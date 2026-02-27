Un smartphone pliable sans trace de pli ? C’est la promesse d’Honor avec son Magic V6

Honor publie des photos de l'écran de son Magic V6, sur lesquelles on ne voit aucune trace de pli. La marque a-t-elle réussi à concevoir un smartphone pliable sans ce défaut ?

Magic V6
Crédit : Wang Fei

Honor va présenter officiellement son Magic V6 le 1ᵉʳ mars 2026 en marge du MWC de Barcelone. Cette prochaine génération du modèle de smartphone à écran pliable du constructeur pourrait bien constituer une petite prouesse de design. Si l'on en croit les insinuations du fabricant sur les réseaux sociaux, l'affichage n'aurait aucune marque de pli visible au niveau de la charnière qui permet de plier et de déplier l'appareil.

Wang Fei, dirigeant chez Honor, a partagé sur Weibo des photos du Magic V6 déplié. Comme vous pouvez le constater, on ne distingue pas la pliure habituelle qu'on retrouve sur tous les autres smartphones pliants. L'écran est toutefois éteint sur ces clichés. Il faudra vérifier si, une fois allumé, on peut observer une discrète trace de pli. Dans le cas contraire, Honor aura réalisé un sacré tour de force, Samsung n'ayant pas encore réussi à s'en débarrasser.

Pas de marque de pli sur l'écran du Magic V6 ?

Est-ce trop optimiste de penser que le Magic V6 sera bien dépourvu de toute pliure ? Deux arguments jouent en faveur d'Honor. Déjà, le fabricant a prouvé ces dernières années qu'il pouvait être un leader d'innovation, en commercialisant des smartphones pliables au format Fold les plus fins du marché au moment de leur lancement.

Magic V6
Crédit : Wang Fei

On sait aussi qu'Apple va sortir son premier iPhone pliable dans quelques mois. Or, si la firme états-unienne a autant attendu pour produire un tel appareil, c'est justement car elle souhaitait être capable de proposer un écran sans pliure. Sachant qu'Honor peut se fournir chez les mêmes sous-traitants qu'Apple, il n'y a pas de raison que le constructeur ne puisse pas faire aussi bien un peu plus tôt que son concurrent.

“La maîtrise du pli est cruciale pour séduire les nouveaux utilisateurs d'écrans pliables ou ceux qui ont des réserves à leur sujet ! Cependant, un pli bien conçu ne suffit pas ; la réussite d'un écran pliable repose avant tout sur une finesse et une légèreté sans compromis ! Selon moi, quel que soit le format, la finesse et la légèreté demeurent les technologies infaillibles pour les écrans pliables. Parallèlement, cette finesse et cette légèreté ne doivent pas compromettre l'autonomie, la fiabilité, les performances ni l'expérience utilisateur”, déclare Wang Fei sur Weibo. Des indices quant à ce que devrait offrir l'imminent Magic V6.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le marché des smartphones se dirige vers une chute historique à cause de la pénurie de mémoire

Le marché des smartphones pourrait connaître un net recul en 2026. Selon le cabinet IDC, les expéditions mondiales devraient enregistrer leur plus forte baisse en plus de dix ans cette…

Samsung déploie la connectivité par satellite sur ses smartphones en Europe

Après les iPhone d’Apple et les Pixel de Google, ce sont les smartphones Galaxy de Samsung qui vont prendre en charge la connectivité par satellite. Les utilisateurs pourront ainsi accéder…

Vous pouvez tirer un trait sur le Samsung Galaxy S26 Edge, il n’y en aura pas cette année

Quelques jours à peine après le lancement des Galaxy S26, le directeur des opérations de Samsung vient d’enterrer les derniers espoirs de voir un modèle Edge sortir un jour. En…

Bon plan : ce airfryer Ninja compact passe à prix mini, et il s’intègre parfaitement dans les petites cuisines !

Vous cherchez un petit airfryer simple à utiliser pour cuisiner des repas sains et gourmands en un rien de temps ? Ce bon plan est fait pour vous ! Cette…

Les Galaxy A37 et A57 pourraient être meilleurs que le Galaxy S26 sur ce point crucial

Après la sortie des Galaxy S26, on en apprend plus que les futurs modèles plus abordables A37 et A57 avec une bonne surprise à la clé. Ils feraient mieux que…

SFR reporte la fin de son réseau cuivre, le passage à la fibre optique peut attendre

Alors que la “fausse fibre” FTTB, qui passe par un câble cuivre, doit s’éteindre pour laisser la place à la fibre optique, SFR prévient ses abonnés d’un sursis. Objectif :…

Cette étoile géante est en train d’évoluer vers une supernova sous nos yeux

Une étoile géante située hors de notre galaxie intrigue les astronomes. Elle évolue d’une manière rarement observée à cette échelle. Cette transformation pourrait annoncer une explosion spectaculaire. Les supernovas sont…

Netlflix jette l’éponge et abandonne le rachat de Warner Bros, Paramount désigné comme grand favori

C’est officiel, Netflix annonce ne plus vouloir racheter Warner Bros après son offre à près de 83 milliards de dollars. Son bras de fer avec Paramount a finalement été remporté…

Les derniers pilotes Nvidia sont bugués, désinstallez-les tout de suite

Si vous avez installé les derniers pilotes de votre carte graphique Nvidia, ils peuvent être dangereux pour le composant. Vous devez revenir aux précédents sans attendre que la firme règle…

Google Translate : cette mise à jour est une véritable révolution et va complètement changer la manière dont vous utilisez l’application

Google vient d’annoncer une très grosse mise à jour pour son outil de traduction qui change (presque) tout. Translate se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont grandement faciliter la…