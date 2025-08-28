Le Magic V5 est enfin là. Et nous avons pris le temps d’éprouver son design, sa puissance, sa résistance, son respect des couleurs, les détails de ses haut-parleurs et les qualités de ses photos. Et face à un Galaxy Z Fold 7 ou un Pixel 10 Pro Fold, le débat sur « qui est le plus fin » n’a pas vraiment son importance. Et on vous explique pourquoi.

Cet été, nous avons assisté à un bel échange entre Samsung et Honor. L’enjeux ? Savoir qui propose le smartphone le plus fin du marché. Est-ce le géant coréen avec son Galaxy Z Fold 7 ? Ou bien l’intrépide marque chinoise Honor avec le Magic V5 ? Nous avons comparé les deux smartphones pliants. Et la différence est si faible que cela a créé une polémique assortie d’un droit de réponse. Pourtant, notre micromètre électronique était formel.

Mais la finesse d’un produit par rapport à un autre, surtout à ce niveau de compétition, est-elle vraiment importante pour l’utilisateur ? A long terme, non. D’abord parce que la différence est imperceptible. Ensuite parce que le poids a aussi son importance. Enfin parce que d’autres éléments du design comptent. Il suffit de constater l’engouement pour le Pixel 10 Pro Fold qui sortira le 9 octobre. Il n’est pas le plus fin. Et pourtant, il interpelle tout autant.

Nous avons eu la chance de pouvoir tester le Magic V5 pendant plus d’un mois. Durant cette période, nous avons pris le temps d’éprouver au quotidien, les caractéristiques techniques du produit. Que ce soit l’ergonomie, la puissance, l’affichage, l’autonomie et bien sûr la photographie. Et nous allons vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas dans ce téléphone.

Le prix public conseillé du Magic V5 s’élève à 1999 euros. Honor reste donc sous la barre des 2000 euros pour son smartphone pliant haut de gamme, ce que Samsung n’a pas réussi à faire avec le Galaxy Z Fold 7. Il n’y a aucune inflation tarifaire cette année : le Magic V5 est vendu au même prix que le Magic V3 (lequel n’avait pas non plus subit d’augmentation de prix). Il n’existe bien évidemment qu’une seule configuration avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Face à ces concurrents, le Magic V5 est très bien positionné. Le Galaxy Z Fold 7 démarre à 2100 euros avec moins de stockage et moins de RAM. Et pour obtenir une configuration équivalente, il vous faut débourser encore plus cher. Le Pixel 10 Pro Fold démarre quant à lui à 1899 euros avec autant de RAM, mais deux fois moins de stockage. Pour profiter d’une configuration identique à celle du Magic V5, il faut passer au-dessus de la barre symbolique des 2000 euros : 2029 euros.

Le Magic V5 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui (28 aout 2025). Il arrivera en magasin le 14 septembre. Durant la période de précommande, si vous craquez pour le Magic V5, vous pouvez profiter de quelques accessoires offerts, dont un chargeur 66 watts. Le Magic V5 se décline en trois couleurs : blanc, noir et « Dawn Gold », un très joli coloris bronze avec un dégradé dans le dos. C’est cette version que nous testons.

Dans la très grosse boite, le Magic V5 est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C et d’une coque de protection qui s’installe sur la partie externe sans écran. Cette coque est plutôt pratique, puisqu’elle protège bien évidemment la charnière du Magic V5 sans l’empêcher de jouer son rôle. Et elle inclut un petit pied pour poser le téléphone de biais. Naturellement, le lancement du Magic V5 est accompagné d'une offre de précommande qui se poursuivra jusqu'au 14 septembre 2025. Durant celle-ci, trois accessoires sont offerts pour l'achat du smartphone.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design. Un design que nous avons déjà commenté dans notre prise en main : le Magic V5 est un bel exemple de savoir-faire industriel. Le châssis est fin, presque autant qu’un smartphone classique. Par rapport à un iPhone 16 Pro Max, la différence est très faible. Le smartphone est plutôt léger. Il l’est même davantage que certains téléphone standard. A 2 grammes près, il l’est tout autant que le Galaxy Z Fold 7. Bien sûr, c’est sans compter l’énorme module photo circulaire qui trône au dos du téléphone.

