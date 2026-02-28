Les Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone sont officiels : quelles sont les vraies nouveautés ?

Xiaomi a frappé fort ce 28 février en présentant plusieurs nouveautés. Mais la star du jour reste la série Xiaomi 17, qui entend établir une nouvelle référence en photographie mobile. Surprise, cette année, elle est composée non pas de deux mais de trois smartphones haut de gamme. Améliorations, nouveautés (photo surtout), prix, etc. : voici toutes les informations que nous a révélées la marque sur sa nouvelle .

Après des mois de spéculations, nous avons désormais le fin mot sur la nouvelle série de smartphones haut de gamme Xiaomi : les Xiaomi 17. La marque chinoise vient de l’officialiser et, cette fois-ci, elle accueille aux côtés de la version classique et de sa déclinaison Ultra un troisième modèle : le Leica Leitzphone powered by Xiaomi, symptôme du renforcement du partenariat entre Xiaomi et Leica.

Contrairement à Samsung avec ses Galaxy S26, Xiaomi conserve sa stratégie de différenciation esthétique au niveau des capteurs photo entre le Xiaomi 17 de base et sa déclinaison Ultra. Aussi, avec ses 6,9″, ses 8,29 mm d’épaisseur et ses 218,4 g, le Xiaomi 17 Ultra est l’Ultra le plus fin et le plus léger du constructeur. La marque chinoise a également revu le design et mise cette année sur le 100 % plat. Il est disponible en trois coloris : vert, noir et blanc. Quant au Xiaomi 17 (6,3″, 8,06 mm et 191 g), vous pouvez le trouver en rose, bleu, noir ou vert.

La gamme Xiaomi 17 bénéficie de plusieurs améliorations (surtout l'Ultra)

Tous trois sont propulsés par Hyper OS 3, la dernière version de la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16, et embarquent le même monstre de puissance : le SoC Snadragon 8 Elite Gen 5. Malgré sa cure d’amincissement, le Xiaomi 17 Ultra est doté d’une batterie de 6 000 mAh (contre 5 410 mAh pour le 15 Ultra), compatible avec une charge filaire jusqu’à 90 watts, une charge sans fil jusqu’à 50 watts et une charge inversée jusqu’à 22,5 watts. Quant au Xiaomi 17 de base, la capacité de sa batterie grimpe à 6 330 mAh et elle prend en charge une charge rapide filaire jusqu'à 100 W.

L’écran de l'Ultra a lui aussi été amélioré : il s’agit ici du premier Xiaomi HyperRGB. Cette technologie permet d’avoir des couleurs plus riches et une meilleure efficience énergétique. La luminosité de pointe peut atteindre jusqu’à 3 500 nits sur 25 % de l’écran. La dalle enregistre également 30 % de résistance aux chutes supplémentaires avec le Xiaomi Shield Glass 3.0. Le système de refroidissement a, lui aussi, été repensé : son design 3D permet l’accélération des flux et une meilleure connectivité pour moins de chauffe.

La photo est LA grande innovation de cette gamme Xiaomi 17

Avec le Xiaomi 17 Ultra, la marque chinoise a surtout mis l’accent sur la photo en approfondissant son partenariat avec Leica. Plusieurs nouveautés sont à déclarées. D’abord, le capteur principal : c'est le premier capteur Light Fusion 1050L d'un pouce de Xiaomi. Le L signifie LOFIC. Pour faire simple, la plage dynamique est ultra étendue : en laissant pénétrer davantage de lumière, elle offre une meilleure gestion du contraste en haute et basse lumière. Le Xiaomi 17 de base connaît lui aussi des améliorations, mais moindres que l'Ultra : le capteur Light Fusion 900 laisse sa place à un Light Fusion 950.

Le téléobjectif du modèle Ultra profite également de deux nouveautés. Un zoom mécanique optique d’abord qui permet une qualité optique continue entre 75 et 200 mm, ce qui change tout puisqu’un algorithme n’a plus à reconstruire la qualité de l’image. Il est également certifié APO, soit le plus haut degré de calibrage accordé pour une lentille par Leica. Ces améliorations sont valables non seulement pour la photo, mais également pour la vidéo – qui profite d’un mode cinématique, de la 4K 120 FPS, du 10-bit log et est compatible avec la technologie Dolby Vision.

Quelles différences entre le Xiaomi 17 Ultra et le Leica Leitzphone ?

Si nous avons peu évoqué le Leica Leitzphone powered by Xiaomi jusqu'à présent, c'est parce que nous y retrouvons les mêmes caractéristiques techniques que sur le Xiaomi 17 Ultra. Mais le Leica Leitzphone s’adresse encore davantage aux amateurs de photographie – c’est dire. Sans aller jusqu’à prétendre qu’il remplacera un appareil photo Leica, il permet aux passionnés de photographie d’effleurer au plus près cette qualité professionnelle. Les différences se trouvent donc au niveau du design et de l’imagerie.

Le look du Leica Leitzphone s’inspire en effet fortement de la série M de Leica. Les bords ont été sérigraphiés, le dos du smartphone possède évidemment sa petite pastille rouge Leica, l’objectif est encerclé par une molette qui permet de jouer sur plusieurs réglages, selon ce que l’utilisateur décide d’en faire : le zoom comme sur un véritable boîtier ou bien le focus, les balances… Côté photo, on retrouve davantage l’authenticité de la patte de Leica : le mode photo permet l’émulation de différents modèles phares de la marque allemande.

Prix et disponibilité de la gamme Xiaomi 17

Les trois modèles sont d’ores et déjà disponible. Les Xiaomi 17 et 17 Ultra le sont sur le site du constructeur, mais également chez les revendeurs partenaires. Quant au Leica Leitzphone powered by Xiaomi, vous le retrouverez uniquement sur mi.com, sur le site de Leica, ainsi que dans les Xiaomi et Leica Stores. Voici les prix détaillés et, bonne surprise, les smartphones n’ont pas subi l’inflation par rapport à l’an dernier (contrairement aux Samsung Galaxy S26):

Xiaomi 17 12+256 Go : 999 euros

Xiaomi 17 12+512 Go : 1 099 euros

Xiaomi 17 Ultra 16+512 Go : 1 499 euros

Xiaomi 17 Ultra 16+1 To : 1 699 euros

Leica Leitzphone 16+1 To : 1 999 euros

Comme d’habitude, Xiaomi propose des offres de lancement. Pour le Xiaomi 17 : 150 euros de bonus reprise et 100 euros de remise immédiate. Cette offre est valable jusqu'au 31 mars. Tout comme celle de 200 euros de bonus reprise et 100 euros de remise immédiate pour les Xiaomi 17 Ultra et le Leica Leitzphone. Quant au Xiaomi 17 Ultra, si vous jetez votre dévolu dessus, vous bénéficierez jusqu'au 30 juin d'un kit photo pro d'une valeur de 199 euros offert. Ce dernier est composé d’une coque de protection compatible MagSafe, d’une poignée, de deux déclencheurs, de deux anneaux (l’un décoratif, l’autre pour mettre un filtre –à acheter séparément) et d’une sangle.