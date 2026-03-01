Xiaomi rejoint la course de Gran Turismo 7 avec une hypercar qui en a sous la pédale

Xiaomi est sur tous les fronts et notamment celui de l’automobile. Alors que la marque pourrait se lancer sur ce créneau chez nous en 2027, elle étend déjà sa portée avec la Xiaomi Vision Gran Turismo, qui sera bientôt disponible sur la célèbre licence de simulation de course.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Crédits : Xiaomi

Xiaomi a organisé une conférence de lancement le 28 février lors de laquelle le constructeur a présenté tout un florilège de nouveaux produits : série Xiaomi 17 que nous avons pris en main, Xiaomi Pad 8 que nous avons testée, accessoires pour vous faciliter la vie… Mais ce n’est pas tout. Après toutes ces annonces officielles, la marque chinoise en avait encore sous la pédale.

Elle a présenté la Xiaomi Vision Gran Turismo, un concept d’hypercar électrique. Comme son nom le suggère, il ne s’agit pas d’un véhicule duquel vous pourrez prendre le volant pour arpenter l’asphalte : elle va bientôt rejoindre les écuries du célèbre jeu de simulation de courses automobiles, Gran Turismo 7.

Xiaomi rejoint le projet Vision Gran Turismo avec une hypercar électrique

La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente et si elle n’est pas encore vendue directement chez nous – ce qui pourrait changer en 2027 –, sa version Ultra est d’ores et déjà disponible sur Gran Turismo 7.  Et elle sera bientôt rejointe par une création originale que vous pourrez bientôt piloter virtuellement : la Xiaomi Vision Gran Turismo.

Cette collaboration fait de la firme chinoise la première marque technologique à contribuer à faire grossir cette collection virtuelle d’élite. La Xiaomi Vision GT est donc un concept d’hypercar électrique et elle se veut visionnaire. Son ambition ? Proposer un équilibre parfait entre traînée extrêmement faible pour la vitesse de pointe et appui maximal pour négocier les virages de manière optimale. Cela se traduit après plusieurs tests de simulation par un coefficient de traînée de 0,29, une déportance de -1,2 et un indice d'efficacité aérodynamique de 4,1.

Pour obtenir ces résultats, la voiture a été « sculptée par le vent » avec son cockpit en forme de goutte d’eau, un aérodynamisme permis par une carrosserie étudiée, un système innovant, l’Active Wake Control, et des jantes Accretion. La Xiaomi Vision GT arbore un design unique : un feu arrière symbolisé par un halo rouge unique, qui n’est pas seulement esthétique. C’est aussi un immense extracteur d’air qui sert les performances du véhicule.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Crédits : Phonandroid

Enfin, tout ne se joue pas sur l’extérieur. Xiaomi inaugure le concept « Sofa Racer » : l’habitacle effet cocon a été pensé pour reproduire une expérience semblable à une conduite depuis son canapé. Cette hypercar conceptuelle s’intègre à l’écosystème intelligent de Xiaomi, dont la devise est : « Human x Car x Home » et est notamment dotée de fonctions intelligentes, comme Xiaomi Pulse. La Xiaomi Vision Gran Turismo a également une existence en dehors de la simulation : elle est exposée à Barcelone à l’occasion du Mobile World Congress 2026.