Un module photo dont la base métallique est octogonale, mais dont la partie supérieure est circulaire. Cette seconde partie est couverte de verre minéral et cerclé de métal. Ce cerclage est texturé un peu à l’image des lunettes de montre de luxe. Malgré ce gros module, le téléphone entre dans une poche de jean (attention si vous portez un « slim ») ou de veste. Quand il est fermé et posé sur le dos, le Magic V5 est bien stable. En revanche, il est bancal quand il est ouvert.

Toujours à l’arrière, le téléphone est habillé de verre minéral. Celui-ci profite d’un motif circulaire qui rappelle les ondes sur un lac ou la rotation d’objets célestes autour d’un astre. C’est très élégant. Le Magic V5 profite d’une structure en métal dont la finition est brossée. Tous les éléments techniques sont à une position convenue. Notez l’intégration du lecteur d’empreinte sur la tranche. La charnière semble solide. Et, petite fantaisie, elle est décorée. C’est un peu kitch. Mais l’intention est bonne.

Quand, il est fermé, le Magic V5 présente une grande dalle avec un poinçon au centre de sa bordure supérieure. Une protection est appliquée en usine au-dessus du verre minéral. La bordure du côté de la charnière est un peu épaisse, mais c’est inhérent à la nature du produit. Une fois ouvert, vous avez accès à une belle dalle, avec poinçon décentré pour le capteur selfie. Toutes les bordures ici sont épaisses pour protéger la dalle flexible. La pliure ne se remarque presque pas. Le Magic V5 est étanche, comme le Galaxy Z Fold 7, mais il ne résiste pas autant à la poussière : la certification du Honor est IP58/59, alors que celle du Samsung est IP68.

Une fois allumé, le Magic V5 tourne sous Magic OS 9, basé sur Android 15. Par rapport à ces concurrents, cela correspond à une version d’Android en moins. C’est d’autant plus dommage que Google et Samsung promettent 7 ans de mise à jour (système et sécurité) de leurs smartphones pliants, contre 6 ans seulement pour Honor. Cette interface ressemble beaucoup à celle du Magic7 Pro. Mais elle sait aussi s’adapter en fonction de l’écran que vous utilisez. Ainsi, quand le Magic V5 est ouvert, la barre de raccourci en bas s’apparente à celle d’une tablette. Et elle redevient standard quand le téléphone se ferme. C’est sympa.

Même si elle reste en retrait par rapport à One UI, Magic OS améliore la prise en charge des caractéristiques physiques du Magic V5. Le passage d’un écran à un autre ne provoque plus de bug d’affichage ou de fermeture intempestive. Comme son prédécesseur, le Magic V5 va exploiter les positions semi ouvertes pour offrir d’autres fonctions. Posé sur une table, il peut par exemple servir d’horloge numérique ou de cadre photo. Certaines applications systèmes prennent en charge cette position pour afficher un clavier complet sur la partie posée sur la table et les informations sur la partie supérieure. Enfin, côté intelligence artificielle, nous retrouvons peu ou prou ce que le Magic7 Pro et le Honor 400 proposent.

Ecrans, performances et autonomie

Entrons dans les détails techniques. Le Magic V5 est équipé de deux écrans LTPO OLED, comme en 2024. D’ailleurs, la fiche technique de la dalle externe est identique à celle du Magic V3 : même taille (6,4 pouces), même définition, même ratio, même taux de rafraichissement à 120 Hz, même pointe de luminosité à 5000 nits. Ils restent également compatibles avec le stylet de Honor. Au quotidien, la dalle est plus sombre que celle du V3, afin d’économiser de l’énergie : la luminosité manuelle maximale passe de 760 nits à 483 nits. Sous le soleil, les chiffres sont bien plus élevés.

