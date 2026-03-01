One UI 9 change de look, la sécurité de l’iPhone est menacée, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prépare une refonte visuelle pour ses smartphones, un logiciel espion parvient à tromper la vigilance de l'iPhone, les premiers retours internes du prochain Avengers se font connaître, c’est le récap’ de la semaine.



Cette semaine, l'interface One UI 9 du géant coréen s'offre un sérieux coup de jeune. Alors qu’une faille de sécurité sur iPhone permet de filmer à l'insu des utilisateurs, Microsoft cherche des solutions pour justifier l'augmentation du Game Pass et les patrons de Disney se disent satisfaits des premières images d'Avengers Doomsday.Enfin, on vous explique l'écart de prix des disques durs entre l'Europe et les USA, au point de rendre un voyage rentable.

One UI 9 : un premier aperçu du futur look des smartphones Samsung

Alors que les Galaxy S26 s'apprêtent à débarquer avec One UI 8.5, les premières fuites concernant One UI 9 (basé sur Android 17) commencent déjà à circuler. La nouvelle interface mise sur la discrétion et l'efficacité, notamment pour le navigateur Samsung Internet. En effet, ce dernier va se doter d'une barre de recherche flottante plus compacte en bas de l'écran, permettant d'accéder aux onglets ou aux fonctions IA sans encombrer l'affichage. Samsung prévoit également d'intégrer une option “Ask AI” pour obtenir des infos sur n'importe quelle page web. Ces changements esthétiques, qui touchent aussi les menus d'accueil, prouvent que Samsung souhaite moderniser sa surcouche.

Lire : One UI 9 : voici le prochain look de l’interface Samsung



Disques durs : un internaute part aux USA pour échapper aux prix délirants en Europe

Face à l'envolée des prix du stockage, certains utilisateurs n'hésitent plus à employer des grands moyens. Un utilisateur de Reddit a prouvé qu'il était plus rentable de prendre un avion pour les États-Unis et de payer l'hôtel plutôt que d'acheter ses disques durs au Royaume-Uni. En comparant les tarifs, il a constaté qu'un modèle de 28 To coûtait environ 370 dollars de moins aux USA. En achetant dix disques sur place, et malgré des frais de voyage s'élevant à plus de 7 000 dollars, l'internaute a tout de même réalisé une économie globale d'au moins 2 000 dollars par rapport à un achat local. Une situation absurde qui illustre bien la difficulté actuelle de se fournir en matériel de stockage à un prix raisonnable.

Lire : Même en prenant l’avion pour les États-Unis et en réservant un hôtel pour acheter un disque dur, il vous coûtera moins cher qu’en Europe

Un logiciel espion parvient à masquer l'utilisation de la caméra et du micro sur l’iPhone

Depuis iOS 14, Apple affiche un point vert ou orange pour prévenir l'utilisateur que sa caméra ou son micro est actif. Cependant, des chercheurs de Jamf Threat Labs ont découvert que le logiciel espion Predator réussit à bloquer l'apparition de ces alertes. Le malware n'utilise pas de nouvelle faille, mais s'attaque directement au système une fois que l'iPhone est compromis. En injectant du code dans les processus gérant l'interface, il intercepte les signaux d'activation des capteurs à la source. L'espionnage devient alors totalement invisible, sans aucun avertissement pour l'utilisateur. Cette technique nécessite un accès très poussé au système et prouve que les indicateurs d'Apple ne sont pas infaillibles face à des outils de surveillance professionnels.

Lire : Alerte sécurité : ce logiciel espion parvient à désactiver les voyants caméra et micro de l’iPhone

Microsoft cherche à justifier le prix élevé du Xbox Game Pass Ultimate

Après une hausse de tarif importante en octobre 2025, l'abonnement Ultimate atteint désormais 26,99 euros par mois. Pour faire passer la pilule auprès des joueurs, Microsoft réfléchit à intégrer des bonus concrets à sa formule la plus chère. L'idée serait d'inclure directement dans l'abonnement les accès payants à certains jeux en ligne, comme World of Warcraft, The Elder Scrolls Online ou encore Fallout 76. Si ce projet se concrétise, l'économie pour les joueurs réguliers de ces titres serait réelle, puisque ces abonnements coûtent souvent plus de 10 euros par mois individuellement. Reste à savoir si cette intégration se fera sans surcoût supplémentaire ou via un système d'options à la carte.

Lire : Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

Les dirigeants de Disney ont pu voir les premières images d’Avengers Doomsday

Après sept ans d'attente depuis Endgame et une période compliquée pour le MCU, la pression est énorme pour Avengers Doomsday. Le film mise tout sur son casting, avec notamment le retour de Robert Downey Jr. et de Chris Evans pour tenter de redresser la barre. Bonne nouvelle, les patrons de Disney ont déjà pu visionner quelques images et ils se disent “satisfaits” du résultat. De leur côté, les studios concurrents parient déjà sur le plus gros carton de l’année 2026. On aura la réponse définitive en salles le 16 décembre prochain.

