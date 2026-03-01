La MagicPad 4 est une tablette grand format qui mise sur un format hyper compact, un écran OLED supportant une fréquence de 165 Hz et un processeur Qualcomm véloce pour attirer les amateurs de loisirs multimédias et les joueurs. Avec son système MagicOS 10, ses fonctions Honor AI, ainsi qu'un mode PC original, son environnement logiciel a de quoi séduire.

Début septembre 2024, Honor dévoilait sa tablette MagicPad 2 à l'occasion du salon IFA de Berlin. Et celle-ci n'avait pas manqué de nous séduire par son écran OLED de 12,3 pouces et son équipement complet. Depuis, le constructeur a lancé un autre modèle, la MagicPad 3, équipée d'un plus grand écran (13,3 pouces) et exploitant cette fois la technologie LCD (avec un taux de rafraîchissement maximum de 165 Hz). Mais ce modèle n'a finalement pas été commercialisé en France.

La tablette Honor MagicPad 4, lancée aujourd'hui, peut donc être considérée comme celle qui succède véritablement à la MagicPad 2, avec laquelle elle partage plusieurs caractéristiques techniques. À commencer par son format et son écran OLED. Passons en revue ses atouts et ses faiblesses.

Prix et disponibilité

La Honor MagicPad 4 est proposée en deux versions :

Avec 12 Go de mémoire et 256 Go d'espace de stockage : 699 €

Avec 16 Go / 512 Go : 799 €

Chaque modèle est disponible en gris ou en blanc.

Bon point, le constructeur propose une offre de lancement intéressante, qui permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 100 € , à valoir sur l'achat d'un de ces deux modèles, ou sur l'achat d'un pack, comprenant le smartphone et deux accessoires (des écouteurs Bluetooth, ainsi qu'un clavier, ou un stylet, ou une souris), proposé à 750 € / 850 €.

Deux accessoires peuvent compléter la tablette :

Le clavier / cover, vendu 99 €.

Le Pencil 3, pour lequel il faudra débourser la même somme, si vous avez l’âme d’un artiste.

Quelles sont les principales concurrentes de cette nouvelle tablette Honor ? On peut, tout d'abord, citer Samsung et sa Galaxy Tab S11. Toutefois, elle est nettement plus chère et format 11 pouces. Il faut en effet compter 900 euros pour le modèle offrant seulement 128 Go de stockage (960 euros pour la version 256 Go et 1080 euros pour 512 Go). Il y a aussi la Galaxy Tab S10+, au format 12,4 pouces, mais elle est commercialisée à partir de 1150 euros.

En fait, c'est surtout la OnePlus Tab 3 qui peut concurrencer sérieusement la MagicPad 4. Car elle ne manque pas d'atouts : processeur plus véloce; charge filaire plus rapide et format plus grand, donc batterie plus importante. De plus, si cette dernière a été lancée aux mêmes prix que la MagicPad 4 (599 € / 699 €, en juin dernier, pour les modèles 12 Go / 256 Go et 16 Go / 512 Go), elle est aujourd'hui proposée à 549 € / 579 €.

Design

La première chose qui séduit, lors de la prise en main de la MagicPad 4, c'est son format réduit à l'extrême, puisqu'elle mesure légèrement moins de 5 mm d'épaisseur. C'est donc presque 1 mm de moins que la MagicPad 2. Cela n'a pas l'air grand chose, mais ça se ressent vraiment lorsqu'on manipule la tablette. D'autant que la perte de poids est également assez impressionnante : on est passé de 555 grammes pour la MagicPad 2 à seulement 458 grammes.

Dès lors, manipuler la tablette s'avère très agréable. De plus, elle trouve sa place très facilement dans un sac. Elle est disponible en deux couleurs : blanc et gris.

Autre point appréciable, l'écran est entouré par des bordures très fines. Résultat, le confort visuel est optimal, car toute l'attention est dirigée vers les sites Web, photos et vidéos affichées. D'ailleurs, pour profiter de ces dernières dans les meilleures conditions possibles, la Honor MagicPad 4 est équipée de huit haut-parleurs.

