batterie. La marque chinoise omet cependant encore de nombreux détails techniques et commerciaux, notamment le prix et la date de sortie en Europe.

honor magic v6 mwc

Le Mobile World Congress 2026 n’ouvrira ses portes que demain, lundi 2 mars. Mais, traditionnellement, certaines marques organisent des conférences de lancement les jours précédents l’inauguration du salon. Et cette année ne fait pas exception. Hier, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones : les Xiaomi 17 et 17 Ultra, ainsi que le Leiztphone. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes une prise en main de ces téléphones. Durant une longue conférence de presse, la firme chinoise en a profité pour dévoiler la Xiaomi Pad 8, les Xiaomi Tag, la Xiaomi Watch 5 et des trottinettes, les Xiaomi Electric Scooter 6.

Lire aussi – Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Aujourd’hui, c’est au tour de Honor. La marque avait plusieurs innovations à montrer. Une tablette : la MagicPad 4. Un ordinateur sous Windows : le MagicBook Pro 14. Un prototype de robot humanoïde, qui avait fait l'objet d'une rumeur récente. Ainsi que le Robot Phone, ce smartphone avec un bras articulé que Honor avait d’ores et déjà présenté en novembre 2025. Si ce smartphone pourrait être commercialisé dans un avenir proche, il n’était encore aujourd’hui qu’en démonstration.

Honor annonce (déjà) un nouveau smartphone pliant, le Magic V6

Cependant, tous ces produits ne sont clairement pas l’annonce la plus importante de la conférence de Honor. Et ce même si le robot humanoïde et le Robot Phone sont assez impressionnants. La plus importante est, selon nous, l’annonce du Magic V6, nouveau smartphone pliant haut de gamme de type Fold. Successeur du Magic V5 que nous avons testé durant l’été 2025, le Magic V6 veut devenir le smartphone pliant de référence en 2026.

honor magic v6 officiel

Le Magic V6 reprend les forces du Magic V5, tout en apportant quelques améliorations au niveau de la fiche technique, mais aussi de la conception. Le châssis du smartphone a été très légèrement affiné pour atteindre les 8,75 mm d’épaisseur quand il est fermé (contre 8,8 mm pour le V5). Le poids ne bouge pas : 219 grammes. Et le smartphone est toujours protégé contre l’eau et la poussière (certification IP68/69, contre IP58/59 précédemment). La charnière a été renforcée avec de l’acier. Et le creux de la pliure a été réduit de 44 %. Honor affirme qu’elle est imperceptible.

L'écran externe du Magic V6 profite d'un nouveau revêtement anti-reflet

Les deux écrans LTPO AMOLED ont peu évolué. Seul l’écran externe voit sa taille légèrement augmentée à 6,52 pouces (contre 6,43 pouces) et sa luminosité renforcée à 6000 nits en pointe locale. Honor lui applique également un nouveau revêtement antireflet dont la réflectance est fortement réduite. C'est peut-être l'une des nouveautés les plus importantes du téléphone. Pour le reste, aucune nouveauté. À l’intérieur du smartphone, nous retrouvons une plate-forme haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Honor ne précise pas encore les paliers de stockage ou de RAM qui seront proposées.

honor magic v6 mwc

La batterie, quant à elle, a été renforcée, passant de 6100 mAh pour le V5 chinois à 6660 mAh pour le V6. Nous pensons toutefois que la batterie de la version française disposera d’une capacité moindre, compte tenu des restrictions européennes. Ce fut le cas pour le Magic V5 (passant à 5820 mAh) et le Magic8 Pro. Enfin, côté photo, Honor occulte complètement la configuration présente ici. Retrouver les mêmes capteurs qu’avec le Magic V5 ne serait pas une mauvaise nouvelle, même si nous attendons quelques améliorations notamment sur le zoom numérique.

honor magic v6 mwc

Le Magic V6 se décline en quatre coloris : noir, blanc, doré et rouge. Si les deux premières finitions sont protégées par un dos en verre assez classique, les deux autres sont plus travaillées. La version dorée est habillée d’un matériau composite texturé, tandis que la version rouge est couverte d’un cuir végan très doux.

