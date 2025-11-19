Ce smartphone de Honor utilise son oeil motorisé pour regarder autour de lui, c’est flippant !

Honor prépare un smartphone dont le capteur photo principal est placée au bout d’un bras articulé et motorisé. Grâce à une intelligence artificielle, le téléphone utilise cet « oeil » pour analyser ce qui l’entoure et interagir avec l’utilisateur. Ce concept pourrait devenir un modèle commercial début 2026.

En octobre 2025, Honor a présenté en Chine le Magic8 Pro, son smartphone haut de gamme attendu en Europe au début de 2026. Le téléphone embarque tout ce que vous pouvez attendre d’un modèle d’un tel calibre, que ce soit en termes d’affichage, de design, de puissance, de batterie ou de photographie. Et nous ne manquerons pas de nous pencher dessus dès l’officialisation de la version internationale.

Ce concept de Honor a un bras articulé équipé d'une caméra

Lors de cet événement, Honor profitait de l’occasion pour dévoiler un « concept ». Il s’agit du « Robot Phone », un smartphone un peu particulier dont le capteur photo principal est positionné au bout d’un bras mécanique. Honor partageait à l’époque une vidéo que vous pouvez retrouver en fin de cet article. À l’époque, il s’agissait d’abord d’une expérimentation qui pourrait cependant connaitre une carrière commerciale qui débuterait au Mobile World Congress, en mars 2026.

Afin de préparer le terrain du Robot Phone (dont le nom définitif pourrait évoluer afin de se rapproche des us et coutumes de la marque), Honor a organisé cette semaine un événement en Chine pour présenter « en vrai » (mais sous cloche) son concept. Grâce à des photos postées sur le réseau social Weibo, nous pouvons y voir plus en détail le bras motorisé, ainsi que la vitre amovible qui le protège quand il est rangé. Et deux remarques s’imposent. D’abord, le Robot Phone est assez large, pour loger cette mécanique. Ensuite, Honor rend ici un « hommage appuyé » au design des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max (le dos en deux teintes).

Le Robot Phone de Honor est un vrai assistant intelligent de poche

Même si les autres détails de la fiche technique nous intéressent, le point important reste le bras articulé qui anime le capteur photo principal. Comme vous pouvez le voir, le bras est composé de deux segments coudés, de trois articulations qui pivotent à 360° et d’un axe rotatif qui relie l’ensemble au corps du téléphone. Ainsi, le capteur peut être orienté dans tous les sens : vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut ou les côtés.

Lire aussi – Honor lance MagicOS 10, une mise à jour inspirée d’iOS 26 et avec de l’IA à gogo

Le bras motorisé est couplé à un stabilisateur type gimbal, qui lui permet de conserver sa stabilité et son équilibre, et à l’IA qui va analyser les informations à portée de son « oeil » et lui permettre d’être un véritable assistant intelligent, comme une version de poche de Wall-E. Le concept est prometteur, mais peut-être un peu inquiétant aussi. Nous aurons certainement l’occasion de parler à nouveau de ce concept quand il sera présenté à Barcelone dans un peu plus de trois mois.