Et force est de constater que ceux-ci assurent un grand spectacle audio. Non seulement la puissance est au rendez-vous, mais ils délivrent un son parfaitement équilibré, avec des basses omniprésentes. De plus, dans les paramètres audio d'Android, il suffit d'activer les effets Honor Sound pour obtenir une spatialisation exemplaire, qui sublime les sons de vos artistes favoris.

D'autre part, malgré l'absence de lecteur d'empreintes digitales, la sécurité de la tablette est tout de même assurée par la reconnaissance du visage de l'utilisateur par le capteur photo frontal.

Le clavier / cover optionnel assure un assez bon maintien de la tablette, avec deux angles possibles. Malheureusement, ses touches ne sont pas rétroéclairées et il n'est pas doté d'un pavé tactile. Dans l'idéal, il est préférable de connecter une souris à la tablette, si on désire retrouver des sensations similaires à celles que l'on a sur son ordinateur de bureau (voir partie concernant le système d'exploitation).

Écran

Un autre avantage de la Honor MagicPad 4 réside dans sa dalle OLED de 12,3 pouces. Un affichage de cette taille a le double avantage d'offrir un bon confort d'utilisation et de ne pas rendre la tablette trop encombrante.

De plus, les images sont affichées avec une définition de 3000x 1920 pixels, ce qui permet de bénéficier d'une bonne précision lorsqu'on visionne des photos ou des vidéos en 4K.

Le taux de rafraîchissement maximal est de 165 Hz, ce qui – selon nous – est totalement inutile (déjà que l'intérêt du mode 144 Hz par rapport à une fréquence de 120 Hz est discutable, alors…). Mais c'était la fréquence maximale proposée sur la MagicPad 3, qui marquait une évolution par rapport au mode 144 Hz de la MagicPad 2. Dès lors, il devenait difficile pour le constructeur de faire marche arrière.

Heureusement, dans les paramètres d'affichage, il est possible de fixer la fréquence à 60 Hz, 120 Hz ou 165 Hz, mais aussi d'utiliser le mode dynamique, dans lequel le système adapte automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l'application utilisée. Ce mode permet de bénéficier d'une fluidité d'affichage optimale, tout en minimisant la consommation électrique liée à une fréquence très élevée (même le mode 120 Hz ne sert à rien quand on regarde des photos ou quand on écoute de la musique avec Spotify).

Pour ce qui est des performances, le constructeur indique que la tablette est capable d'afficher une luminosité pouvant atteindre 2400 nits en HDR pic. Pourtant, à l'aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL, nous avons mesuré une valeur maximum de 2959 nits (en HDR, en activant l'option Luminosité automatique). Signalons qu'il est assez rare d'obtenir en pratique une plus grande valeur que celle indiquée par le constructeur. Cette luminosité très élevée permet à l'écran de la MagicPad 4 d'offrir une bonne lisibilité dans un environnement très lumineux (en extérieur, en plein soleil par exemple).

Si on reste dans le mode d'affichage SDR standard, la luminosité maximale est de 700 nits. On a même la possibilité d'obtenir un peu mieux (800 nits), en activant l'option Luminosité automatique.

Les mesures réalisées montrent que la colorimétrie de l'écran pas optimale :

Le Delta E moyen est de 3,4. Or, il faudrait qu'il soit inférieur à 3 pour considérer l'affichage vraiment fidèle à la réalité.

La température moyenne des couleurs est de 6275 K. Elle indique que la colorimétrie est très légèrement chaude, c'est-à-dire que le blanc, de même que les autres couleurs, tire vers le jaunâtre. Et cette température moyenne passe à 7000K (soit le contraire, avec une colorimétrie générale un peu trop froide) si on active l'option “affichage froid”. Dans l'idéal, il faudrait une valeur plus proche de 6500 K pour affirmer que la colorimétrie est parfaitement neutre.

Enfin, la couverture colorimétrique est quelque peu limitée, en particulier pour le gamut DCI-P3, qui n'est reproduit qu'à hauteur de 68 % (d'autres appareils arrivent à afficher 100 % de ce gamut).

