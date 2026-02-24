Honor sur le point d’annoncer son robot de service humanoïde, la prochaine révolution tech ?

Les robots de service humanoïdes représentent-ils le futur ? Honor en est persuadé et va présenter un premier prototype lors du prochain MWC de Barcelone.

Le smartphone a bouleversé notre quotidien et l'IA est bien partie pour devenir la grande tendance tech de ces prochaines années. Les progrès récemment réalisés permettent de s'approcher d'un vieux rêve de science-fiction : la commercialisation à grande échelle de robots de service humanoïdes. Ceux-ci devraient d'abord s'imposer dans des cadres professionnels, avant pourquoi pas de s'inviter dans nos foyers pour nous aider à faire le ménage, la cuisine, à aller promener le chien… Connue pour ses smartphones, la marque Honor s'apprête à embrasser cette voie.

Honor va dévoiler son premier robot humanoïde le week-end prochain, nous apprend Bloomberg. Il devrait être présenté physiquement au MWC de Barcelone, qui se tient du 2 au 5 mars 2026. Honor va ainsi devenir le premier fabricant de smartphones à montrer au public un tel produit. On sait que d'autres constructeurs de mobiles ambitionnent également d'investir ce segment considéré d'avenir. Asus a par exemple récemment annoncé l'arrêt de son activité smartphone pour concentrer ses ressources sur les appareils d'IA physique et la robotique.

L'IA est indispensable au développement de la robotique de service

On assiste à une véritable course à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les produits physiques. Pour l'instant, celle-ci s'est invitée dans les appareils qui existent déjà à grande échelle, comme les smartphones et les PC. Elle aussi de plus en plus présente pour la maison connectée (Smart TV, enceintes…) et commence à arriver pour les voitures. Mais les entreprises cherchent à concevoir des produits matériels qui vont pouvoir exploiter au mieux les capacités de l'IA. On a réalisé des progrès en termes de robotique pure ces dernières années, mais les robots étaient jusqu'ici limités par leur IA. Désormais, il n'est plus utopique de voir débarquer des robots humanoïdes dont l'IA les rend vraiment utiles.

On a hâte de voir par nous-même ce que nous réserve Honor avec son robot de service humanoïde. La marque va aussi présenter au MWC son Robot Phone, un smartphone dont le capteur photo principal est placé au bout d’un bras articulé et motorisé.