La seule vraie différence que nous notons dans cet écran externe est l’absence du support Dolby Vision. Absence qui concerne également l’écran interne. Côté colorimétrie en mode « couleurs normales », cela reste excellent, puisque le Delta E moyen de la dalle externe atteint 1,8 et la température moyenne des couleurs atteint est légèrement en dessous des 6300°. Avec le mode « couleurs vives », activé par défaut, les couleurs sont un peu plus « criardes ».

Pour l’écran interne, les changements sont un peu plus nombreux, mais toujours très subtiles. La taille de l’écran augmente très légèrement, de 7,92 pouces à 7,95 pouces. On se rapproche doucement des 8 pouces. La définition progresse très légèrement aussi, pour garder la même résolution (402 pixels à pouce). Le taux de rafraichissement reste à 120 Hz pour des animations très fluides quand le système le demande.

La vraie nouveauté de cette dalle interne est la luminosité. Elle passe, en théorie de 1800 nits à 5000 nits en pointes locales, comme l’écran externe. Et cela se ressent en mode manuelle : la luminosité maximale passe de 550 nits à 640 nits. Le gain est immédiatement visible. Finissons avec la colorimétrie. Le mode « couleurs normales » offre de bons résultats : le Delta E moyen reste à 1,8, mais la température moyenne des couleurs est bien proche du blanc parfait, frôlant les 6400°. Le Delta E repasse au-dessus de 2 avec le mode couleurs vives.

Ces deux écrans sont animés par « LE » chipset haut de gamme de Qualcomm de ces 10 derniers mois : le Snapdragon 8 Elite, sans surprise. Il remplace le Snapdragon 8 Gen 3. Il est accompagné ici de 16 Go de RAM, auxquelles s’ajoutent par défaut 16 Go de RAM virtuelle qui sont ponctionnés sur le volume de stockage. Et comme nous l’avons remarqué précédemment, cette fonction ne peut pas être désactivé.

Les résultats obtenus par cette plate-forme sont très corrects, malgré l’encombrement réduit qui a un impact sur la dissipation de chaleur. Hormis une contre-performances sur le test Geekbench, tous les autres benchmarks indiquent une puissance soutenue, généralement un peu au-dessus du Galaxy Z Fold 7, mais en dessous de la plupart des autres téléphones équipés du même SoC. Et cela reste également mieux que les scores obtenus par le Tensor G5 que nous testons actuellement avec les Pixel 10 Pro et Pro XL de Google.

Pourquoi le Magic V5 fait-il moins bien que d’autres smartphones sous Snapdragon 8 Elite ? La réponse est simple : pour éviter la surchauffe. Car, oui, le téléphone chauffe quand il est très sollicité. Et dissiper cette chaleur dans un encombrement aussi réduit reste très compliquée. En interne, AIDA64 nous indique que la température monte à 70°C au niveau du CPU. Et à l’extérieur, certains éléments de la coque atteignent 53°C. Il est plus indiqué d’utiliser des applications gourmandes quand le Magic V5 est ouvert, car ce dernier utilise l’écran interne comme dissipateur. La stabilité des performances est quant à elle très correcte : elle est comprise entre 65 % et 80 %.

Pour alimenter cette plate-forme, Honor a choisi d’intégrer deux batteries qui offrent une capacité cumulée de 5820 mAh. Cela représente une augmentation de 670 mAh par rapport au Magic V3. Et c’est la plus grosse capacité offerte dans un smartphone pliant. De loin. Le Galaxy Z Fold 7 atteint 5015 mAh et le Pixel 10 Pro Fold ne dépasse pas les 4500 mAh. Et c’est d’autant plus étonnant que le Magic V5 est tout aussi fin que le modèle de Samsung. Le secret tient en deux mots : silicium carbone, une technologie qui permet d’augmenter la densité énergétique des batteries.