Outre ces résultats théoriques, la technologie OLED demeure d'une efficacité redoutable lorsqu'il s'agit de regarder des photos et des vidéos. Les couleurs éclatantes et le noir, d'une profondeur abyssale, assurent un spectacle qui en met plein les yeux… pour peu qu'on se trouve dans un environnement peu lumineux ! Car la dalle étant brillante (c'est l'inconvénient principal de cette technologie), les reflets peuvent fortement perturber le visionnage des vidéos en plein jour, en particulier dans les zones très sombres des images.

Performances

Annoncé fin novembre dernier, le Snapdragon 8 Gen 5, qui équipe la MagicPad 4, est un processeur haut de gamme, qui a été mis au point par Qualcomm pour compléter son vaisseau amiral pour 2026, le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

C'est le même processeur qui est présent au sein du smartphone OnePlus 15R. La puce est dotée de 8 cœurs Oryon de Qualcomm :

Deux dits “hautes performances”, qui fonctionnent à une fréquence de 3,8 GHz.

Six autres cadencés à 3,32 GHz.

Rappelons que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre le même structure interne que le Snapdragon 8 Gen, mais avec des cœurs plus rapides, cadencés respectivement à 3,62 GHz et 4,6 GHz.

Sans surprise, les performances du Snapdragon 8 Gen 5 s'avèrent globalement comprises entre celles du Snapdragon 8s Gen 4, présente par exemple dans la toute récente Xiaomi Pad 8 (499 €), et celles du Snapdragon 8 Elite, intégré à la OnePlus Pad 3. Bref, la logique est respectée.

Le processeur est également très nettement supérieur à la puce Mediatek Dimensity 7300 Ultra, présente dans la tablette OnePlus Pad Go 2, ce qui est plutôt normal, puisque cette dernière est deux fois moins chère que la MagicPad 4.

Ainsi équipée, la tablette réagit parfaitement à la moindre sollicitation, qu'il s'agisse d'évoluer dans les menus d'Android et de jongler avec plusieurs applications ou de faire fonctionner des jeux en 3D, comme Fortnite ou Genshin Impact. Ces derniers sont en mesure d'afficher des animations très fluides (60 images par seconde), même lorsque le niveau graphique le plus élevé est sélectionné.

Et, pour ne rien gâcher, la stabilité des performances est parfaite (aucun throttling détecté) et la chauffe quasi inexistante, même après une demi-heure de jeu.

Système

La tablette Honor MagicPad 4 fonctionne sous Android 16, avec la surcouche maison, MagicOS 10. Bon point, le constructeur est censé assurer des mises à jour, du système et de sécurité pendant pas moins de 6 ans. D'autre part, les fonctions regroupées sous l'appellation Honor AI s'avèrent complètes et pratiques :

Portail magique : on sélectionne un élément à l'écran, du texte ou une image, sur une page Web par exemple, et on le fait glisser vers le bord de l'affichage. Certaines applications apparaissent alors, afin de l'exploiter (stocker dans la Galerie, envoyer par mail, vers Instagram, etc.).

Volet magique : panneau que l'on fait apparaître sur le bord de l'écran, à partir duquel on peut sélectionner des applications, qui vont fonctionner dans une fenêtre flottante ou en mode écran partagé (deux applications se partagent l'affichage).

Magic capsule

Suggestion IA : fenêtre sur l'écran principal d'Android qui regroupe les applications fréquemment utilisées, afin d'y accéder plus rapidement.

Rédaction IA : aide à la rédaction, résumé, réécriture (ton formel, humoristique, décontracté ou courrier), ajuster la longueur et correction de textes.

Détection des deepfake par IA (l'utilité de cette fonction est discutable…)

On trouve également l'application Souvenirs IA, où on peut conserver diverses informations, recueillies en faisant une capture d'écran (en faisant glisser trois doigts verticalement à l'écran). De plus, parmi les très nombreuses fonctions de retouche photo, certaines font appel à l'IA : gomme, extension d'images et Portait IA (nombreux paramètres pour corriger les défauts du visage, mais aussi une fonction qui améliore automatiquement et instantanément son apparence) (ou comment paraître plus jeune et plus beau en un clic). Original et amusant, la fonction Style IA transforme, en quelques secondes, une image en une version stylisée, en utilisant quatre filtres (aquarelle, fusain, dessin animé et animation).

