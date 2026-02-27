Un smartphone pliable sans trace de pli ? C’est la promesse d’Honor avec son Magic V6

Honor publie des photos de l'écran de son Magic V6, sur lesquelles on ne voit aucune trace de pli. La marque a-t-elle réussi à concevoir un smartphone pliable sans ce défaut ?

Honor va présenter officiellement son Magic V6 le 1ᵉʳ mars 2026 en marge du MWC de Barcelone. Cette prochaine génération du modèle de smartphone à écran pliable du constructeur pourrait bien constituer une petite prouesse de design. Si l'on en croit les insinuations du fabricant sur les réseaux sociaux, l'affichage n'aurait aucune marque de pli visible au niveau de la charnière qui permet de plier et de déplier l'appareil.

Wang Fei, dirigeant chez Honor, a partagé sur Weibo des photos du Magic V6 déplié. Comme vous pouvez le constater, on ne distingue pas la pliure habituelle qu'on retrouve sur tous les autres smartphones pliants. L'écran est toutefois éteint sur ces clichés. Il faudra vérifier si, une fois allumé, on peut observer une discrète trace de pli. Dans le cas contraire, Honor aura réalisé un sacré tour de force, Samsung n'ayant pas encore réussi à s'en débarrasser.

Pas de marque de pli sur l'écran du Magic V6 ?

Est-ce trop optimiste de penser que le Magic V6 sera bien dépourvu de toute pliure ? Deux arguments jouent en faveur d'Honor. Déjà, le fabricant a prouvé ces dernières années qu'il pouvait être un leader d'innovation, en commercialisant des smartphones pliables au format Fold les plus fins du marché au moment de leur lancement.

On sait aussi qu'Apple va sortir son premier iPhone pliable dans quelques mois. Or, si la firme états-unienne a autant attendu pour produire un tel appareil, c'est justement car elle souhaitait être capable de proposer un écran sans pliure. Sachant qu'Honor peut se fournir chez les mêmes sous-traitants qu'Apple, il n'y a pas de raison que le constructeur ne puisse pas faire aussi bien un peu plus tôt que son concurrent.

“La maîtrise du pli est cruciale pour séduire les nouveaux utilisateurs d'écrans pliables ou ceux qui ont des réserves à leur sujet ! Cependant, un pli bien conçu ne suffit pas ; la réussite d'un écran pliable repose avant tout sur une finesse et une légèreté sans compromis ! Selon moi, quel que soit le format, la finesse et la légèreté demeurent les technologies infaillibles pour les écrans pliables. Parallèlement, cette finesse et cette légèreté ne doivent pas compromettre l'autonomie, la fiabilité, les performances ni l'expérience utilisateur”, déclare Wang Fei sur Weibo. Des indices quant à ce que devrait offrir l'imminent Magic V6.