Avec une telle capacité, l’autonomie du Magic V5 est bien plus élevée que celle du Magic V3. Nous passons de 12 heures à plus de 17 heures avec l’écran externe uniquement et les paramètres par défaut. La hausse est atteint pratiquement les 50 %. C’est une vraie réussite qui permet au Magic V5 de passer au-dessus des deux jours d’autonomie en usage standard. Vous remarquerez que l’autonomie est même meilleure qu’avec le Galaxy Z Fold 7 qui dépasse les 15 heures. Bien sûr, plus vous utilisez l'écran interne, plus l'autonomie fond. Pour les joueurs, l’autonomie est également satisfaisante. Elle se positionne entre 5 et 7 heures en fonction de la qualité du jeu.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le Magic V5 reprend à l’identique la proposition du Magic V3 : charge rapide 66 watts en filaire et 50 watts sans fil. Résultat, avec un chargeur adapté, le Magic V5 peut passer de 0 % à 100 % en moins d’une heure. Voici nos mesures intermédiaires :

23 % en 10 minutes

44 % en 20 minutes

62 % en 30 minutes

80 % en 40 minutes

95 % en 50 minutes

En comparaison de Google et Samsung, Honor offre une bien meilleure expérience de charge, puisque la concurrence est bloquée à 25 ou 30 watts en filaire et 15 watts sans fil. Pour soigner la batterie, le Magic V5 propose plusieurs outils : la charge limitée (à 80 % ou 90 %), la charge sécurisée (qui bloque la charge à 95 % pour éviter les surcharges) et la charge optimisée (qui s’adapte à vos habitudes). Il n’y a ni charge lente, ni contournement de charge.

Photo, vidéo et audio

Passons à la photo, l’un des sujets de prédilection de Honor. Nous retrouvons cinq capteurs dans ce téléphone. Trois sont positionnés dans le module principal, aux côtés d’un autofocus laser. Et deux autres sont placés dans des poinçons, un pour chaque écran. C’est assez proche de la concurrence dont les configurations sont globalement assez similaires, avec quelques différences notables, notamment sur les autofocus.

En comparaison du Magic V3, le Magic V5 profite de nouveaux modules ultra grand-angle et téléobjectif, avec un capteur mieux défini et un objectif plus lumineux dans chacun des cas. Le premier a un angle de vision plus large. Et le second a un zoom optique moins profond. Il va donc davantage s’appuyer sur son zoom numérique traité à l’intelligence artificielle, comme le Magic7 Pro. D’ailleurs, face à ce dernier, le Magic V5 fait quelques petites concessions, notamment sur la mise au point. Voici tous les détails de cette configuration :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.6, autofocus à détection de phase et laser

: capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.6, autofocus à détection de phase et laser Panorama : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à détection de phase

: capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à détection de phase Téléobjectif : capteur 64 MP, objectif ouvrant à f/2.5, autofocus à détection de phase, zoom 3x

: capteur 64 MP, objectif ouvrant à f/2.5, autofocus à détection de phase, zoom 3x Selfie (externe et interne) : capteur 20 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Le Magic V5 fait globalement de bonnes photos et de bonnes vidéos. Certains exercices lui réussissent mieux. Les photos de jour avec de très beaux détails et de belles couleurs. Les portraits, avec des textures très naturelles, des teintes préservées et un beau travail de détourage. Vous retrouvez d’ailleurs les modes Harcourt, présents dans tous les téléphones « premium » de Honor depuis le Honor 200. En soirée, le module principal n’a absolument pas besoin du mode nuit pour réaliser de bons clichés.

Les contre jours où tous les détails restent bien visibles, malgré l’afflux de lumière direct, quel que soit le capteur utilisé. Les photos de détail avec le zoom optique sont excellents en journée. Les clichés de sujets en mouvement sont également très bons, avec une mise au point rapide et précise avec le capteur principal. Les photos en soirée sont lumineuses. Et nous apprécions l’uniformité colorimétrique entre le capteur principal et l’ultra grand-angle. Ce dernier a vraiment été amélioré et cela se voit.