Enfin, il est possible d'activer à tout moment le Mode PC (il ne fonctionne que lorsque la tablette est maintenue en mode paysage et lorsque la navigation par gestes est utilisée). Les applications s'ouvrent alors dans des fenêtres flottantes, et il est possible de les déplacer et de les redimensionner à volonté. On peut également les minimiser ou au contraire les faire passer en plein écran ou les fermer, comme sous Windows. Il est également possible de Copier / Coller du texte de ses mails vers une note. Bien sûr, ce mode s'avère plus fun à utiliser avec une souris et un clavier qu'avec l'index.

Le constructeur nous a d'ailleurs indiqué qu'un autre clavier / cover, intégrant un pavé tactile, devrait bientôt être disponible. Il devrait constituer une solution plus pratique à utiliser que le clavier que nous avons reçu pour le test, si on manque de place pour utiliser une souris (dans un train ou un avion par exemple).

Plusieurs modes sont prédéfinis, pour afficher deux, trois ou quatre applications en même temps. Toutefois, certaines applis ne fonctionnent qu'en mode plein écran, comme Netflix. Bref, le mode PC peut s'avérer intéressant, pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'organisation des données sous Android. Toutefois, il faut savoir que, lorsqu'on affiche trois ou quatre applications simultanément, chacune d'elle est petite, ce qui limite beaucoup la pertinence de ce multi fenêtrage sur un si petit écran. Autant se limiter à deux applications affichées simultanément.

Photo

Même si – a priori – on utilisera plutôt son smartphone pour prendre des photos, la tablette est équipée de deux objectifs : un à l'arrière et celui un placé dans la bordure de l'écran, permettant de réaliser des selfies (c'est ce type de clichés qui devrait être le plus souvent capturé).

L'objectif dorsal est associé à un capteur de 13 mégapixels. Le duo réalise des photos correctes, avec la focale de base, équivalente à 25 mm. Les photos sont générées en 4000 x 2560 pixels et leur piqué n'est pas extraordinaire. Et la précision baisse encore plus si l'on utilise le zoom (numérique) 2x, proposé dans l'interface du module photo.

Avec l'objectif frontal et son capteur de 9 mégapixels (image en 3600 x 2304 pixels), le constat est le même : la qualité est satisfaisante, pour peu que la luminosité ambiante soit suffisante. C'est pourquoi les photos prises en intérieur s'avèrent de qualité inégale.

Autonomie

En matière d'endurance, le MagicPad 4 ne révolutionne pas le genre. Il intègre une batterie de 10100 mAh, soit la même capacité que celle de la Honor MagicPad 2, ou que celle de la OnePlus Pad Go 2, lancée il y a deux mois. C'est normal puisque cela correspond à la capacité standard, à l'heure actuelle, pour une tablette au format 12 pouces.

L'autonomie bureautique et multimédia, mesurée par le test de l'application PC Mark (avec une luminosité ajustée à 250 nits), est d'environ 8 h, avec un taux de rafraîchissement dynamique (rappelons que le test s'interrompt niveau de la batterie atteigne 20 %). C'est donc à peine suffisant pour assurer une grosse journée d'utilisation.

Bon point, il suffit de fixer la fréquence d'affichage à 60 Hz pour que cette autonomie atteigne un peu moins de 11 h. C'est mieux, même si cela reste plutôt modeste (la OnePlus Pad Go 2 a fonctionné pendant quasiment 13 heures dans les mêmes conditions).

Et si on reste en 60 Hz pour se faire une séance de binge watching, il faut savoir que 8 heures de streaming vidéo (en Wi-Fi) font baisser le niveau de la batterie de 54 %. On peut envisager presque 15 heures d'autonomie avec une batterie chargée à 100 % (14 heures et 48 minutes). C'est largement suffisant pour regarder une ou deux saisons d'une série avant d'avoir besoin de recharger la tablette.

Enfin, en ce qui concerne la vitesse de recharge, la donne ne change pas par rapport à la MagicPad 2. En effet, la MagicPad 4 supporte une charge filaire avec une puissance maximale de 66 W. Avec l'adaptateur du constructeur, qui exploite la technologie SuperCharge, la batterie se recharge assez rapidement : 52 % en 30 minutes et 91 % après une heure. Seul regret, celui-ci n'est pas présent dans la boîte. Il faut l'acheter séparément (50 €).