Honor présente le Magic V6 : ce smartphone pliant élimine les reflets, mais pas son éclat

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Honor annonce le Magic V6. Successeur du Magic V5, ce nouveau smartphone pliant haut de gamme apporte plusieurs améliorations sur le design, l’écran externe ou encore la batterie. La marque chinoise omet cependant encore de nombreux détails techniques et commerciaux, notamment le prix et la date de sortie en Europe.

Le Mobile World Congress 2026 n’ouvrira ses portes que demain, lundi 2 mars. Mais, traditionnellement, certaines marques organisent des conférences de lancement les jours précédents l’inauguration du salon. Et cette année ne fait pas exception. Hier, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones : les Xiaomi 17 et 17 Ultra, ainsi que le Leiztphone. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes une prise en main de ces téléphones. Durant une longue conférence de presse, la firme chinoise en a profité pour dévoiler la Xiaomi Pad 8, les Xiaomi Tag, la Xiaomi Watch 5 et des trottinettes, les Xiaomi Electric Scooter 6.

Aujourd’hui, c’est au tour de Honor. La marque avait plusieurs innovations à montrer. Une tablette : la MagicPad 4. Un ordinateur sous Windows : le MagicBook Pro 14. Un prototype de robot humanoïde, qui avait fait l'objet d'une rumeur récente. Ainsi que le Robot Phone, ce smartphone avec un bras articulé que Honor avait d’ores et déjà présenté en novembre 2025. Si ce smartphone pourrait être commercialisé dans un avenir proche, il n’était encore aujourd’hui qu’en démonstration.

Honor annonce (déjà) un nouveau smartphone pliant, le Magic V6

Cependant, tous ces produits ne sont clairement pas l’annonce la plus importante de la conférence de Honor. Et ce même si le robot humanoïde et le Robot Phone sont assez impressionnants. La plus importante est, selon nous, l’annonce du Magic V6, nouveau smartphone pliant haut de gamme de type Fold. Successeur du Magic V5 que nous avons testé durant l’été 2025, le Magic V6 veut devenir le smartphone pliant de référence en 2026.

Le Magic V6 reprend les forces du Magic V5, tout en apportant quelques améliorations au niveau de la fiche technique, mais aussi de la conception. Le châssis du smartphone a été très légèrement affiné pour atteindre les 8,75 mm d’épaisseur quand il est fermé (contre 8,8 mm pour le V5). Le poids ne bouge pas : 219 grammes. Et le smartphone est toujours protégé contre l’eau et la poussière (certification IP68/69, contre IP58/59 précédemment). La charnière a été renforcée avec de l’acier. Et le creux de la pliure a été réduit de 44 %. Honor affirme qu’elle est imperceptible.

L'écran externe du Magic V6 profite d'un nouveau revêtement anti-reflet

Les deux écrans LTPO AMOLED ont peu évolué. Seul l’écran externe voit sa taille légèrement augmentée à 6,52 pouces (contre 6,43 pouces) et sa luminosité renforcée à 6000 nits en pointe locale. Honor lui applique également un nouveau revêtement antireflet dont la réflectance est fortement réduite. C'est peut-être l'une des nouveautés les plus importantes du téléphone. Pour le reste, aucune nouveauté. À l’intérieur du smartphone, nous retrouvons une plate-forme haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Honor ne précise pas encore les paliers de stockage ou de RAM qui seront proposées.

La batterie, quant à elle, a été renforcée, passant de 6100 mAh pour le V5 chinois à 6660 mAh pour le V6. Nous pensons toutefois que la batterie de la version française disposera d’une capacité moindre, compte tenu des restrictions européennes. Ce fut le cas pour le Magic V5 (passant à 5820 mAh) et le Magic8 Pro. Enfin, côté photo, Honor occulte complètement la configuration présente ici. Retrouver les mêmes capteurs qu’avec le Magic V5 ne serait pas une mauvaise nouvelle, même si nous attendons quelques améliorations notamment sur le zoom numérique.

Le Magic V6 se décline en quatre coloris : noir, blanc, doré et rouge. Si les deux premières finitions sont protégées par un dos en verre assez classique, les deux autres sont plus travaillées. La version dorée est habillée d’un matériau composite texturé, tandis que la version rouge est couverte d’un cuir végan très doux.

Honor “oublie” d'annoncer le prix du Magic V6 en Europe

Les arguments du Magic V6 sont plutôt bons, même s’il s’agit, pour l’instant, davantage d’une évolution qu’une révolution. Seront-ils suffisants face au Galaxy Z Fold 7, qui va forcément bénéficier de réductions de prix permanente ? Seront-ils suffisants face à une concurrence plus forte, notamment avec l’arrivée de Motorola du Razr Fold et avec le retour annoncé par les rumeurs de la gamme Find N d’Oppo en Europe ? Tout dépendra du prix.

Et justement, aucun prix n’a été annoncé. Le Magic V6 est officiel, certes, mais Honor se garde bien d’annoncer les détails commerciaux, notamment pour l’Europe. Comme toujours, il y a un délai entre le lancement commercial d’un smartphone Honor en Chine et celui de sa déclinaison européenne. Un délai qui s’est heureusement réduit avec le Magic V5 ( deux mois et demi) et le Magic8 Pro (trois mois). Si le Magic V6 profite du même délai, il pourrait arriver en Europe dès le mois de mai. Soit bien avant le successeur du Galaxy Z Fold 7. Nous saurons alors si ce Magic V6 « vaudra le coût ».