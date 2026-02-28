Xiaomi officialise la série Xiaomi Pad 8 : deux tablettes 2-en-1 dopées à l’IA pour booster votre productivité

La gamme Xiaomi Pad 8 est officielle : elle vient d'être dévoilée aux côtés de nombreux autres produits et notamment de la série de smartphones premium Xiaomi 17. Nouveautés, améliorations, caractéristiques techniques… voici tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux tablettes milieu de gamme qui entendent proposer une expérience premium.

Cette gamme est composée de deux modèles : la Xiaomi Pad 8 standard et la Xiaomi Pad 8 Pro et sa déclinaison Pro Matte. À part la Matte qui n’est proposée qu’en gris, les deux autres itérations sont disponibles en trois coloris : vert, bleu et gris.

Côté photo, pas de grandes innovations que ce soit sur l’un ou l’autre des modèles : la Xiaomi Pad classique conserve son capteur arrière de 13 MP et sa caméra avant de 8 MP, quant à la version Pro, elle garde respectivement ceux de 50 MP et de 32 MP. Les améliorations se jouent donc à un autre niveau. Détaillons-les, mais avant cela, intéressons-nous aux caractéristiques qui distingue la Xiaomi Pad 8 de sa version Pro.

Des différences minimes entre les deux modèles

Les fiches techniques de ces deux itérations sont grandement similaires : même écran 11,2 pouces, même fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz, même prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos… Alors finalement, dans le détail, qu’est-ce qui les différencient réellement ?

Le processeur : la déclinaison Pro embarque un SoC Snapdragon 8 Elite, là où la version standard est dotée d’une version « allégée », le Snapdragon 8s Gen 4.

: la déclinaison Pro embarque un SoC Snapdragon 8 Elite, là où la version standard est dotée d’une version « allégée », le Snapdragon 8s Gen 4. La partie photo : une caméra arrière de 50 MP et une caméra avant de 32 MP pour la Xiaomi Pad 8 Pro, contre des caméras de 13 et 8 MP respectivement

: une caméra arrière de 50 MP et une caméra avant de 32 MP pour la Xiaomi Pad 8 Pro, contre des caméras de 13 et 8 MP respectivement La partie charge : 64 watts pour la Pro contre 45 watts pour la classique

: 64 watts pour la Pro contre 45 watts pour la classique Le déverrouillage: le lecteur d’empreinte pour la Pro, la reconnaissance faciale pour celle de base

En résumé : des différences plutôt minimes pour un usage standard et c’est justement ce qui fait la force de la Xiaomi Pad 8 classique, que nous avons testé pour vous.

La gamme Xiaomi Pad 8 met l’accent sur la productivité

Après avoir comparé les modèles entre eux, il apparaît utile de passer en revue toutes les améliorations opérées par le constructeur par rapport à la génération précédente. La première concerne l’autonomie : avec une capacité de 9 200 mAh, la batterie de la série Xiaomi Pad 8 enregistre un bond de 350 mAh vis-à-vis de la Xiaomi Pad 7. Celle du modèle standard est compatible avec une HyperCharge de 45 W, contre 67 W pour la déclinaison Pro.

Niveau processeur, la Xiaomi Pad 8 est également meilleure que sa prédécesseuse grâce à son SoC Snapdragon 8s Gen 4 : selon la marque, les performances du CPU connaissent une hausse de 32 %, là où celle du GPU bondissent de 67 % – non négligeable pour du multitâche. Quant à la Xiaomi Pad 8 Pro, la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite fait grimper les performances du CPU de 81 % et celle du GPU de 103 %.

De plus, la partie logicielle n’est pas en reste : livrée avec HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 introduit une évolution majeure du côté de la bureautique. Basée sur Android 16, la surcouche de Xiaomi entend booster la productivité et fluidifier toujours plus l’expérience grâce à un design intuitif (Hyper Island intégrée aux applications tierces, fenêtres flottantes ajustables à loisir, mode Poste de travail amélioré pour coller à une expérience équivalente à celle d’un PC…), mais également grâce une interconnectivité intégrée et ouverte afin de faciliter le multitâche entre les appareils de différents écosystèmes. La suite Google et HyperAI viennent compléter l’offre.

Différents accessoires viennent aussi appuyer l’effort mis sur la productivité et paraissent indispensables pour exploiter le plein potentiel de la série Xiaomi Pad 8 :

Le Focus Keyboard : un clavier mécanique et rétroéclairé permettant d’incliner l’écran jusqu’à 124°

: un clavier mécanique et rétroéclairé permettant d’incliner l’écran jusqu’à 124° Le Keyboard : un clavier classique pour une tablette

: un clavier classique pour une tablette Le Focus Pen Pro: un nouveau modèle de stylet (17,5 g) qui troque les boutons de la génération précédente pour une zone sensible – à l’image des Apple Pencil du maître-étalon : l’iPad.

Prix et disponibilité de la gamme Xiaomi Pad 8

Tout ça, c’est très bien : le constructeur a mis toutes les chances de son côté pour remplir la promesse faite avec la Xiaomi Pad 8 : proposer une alternative aux PC portables. Mais combien est-ce que ça vaut ? Voici les prix des différents modèles, ainsi que des accessoires proposés :

Xiaomi Pad 8 8+128 Go : 499 €

Xiaomi Pad 8 8+256 Go : 549 €

Xiaomi Pad 8 Pro 8+256 Go : 649 €

Xiaomi Pad 8 Pro 12+512 Go : 749 €

Xiaomi Pad 8 Pro Matte 512 Go : 769 €

Focus Keyboard : 199 €

Keyboard : 129 €

Focus Pen Pro : 99 €

Cover : 49 €

Pour ce qu’il s’agit des offres de lancement, ce sont les suivantes. Jusqu’au 31 mars, vous aurez 70 € de remise immédiate pour l’achat d’une Xiaomi Pad 8 standard. Mais vous pourrez également bénéficier de 100 € de remise immédiate si vous optez pour un pack Xiaomi Pad 8 composé de la tablette, d’un Keyboard, d’une souris et d’un stylet. Déjà vendu à 599 € au lieu de 666 € pour contenir l’inflation, cette remise rapport son prix à 499 € – soit celui de la tablette « nue ».