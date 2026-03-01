AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans de nombreuses catégories. Voici les offres high-tech à ne pas manquer.

Choice Day AliExpress

Le mois de mars démarre fort chez AliExpress avec le Choice Day, la traditionnelle campagne promotionnelle du géant chinois. Comme d'habitude, les prix sont en baisse sur l'ensemble du site, notamment grâce à des codes promos que vous allez découvrir dans cet article. Ces coupons viennent s'ajouter aux réductions déjà appliquées sur de nombreux produits.

Les 9 codes promos exclusifs valables dès maintenant

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : FRSS02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : FRSS04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: FRSS07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : FRSS09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : FRSS13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : FRSS20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : FRSS25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : FRSS40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : FRSS55

Attention : les codes promo sont valables dans la limite des stocks disponibles et peuvent expirer avant la fin de l’opération.

Les meilleures offres du Choice Day sur AliExpress

Quelques jours pour faire de bonnes affaires

La campagne Choice Day qui débute au premier jour du mois de mars se poursuivra jusqu'au 7 mars 2026. C'est à nouveau l'occasion de faire de belles économies sur une large gamme de produits, et notamment dans le rayon high-tech. De nombreux smartphones sont ainsi en promotion. C'est le cas du Xiaomi 15 haut de gamme, lancé en France à 1 100 € et qui est disponible actuellement à un peu plus de 500 €, soit à moins de la moitié de son prix à la sortie. C'est donc l'occasion de vous offrir un smartphone premium au prix d'un milieu de gamme.

Si votre budget est plus serré, le Poco F8 Pro est une centaine d'euros moins cher. Il est en effet à 409 € sachant qu'il a été lancé récemment à 653 €. Malgré son prix situé quasiment sous la barre des 400 €, ce smartphone dispose d'un processeur haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite. Il affiche ainsi l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Dans la catégorie des tablettes, le Honor Pad x8a voit son prix fondre à 75 € au lieu de 169,90 € à sa sortie. Pour moins de 100 €, cette tablette d'entrée de gamme est parfaite pour les petits budgets qui veulent un modèle aux performances suffisantes pour naviguer sur internet, regarder des films et séries ou toute autre tâche courante du quotidien. Si vous avez besoin de plus de puissance, le Xiaomi Pad 7 Pro à 292 € est une opportunité intéressante. C'est une tablette performante pour la plupart des besoins, y compris pour le jeu.

De nombreux autres produits sont en promotion sur AliExpress, comme vous pouvez le voir dans notre sélection qui évoluera dans les prochains jours. Si vous avez des produits en ligne de mire, c'est l'occasion de réaliser des économies.

Livraisons rapides et gratuites dès 10 €

Nous sommes loin de l'époque où acheter sur AliExpress nécessitait d'attendre deux semaines, voire plus pour être livré. Grâce à ses entrepôts situés en Europe, la boutique vous propose des livraisons rapides de 1 à 3 jours pour les produits expédiés depuis la France. Le délai maximum passe à 5 ou 7 jours pour les livraisons depuis d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne.

La livraison est gratuite à partir de 10 €, avec un suivi détaillé de chaque étape du processus. Vous pouvez également payer via différents moyens, y compris le paiement en 4 fois avec PayPal.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Grosses performances, autonomie exceptionnelle : le Poco X7 Pro 5G est à petit prix (-45%)

Pour moins de 210 €, le Poco X7 Pro offre un rapport qualité-prix percutant pendant le Choice Day d’AliExpress. À ce prix, difficile de trouver plus puissant. Voir ce bon…

Chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : il passe à seulement 177 €

Le Redmi Note 15 5G, sorti tout récemment, voit son prix chuter de 41%. Le smartphone pas cher de Xiaomi passe à seulement 177 €, mais pas pour longtemps. Voir…

Magic V6, MagicPad 8, MagicBook Pro 14 : Honor drague les clients d’Apple

À l’occasion du MWC 2026, Honor a présenté plusieurs produits : une tablette, un smartphone et un ordinateur sous Windows. Leur point commun : proposer une connectivité avancée avec les…

Honor présente le Magic V6 : ce smartphone pliant élimine les reflets, mais pas son éclat

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Honor annonce le Magic V6. Successeur du Magic V5, ce nouveau smartphone pliant haut de gamme apporte plusieurs améliorations sur le design, l’écran…

Test Honor MagicPad 4 : La tablette qui joue dans la catégorie des poids légers avec la puissance d’un poids lourd

La MagicPad 4 est une tablette grand format qui mise sur un format hyper compact, un écran OLED supportant une fréquence de 165 Hz et un processeur Qualcomm véloce pour…

Proton VPN facilite enfin le choix des serveurs les plus rapides avec sa dernière mise à jour

Proton VPN procède à une mise à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. L’application offre désormais plus de flexibilité pour choisir le serveurs le plus performant selon votre localisation.  Proton VPN…

Xiaomi rejoint la course de Gran Turismo 7 avec une hypercar qui en a sous la pédale

Xiaomi est sur tous les fronts et notamment celui de l’automobile. Alors que la marque pourrait se lancer sur ce créneau chez nous en 2027, elle étend déjà sa portée…

One UI 9 change de look, la sécurité de l’iPhone est menacée, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prépare une refonte visuelle pour ses smartphones, un logiciel espion parvient à tromper la vigilance de l’iPhone, les premiers retours internes du prochain Avengers se font connaître, c’est le…

Test Bluetti Charger 2 : recharger plus rapidement pour plus d’autonomie en déplacement !

Depuis quelques années, est apparue sur le marché une nouvelle catégorie de produits : les chargeurs alternateurs. Ils permettent de recharger très rapidement les batteries nomades en roulant. Pour 2026, Bluetti…

Xiaomi Tag officiel : voici le concurrent direct des AirTags compatible avec tous vos appareils

Dans une journée particulièrement riche en annonce pour le constructeur chinois, Xiaomi annonce le lancement de son Tag, son traqueur Bluetooth qui vient se positionner directement en face de l’AirTag…