Lire : Les patrons de Disney ont vu Avengers Doomsday, voici ce qu’ils en ont pensé



Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Buds4 Pro : les nouveaux monstres de basses

Les Galaxy Buds4 Pro s'imposent comme d'excellents écouteurs, offrant un confort impeccable même sur la durée et une scène sonore très large et détaillée. On retient également une réduction de bruit efficace qui s'adapte à l'oreille, un mode transparence au rendu naturel et une très bonne qualité d'appels. Malheureusement, ces écouteurs perdent de leur intérêt hors de l'écosystème Samsung, de nombreuses fonctions leur étant exclusivement réservées. On regrette aussi des options de personnalisation un peu limitées, un profil de réduction de bruit adaptatif assez basique et des embouts en silicone difficiles à changer sans les abîmer.

Lire : Test Samsung Galaxy Buds4 Pro : le nouveau monstre de basses de Samsung qui veut faire oublier Apple

Prise en main des Galaxy S26 : une montée en gamme qui se paie au prix fort

Samsung a profité de son Unpacked 2026 pour sortir ses S26, S26+ et S26 Ultra. Les tarifs grimpent, avec un ticket d'entrée à 999 euros. Côté look, l'Ultra change de cap en abandonnant le titane pour l'aluminium et en adoptant des bords bien plus arrondis, ce qui le rend enfin agréable en main. La grosse nouveauté, c'est la fonctionnalité Privacy Display du S26 Ultra, qui permet d’empêcher les curieux de voir ce qui s'affiche sur votre téléphone. Côté performances, l'Exynos 2600 des S26 et S26+ assure une fluidité parfaite, sans rien envier au Snapdragon du modèle Ultra pour l'instant. En photo, l'autofocus est hyper réactif, même s'il faudra vérifier lors de nos tests si les nouvelles optiques et la recharge 60 watts apportent un vrai gain. On a maintenant hâte de voir ce que les nouvelles options de Galaxy AI donnent au quotidien.

Lire : Nous avons essayé les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra de Samsung, voici nos premières impressions

Test de la Honor MagicPad 4 : une tablette légère mais survitaminée

La Honor MagicPad 4 frappe fort avec un format ultra-fin et léger qui cache une puissance impressionnante. Son écran OLED très lumineux en mode HDR et ses haut-parleurs de qualité en font une alliée parfaite pour le multimédia et le jeu. On retient aussi l'interface MagicOS 10, riche en fonctions IA et dotée d'un mode PC convaincant, le tout avec une promesse de 6 ans de mises à jour. Quelques bémols toutefois, comme l'écran un peu trop sensible aux reflets ou le taux de rafraîchissement de 165 Hz qui n'apporte pas de réel plus à l'usage. Globalement les points faibles se font rares et cette tablette s'impose comme une option très séduisante.

Lire : Test Honor MagicPad 4 : La tablette qui joue dans la catégorie des poids légers avec la puissance d’un poids lourd

Prise en main des Xiaomi 17 et Leica Leitzphone : la photo comme argument numéro 1

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme à la Maison européenne de la photographie, avec un prix de départ maintenu à 999 euros. Le Xiaomi 17 reste le modèle compact de la bande, tandis que l'Ultra s'affine avec un look totalement plat et un écran qui grimpe à 6,9 pouces. La grosse curiosité vient du Leica Leitzphone et de sa bague rotative autour de l'objectif, qui permet de régler le zoom ou la mise au point comme sur un vrai boîtier. Côté technique, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 assure une fluidité parfaite avec HyperOS 3. La dalle OLED M10 se démarque par une luminosité record de 3 500 nits tout en consommant moins d'énergie. En photo, l'autofocus est très réactif et la balance des blancs reste juste, même en intérieur. On attend maintenant nos tests complets pour voir si la promesse de “maître de la nuit” se confirme.

Lire : Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Xiaomi Pad 8 : une alternative sérieuse au PC portable ?

Xiaomi lance sa Pad 8 avec une promesse forte, remplacer votre ordinateur sans exploser votre budget. Pour 499 €, on profite d'une tablette fine et légère, équipée d'un bel écran 3,2K très fluide (144 Hz) et d'un processeur Snapdragon 8s Gen 4 qui encaisse tout, même les jeux gourmands, sans chauffer. Son mode “Poste de travail” et son interface HyperOS 3 en font une vraie station de travail mobile, capable de tenir deux jours en usage standard. Tout n'est pas parfait pour autant. En effet, le prix grimpe par rapport à l'an dernier et la partie photo n'évolue pas du tout. On regrette aussi un écran assez sensible aux traces de doigts et une charge 45W un peu lente (93 min pour le plein). Mais avec 5 ans de mises à jour Android et des accessoires bien pensés, elle s'impose comme une concurrente de taille face aux iPad et Surface.

Lire : Test Xiaomi Pad 8 : la tablette qui peut (presque) totalement remplacer votre PC, on en pense quoi ?