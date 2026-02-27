Partenaire du Real Madrid, Roborock marque un but avec le Qrevo Curv 2 FlowX (-200€ de remise) !

Partenaire mondial du Real Madrid jusqu’en 2028, Roborock frappe fort au CES avec le Qrevo Curv 2 FlowX. Ce robot aspirateur-laveur promet un vrai nettoyage sous pression avec une serpillière qui s'auto nettoie en temps réel.

Roborock ne fait pas les choses à moitié : en 2026, la marque chinoise devient partenaire mondial du Real Madrid. Et pour marquer le coup, elle a débarqué au CES 2026 avec le Qrevo Curv 2 FlowX, un robot aspirateur-laveur qui incarne parfaitement son slogan : « le ménage qui roule… Et qui rock ! ».

Disponible chez la Fnac et Darty, il profite d'une offre de lancement alléchante : 699,99 € au lieu de 899,99 € du 26 février au 11 mars. De quoi se laisser tenter sans vider son compte en banque.

Il aspire tout et lave en frottant pour de vrai

Derrière son slogan accrocheur se cache une vraie bête de course avec 20 000 Pa d'aspiration HyperForce. Pour situer, c'est largement suffisant pour arracher la poussière qui s'incruste au fond des fibres de vos tapis, aspirer les miettes coincées dans les joints du carrelage, ou déloger les poils de chat qui se planquent dans les rainures du parquet.

Côté lavage, le Qrevo Curv 2 FlowX se distingue avec une pression descendante de 15 N, soit 2,5 fois plus que le Qrevo Curv précédent. On n'est pas dans le simple passage de lingette humide. Le robot appuie sur son rouleau avec une force équivalente à celle que vous mettriez en frottant manuellement une tache tenace.

Ça change tout quand vous avez renversé du café sur le carrelage de la cuisine, que les enfants ont éclaboussé du ketchup sous la table, ou que votre chien est rentré avec des pattes pleines de boue après sa balade. Là où d'autres robots se contentent d'étaler la saleté, celui-ci frotte suffisamment fort pour que tout disparaisse en un seul passage. Et pour les graisses de cuisine qui ont tendance à coller, cette pression fait toute la différence.

SpiraFlow™ : une serpillière qui se lave toute seule

Pour exploiter pleinement cette puissance de lavage, Roborock a intégré le système SpiraFlow™. Le principe est simple, mais révolutionnaire : pendant que le robot nettoie vos sols, la serpillière se lave en continu grâce à un flux d'eau propre.

Le rouleau extra-large de 270 mm tourne jusqu'à 220 tours par minute. À cette vitesse, les saletés les plus tenaces se décollent facilement. Huit points d'hydratation répartis sur toute la longueur du rouleau arrosent la serpillière sans interruption avec de l'eau propre pendant tout le cycle de nettoyage.

Pendant ce temps, un racloir intégré récupère l'eau sale au fur et à mesure et la dirige vers un réservoir séparé. L'eau propre et l'eau sale ne se mélangent jamais. Vous n'avez donc plus ce moment frustrant où vous regardez votre robot terminer le salon alors que vous savez pertinemment qu'il vient de traîner les saletés de la cuisine partout. Là, c'est toujours de l'eau propre qui touche votre sol, du début à la fin du cycle.

Nettoyage des bords, zéro enchevêtrement, protection des tapis

Vous en avez marre de cette ligne de saleté le long des plinthes que votre robot ne peut jamais atteindre ? C'est l'un des reproches les plus fréquents faits aux robots aspirateurs : ils nettoient bien le centre de la pièce, mais laissent systématiquement une bande sale sur les bords. Le système Edge-Adaptive du Qrevo Curv 2 FlowX s'attaque directement à ce problème.

Le rouleau peut s'étendre hors du corps principal du robot pour s'approcher jusqu'à 10 mm des murs. Ça fonctionne aussi avec les pieds de chaises, les plinthes et tous les obstacles qui traînent habituellement au ras du sol. Vous gagnez donc ces quelques centimètres qui font toute la différence entre un sol “presque propre” et un sol réellement propre.

Autre point noir des robots aspirateurs habituels : les cheveux et poils qui s'enroulent autour de la brosse principale. Si vous avez des cheveux longs ou un animal à la maison, vous connaissez la corvée : sortir la brosse tous les deux jours et passer dix minutes à couper puis démêler tout ce qui s'est accumulé. Le système anti-enchevêtrement double certifié SGS du Qrevo Curv 2 FlowX est conçu spécifiquement pour éviter ce problème. Les poils et cheveux sont aspirés sans s'enrouler, ce qui vous épargne cette maintenance pénible.

Dernier détail pratique pour ceux qui ont des tapis : le robot ne va pas les détremper. À l'approche d'une zone avec moquette ou tapis, il soulève automatiquement son rouleau jusqu'à 15 mm de hauteur et le recouvre avec une protection innovante. Vos tapis restent secs, et vous n'avez pas à délimiter manuellement des zones interdites dans l'application.

Une station qui gère tout en autonomie

En plus de tous ces avantages, Roborock a décidé de pousser l’expérience encore plus loin pour une autonomie presque totale grâce à la nouvelle station multifonction. L'idée : que vous n'ayez vraiment plus rien à faire.

Une fois que le robot a terminé son cycle de nettoyage, il retourne à sa base où la station prend le relais. Elle commence par nettoyer le rouleau en profondeur, puis le sèche à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. En parallèle, elle vide automatiquement le bac à poussière du robot. Vous n'avez donc rien à faire : ni vider la poussière tous les jours, ni rincer la serpillière à la main, ni vous soucier de l'entretien du rouleau. La station s'occupe de tout.

En bref, si vous cherchez un robot aspirateur-laveur qui ne se contente pas de passer une lingette humide sur vos sols, c'est clairement une option sérieuse à considérer. Et avec son prix de lancement à 699,99 € (au lieu de 899,99 €) du 26 février au 11 mars chez la Fnac et Darty, c'est le bon moment pour sauter le pas.

