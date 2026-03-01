AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans de nombreuses catégories. Voici les offres high-tech à ne pas manquer.

Le mois de mars démarre fort chez AliExpress avec le Choice Day, la traditionnelle campagne promotionnelle du géant chinois. Comme d'habitude, les prix sont en baisse sur l'ensemble du site, notamment grâce à des codes promos que vous allez découvrir dans cet article. Ces coupons viennent s'ajouter aux réductions déjà appliquées sur de nombreux produits.

Les 9 codes promos exclusifs valables dès maintenant

2 € de remise dès 15 € d'achat : FRSS02

4 € de remise dès 29 € d'achat : FRSS04

7 € de remise dès 49 € d'achat: FRSS 07

9 € de remise dès 69 € d'achat : FRSS 09

13 € de remise dès 99 € d'achat : FRSS 13

20 € de remise dès 159 € d'achat : FRSS 20

25 € de remise dès 209 € d'achat : FRSS 25

40 € de remise dès 329 € d'achat : FRSS 40

55 € de remise dès 459 € d'achat : FRSS55

Attention : les codes promo sont valables dans la limite des stocks disponibles et peuvent expirer avant la fin de l’opération.

Les meilleures offres du Choice Day sur AliExpress

Quelques jours pour faire de bonnes affaires

La campagne Choice Day qui débute au premier jour du mois de mars se poursuivra jusqu'au 7 mars 2026. C'est à nouveau l'occasion de faire de belles économies sur une large gamme de produits, et notamment dans le rayon high-tech. De nombreux smartphones sont ainsi en promotion. C'est le cas du Xiaomi 15 haut de gamme, lancé en France à 1 100 € et qui est disponible actuellement à un peu plus de 500 €, soit à moins de la moitié de son prix à la sortie. C'est donc l'occasion de vous offrir un smartphone premium au prix d'un milieu de gamme.

Si votre budget est plus serré, le Poco F8 Pro est une centaine d'euros moins cher. Il est en effet à 409 € sachant qu'il a été lancé récemment à 653 €. Malgré son prix situé quasiment sous la barre des 400 €, ce smartphone dispose d'un processeur haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite. Il affiche ainsi l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Dans la catégorie des tablettes, le Honor Pad x8a voit son prix fondre à 75 € au lieu de 169,90 € à sa sortie. Pour moins de 100 €, cette tablette d'entrée de gamme est parfaite pour les petits budgets qui veulent un modèle aux performances suffisantes pour naviguer sur internet, regarder des films et séries ou toute autre tâche courante du quotidien. Si vous avez besoin de plus de puissance, le Xiaomi Pad 7 Pro à 292 € est une opportunité intéressante. C'est une tablette performante pour la plupart des besoins, y compris pour le jeu.

De nombreux autres produits sont en promotion sur AliExpress, comme vous pouvez le voir dans notre sélection qui évoluera dans les prochains jours. Si vous avez des produits en ligne de mire, c'est l'occasion de réaliser des économies.

Livraisons rapides et gratuites dès 10 €

Nous sommes loin de l'époque où acheter sur AliExpress nécessitait d'attendre deux semaines, voire plus pour être livré. Grâce à ses entrepôts situés en Europe, la boutique vous propose des livraisons rapides de 1 à 3 jours pour les produits expédiés depuis la France. Le délai maximum passe à 5 ou 7 jours pour les livraisons depuis d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne.

La livraison est gratuite à partir de 10 €, avec un suivi détaillé de chaque étape du processus. Vous pouvez également payer via différents moyens, y compris le paiement en 4 fois avec PayPal.