Nous avons aussi quelques points d’achoppement. Le plus important est le zoom numérique du téléobjectif. Il n’est clairement pas à la hauteur de la promesse. Et notamment l’algorithme qui va lisser les textures des sujets quand le zoom dépasse le rapport 50x. Ça bave souvent. Les détails sont perdus. Et le résultat n’est pas très bon. En pleine journée, c’est passable. En soirée, c’est très compliqué, d’autant que l’objectif est très peu lumineux. En vidéo, le zoom numérique monte à 10x et c’est déjà trop pour lui. Et c’est très étonnant, puisque la définition a augmenté. Nous pensions donc que le zoom numérique serait meilleur.

Autre point moins important qui concerne cette fois le capteur ultra grand-angle : l’angle étant plus grand, les déformations sont plus importantes. Mais le processeur d’image ne compense pas assez ce changement. Nous sommes également étonné que le capteur ultra grand-angle ne soit pas compatible avec un mode macro, malgré le fait qu’il dispose d’un autofocus (lequel n’est pas très performant, avouons-le). Enfin, nous regrettons l’absence d’autofocus sur les capteurs selfie. Cela apporterait parfois un peu plus de piqué aux auto-portraits.

Finissons ce test avec l’audio. Dans ce domaine, le Magic V5 reprend la configuration de son prédécesseur. Soit deux haut-parleurs quasi-symétriques positionnés sur les tranches du téléphone. Cette configuration stéréo est de bonne facture. Elle offre un son assez puissant, mais pas trop. Inutile de monter au-dessus de 50 %. Et même si vous le faites, les grésillements restent maitrisés. Sans surprise, les médiums et les voix sont très présents. Les aigus et les basses sont détaillées, mais ces fréquences manquent de puissance pour s’exprimer à leur juste valeur.

Si vous utilisez des écouteurs, vous pouvez bénéficier de services inaccessibles aux haut-parleurs internes (ce qui est un peu dommage). Dans les réglages audio du téléphone, vous pouvez activer le son spatial (avec une sorte d’émulation pour les écouteurs incompatibles) et à un égaliseur complet. Ce dernier propose des profils audio selon les contenus et les styles musicaux. Les experts peuvent également le profil grâce aux 10 bandes de fréquence disponibles.

Le Magic V5 est pourvu de plusieurs micros positionnés sur les tranches, afin d’assurer un son très qualitatif, aussi bien pendant les appels (audio ou visio) qu’en captation vidéo. Et ce aussi bien quand le téléphone est ouvert ou fermé. Ce qui permet de compenser l’absence presque étonnante d’un micro dédié à la vidéo dans le module photo. Notez aussi qu’une option permet de réduire les bruits ambiants quand vous réaliser une vidéo. C’est une bonne idée, même si elle n’est pas vraiment nouvelle.

Alors, on achète ?

Le Magic V5 est sur le papier le smartphone pliant de l’année. Il est bien construit et la finesse est surprenante. Sa fiche technique est non seulement complète, mais elle est aussi très souvent plus avantageuse que la concurrence directe : performance, autonomie, recharge. Et, malgré un prix assez élevé, elle est théoriquement la proposition la plus intéressante du marché. Du moins, celle qui présente le meilleur rapport qualité / prix.

Mais ça, c’est de la théorie. En pratique, c’est un très bon smartphone, qu’il est facile de recommander. Mais il n’est pas parfait. Nous l’avons remarqué en photo par exemple, où le module téléobjectif est en retrait, malgré une belle promesse. Nous le remarquons aussi dans la façon d’associer expérience logicielle et caractéristique physique : elle est moins intuitive et complète que celle de Samsung ou de Google, par exemple. Si ces détails ne vous dérangent pas, alors le Magic V5 est peut-être le smartphone pliable qu’il vous faut.