Honor “oublie” d'annoncer le prix du Magic V6 en Europe

Les arguments du Magic V6 sont plutôt bons, même s’il s’agit, pour l’instant,  davantage d’une évolution qu’une révolution. Seront-ils suffisants face au Galaxy Z Fold 7, qui va forcément bénéficier de réductions de prix permanente ? Seront-ils suffisants face à une concurrence plus forte, notamment avec l’arrivée de Motorola du Razr Fold et avec le retour annoncé par les rumeurs de la gamme Find N d’Oppo en Europe ? Tout dépendra du prix.

honor magic v6 mwc

Et justement, aucun prix n’a été annoncé. Le Magic V6 est officiel, certes, mais Honor se garde bien d’annoncer les détails commerciaux, notamment pour l’Europe. Comme toujours, il y a un délai entre le lancement commercial d’un smartphone Honor en Chine et celui de sa déclinaison européenne. Un délai qui s’est heureusement réduit avec le Magic V5 ( deux mois et demi) et le Magic8 Pro (trois mois). Si le Magic V6 profite du même délai, il pourrait arriver en Europe dès le mois de mai. Soit bien avant le successeur du Galaxy Z Fold 7. Nous saurons alors si ce Magic V6 « vaudra le coût ».


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Honor MagicPad 4 : La tablette qui joue dans la catégorie des poids légers avec la puissance d’un poids lourd

La MagicPad 4 est une tablette grand format qui mise sur un format hyper compact, un écran OLED supportant une fréquence de 165 Hz et un processeur Qualcomm véloce pour…

Proton VPN facilite enfin le choix des serveurs les plus rapides avec sa dernière mise à jour

Proton VPN procède à une mise à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. L’application offre désormais plus de flexibilité pour choisir le serveurs le plus performant selon votre localisation.  Proton VPN…

Xiaomi rejoint la course de Gran Turismo 7 avec une hypercar qui en a sous la pédale

Xiaomi est sur tous les fronts et notamment celui de l’automobile. Alors que la marque pourrait se lancer sur ce créneau chez nous en 2027, elle étend déjà sa portée…

AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans…

One UI 9 change de look, la sécurité de l’iPhone est menacée, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prépare une refonte visuelle pour ses smartphones, un logiciel espion parvient à tromper la vigilance de l’iPhone, les premiers retours internes du prochain Avengers se font connaître, c’est le…

Test Bluetti Charger 2 : recharger plus rapidement pour plus d’autonomie en déplacement !

Depuis quelques années, est apparue sur le marché une nouvelle catégorie de produits : les chargeurs alternateurs. Ils permettent de recharger très rapidement les batteries nomades en roulant. Pour 2026, Bluetti…

Xiaomi Tag officiel : voici le concurrent direct des AirTags compatible avec tous vos appareils

Dans une journée particulièrement riche en annonce pour le constructeur chinois, Xiaomi annonce le lancement de son Tag, son traqueur Bluetooth qui vient se positionner directement en face de l’AirTag…

Xiaomi lance les Electric Scooter 6, les futures reines de la mobilité urbaine ?

A l’occasion du MWC 2026, Xiaomi vient donc de lever le voile sur sa prochaine génération de trottinettes électriques : les Electric Scooter 6. Cette année, il y aura d’ailleurs…

Xiaomi lance une batterie externe ultra-fine qui recharge à la fois avec et sans fil

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W présente bien des avantages, voici ce que nous réserve la marque avec ce nouveau produit. Programme chargé pour Xiaomi en…

Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Xiaomi frappe encore un grand coup : ce 28 février, la marque chinoise a présenté une « nouvelle vague » de nouveautés. La star était évidemment la gamme Xiaomi 17 avec son…