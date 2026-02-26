Samsung Galaxy S26 : précommandez dès maintenant chez Orange et Sosh avec jusqu’à 480€ de remise

La nouvelle série Galaxy S26 de Samsung débarque chez Orange et Sosh avec des offres de lancement très agressives et des remises jusqu’à 480€ ! Vous voulez profiter du dernier-né Samsung sans vous ruiner ? On vous explique les offres ci-dessous.

C'est l'un des lancements de smartphone les plus attendus de ce début d'année : la nouvelle série Samsung Galaxy S26 arrive enfin. Et bonne nouvelle, Orange et Sosh ont sorti l'artillerie lourde pour le lancement avec des remises pouvant dépasser les 400€. La précommande est ouverte dès le 25 février à 19h jusqu'au 11 mars, date du lancement officiel.

Pour les modèles au sein de cette nouvelle série, Samsung fait comme à son habitude avec un modèle standard, un modèle “Plus” et un modèle “Ultra” : le Galaxy S26, le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra, tous disponibles dans les coloris Noir, Blanc, Bleu et Violet (coloris particulièrement réussi sur le S26 Ultra). Côté stockage : 256 Go et 512 Go pour les trois modèles + une option 1 To sur l'Ultra.

Les prix catalogue vont de 999€ pour le S26 256 Go à 1 969€ pour l'Ultra 1 To. Mais entre les remises Orange, le code promo et le financement sans frais, la facture finale peut être bien différente.

Galaxy AI : l'intelligence artificielle au cœur du S26

Avec la série S26, Samsung franchit un cap : Galaxy AI ne se cantonne plus à quelques fonctions isolées, elle devient le cœur de l'expérience Samsung avec ce que la marque appelle l'IA agentique : plutôt qu'un assistant qui répond à vos questions, c'est un assistant qui agit. Il peut gérer votre agenda, interagir avec plusieurs applications en même temps, ou vous alerter si deux rendez-vous se chevauchent, sans que vous ayez à intervenir.

Côté photo, capture, édition et partage sont désormais réunis dans un seul système unifié. Fini de jongler entre plusieurs applis pour retoucher une image : vous pouvez effacer un élément indésirable, modifier l'ambiance lumineuse d'une scène ou générer un élément réaliste à partir d'un simple croquis, directement depuis l'appareil photo.

Parmi les autres fonctionnalités du quotidien : traduction en temps réel lors des appels, résumé automatique de pages web ou de longues notes, Gomme audio pour nettoyer le son de vos vidéos, et Now Brief pour démarrer chaque matin avec un récap personnalisé. En bref, la série Galaxy S26 n’est pas un énième nouveau smartphone, c’est une vraie évolution pour le secteur.

Déjà client Orange ou Sosh ? Jusqu'à 480€ de remise sur votre Galaxy S26

Vous êtes déjà client chez Sosh ou chez Orange ? C'est vous qui êtes les mieux lotis dans cette opération.

En tant que client Orange ou Sosh, vous pouvez cumuler jusqu'au 11 mars :

200€ de remise sur la capacité supérieure (512 Go ou 1 To selon le modèle)

sur la capacité supérieure (512 Go ou 1 To selon le modèle) 230€ de remise fidélité Orange

fidélité Orange 50€ supplémentaires avec le code promo NEWS26 (à saisir lors de votre commande en ligne, en étant connecté à votre espace client)

Concrètement, un Galaxy S26 512 Go vous revient à 319€ si vous êtes sur un forfait 200 Go, contre 1 199€ au prix catalogue. Un Galaxy S26 Ultra 512 Go passe à 719€ dans les mêmes conditions.

Et dans tous les cas, vous pouvez régler en 12 ou 24 fois sans frais (financement 0%) jusqu'au 8 avril.

Pas encore chez Orange ou Sosh ? Jusqu'à 330€ de remise pour vous aussi

Vous envisagez de changer d'opérateur pour l'occasion ? Les offres sont également attractives.

En souscrivant à un nouveau forfait Orange, vous profitez de :

200€ de remise sur la capacité supérieure

sur la capacité supérieure 80€ de remise supplémentaire à la souscription avec engagement 24 mois

à la souscription avec 50€ avec le code NEWS26 (à saisir lors de votre commande en ligne)

Au total, vous pouvez donc économiser jusqu'à 330€ au total.

Vous préférez souscrire un forfait chez Sosh ? L’opérateur vous propose :

200€ de remise immédiate à la souscription

immédiate à la souscription 50€ avec le code NEWS26 (à saisir lors de votre commande en ligne)

Pour vous donner une idée concrète : un Galaxy S26 512 Go revient à 869€ en tant que nouveau client Orange, et à 949€ chez Sosh, contre 1 199€ au prix catalogue. Le financement 0% en 12 ou 24 fois est disponible pour les nouveaux clients des deux opérateurs jusqu'au 8 avril également.

Des Galaxy Buds4 à prix réduit si vous les ajoutez au panier

Et si vous profitiez de votre commande pour vous équiper en prime de nouveaux écouteurs ? Bonne nouvelle : en ajoutant des Galaxy Buds4 à votre panier avec la souscription à un forfait mobile, vous bénéficiez d'une remise automatique :

Les Galaxy Buds4 se retrouvent à 161,99€ au lieu de 179,99€

Les Galaxy Buds4 Pro se retrouvent à 224,99€ au lieu de 249,99€

Une bonne occasion de compléter vos accessoires Samsung à moindre coût si vous pensiez de toute façon vous équiper d'écouteurs.

Finalement, que vous soyez déjà client Orange ou Sosh, ou que vous cherchiez à changer d'opérateur, le lancement du Galaxy S26 est clairement le bon moment. La fenêtre de précommande est courte, jusqu'au 11 mars, alors si la nouvelle série Samsung est dans votre viseur, c'est maintenant qu'il faut agir.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.