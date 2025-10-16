Honor lance son Magic 8 Pro, un smartphone premium qui se spécialise dans la qualité du zoom

Le Honor Magic 8 Pro est officiel. Il bénéficie d’une fiche technique ambitieuse et la marque se concentre sur le zoom de son téléobjectif et sur l’IA pour cette génération.

Après un Magic 7 Pro intéressant, mais dont l’autonomie nous avait refroidi, Honor présente le Magic 8 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme. Ce modèle fait la part belle à la photographie, et le constructeur a notamment fait beaucoup d’efforts sur la qualité de son zoom. Il est équipé d’un téléobjectif périscopique logé dans un grand capteur de 1/1,4 pouce (pour une ouverture f/2.6) afin de mieux capturer la lumière, et bénéficiant d’une définition de 200 MP. La marque annonce un zoom optique 3,7x, alors que les 200 MP devraient aider à proposer un zoom numérique puissant et performant en recadrant dans le capteur.

On est un peu plus sceptique sur le capteur principal, toujours en 50 MP, mais qui perd son ouverture variable f/1.4-2.0 pour rester bloqué à f/1.6. Il va donc moins bien s’adapter aux conditions lumineuses. Honor assure toutefois qu’il ne souffrira pas quand la lumière vient à manquer, car l’IA va prendre le relais pour compenser les manques de l’optique. L’ultra grand-angle n’a pas l’air de beaucoup évoluer. Dommage, il nous avait déçu sur le Magic 7 Pro.

Une fiche technique ambitieuse pour le Honor Magic 8 Pro

Le fabricant intègre une technologie AI anti-tremblement à son Magic 8 Pro, qui doit améliorer la stabilité de l’appareil photo et permettre d’obtenir des clichés nets sans trépied ni stabilisateur. Il annonce aussi Magic Color, “le premier moteur colorimétrique IA du secteur”, qui doit assurer un rendu d’une “fidélité exceptionnelle”. Magic Color donne aussi la possibilité d’appliquer des styles cinématographiques, des tons professionnels ou des modèles personnalisés depuis l’application Photo.

Pour le reste, nous avons une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran OLED LTPO 120 Hz de 6,71 pouces entre le FHD+ et le QHD+ et très lumineux, une batterie de 7 200 mAh en silicium-carbone, une recharge 120 W en filaire et 80 W sans fil, ainsi que la surcouche MagicOS 10 pour la partie logicielle.

Le smartphone est disponible dans les coloris Sunrise Gold, Sky Cyan, Black et Glacier White. Les précommandes sont ouvertes en Chine, le mobile arrivera sans doute en fin d’année ou début 2026 chez nous. Le prix commence à 5 699 yuans en Chine (685 euros après conversion) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.