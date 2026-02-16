Le Honor Magic V6 se dévoile en photos dans une version pliable ultra-fine rouge sombre

Le Honor Magic V6 apparaît avant son lancement officiel à travers une série de photos circulant sur les réseaux chinois. Le futur pliable se distingue par une finesse remarquable et une nouvelle déclinaison rouge foncé.

honor magic v6 photos
Source : Weibo

Le marché des smartphones pliables reste dominé par une bataille sur la finesse et le poids. L’an dernier, nous avions testé le Honor Magic V5, un modèle ultra-fin qui rivalisait directement avec le Galaxy Z Fold 7. La différence d’épaisseur entre les deux appareils était minime. Cette course au millimètre continue alors que Samsung prépare déjà ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, annoncés comme plus légers et dotés de batteries plus importantes.

Honor ne compte pas rester en retrait. Le Magic V6 doit être présenté officiellement le 1er mars 2026 lors du MWC de Barcelone. Ce sera une première, puisque le lancement mondial interviendra avant sa commercialisation en Chine. Ce smartphone pliable devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ainsi qu’un capteur principal de 200 mégapixels. Comme son prédécesseur, il vise directement le segment haut de gamme occupé par Samsung. Une disponibilité en Chine est attendue dans le courant du mois de mars.

Le Honor Magic V6 apparaît en rouge sombre sur Weibo avec un design toujours plus fin

Le Honor Magic V6 s’est récemment montré à travers plusieurs clichés partagés sur Weibo. Les images proviendraient d’un shooting promotionnel. On y aperçoit le smartphone dans les mains de l’acteur hongkongais Nicholas Tse. La teinte principale semble être un rouge très foncé, plus profond que celui proposé sur le Magic V5. D’autres coloris sont aussi évoqués, sans détails pour l’instant.

Le design évolue peu, mais conserve ses éléments distinctifs. Le module photo arrière garde une forme octogonale. L’appareil paraît extrêmement fin une fois replié, presque au niveau d’un smartphone classique. Certaines fuites évoquent même une version encore plus mince que la précédente génération. Une variante destinée au marché chinois pourrait intégrer une batterie de capacité supérieure. Honor devra confirmer ces informations lors de l’annonce officielle. En attendant, ces images donnent un aperçu concret du produit final et de sa finition. Elles permettent surtout de mieux apprécier son format et ses proportions avant l’annonce officielle.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Avec son Galaxy S26 Ultra, Samsung veut améliorer les selfies de groupe

Le Galaxy S26 Ultra va bénéficier d’améliorations au niveau du capteur principal et du téléobjectif périscopique, mais la caméra selfie n’est pas en reste. Si on n’attend pas de grandes…

Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante…

Acer Aspire A15 : grosse remise de 300€ sur ce puissant PC portable, vite !

Le saviez-vous ? Il est possible de s’acheter un PC portable ultra-puissant pour moins de 800 euros. Vous en doutez ? Et bien ça se passe sur le site de…

Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d’entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Fuites de DNS : la menace que la plupart des internautes ignorent

Même en utilisant un VPN, certaines de vos données personnelles peuvent être exposées en ligne. Cette vulnérabilité peut provenir d’une fuite de DNS, une menace bien réelle, mais que la…

Les départs massifs de Discord mettent à genoux cette plateforme concurrente

Discord traverse une nouvelle zone de turbulences. L’annonce d’une vérification d’âge mondiale pousse de nombreux utilisateurs à quitter la plateforme. Leur arrivée massive sur une alternative provoque déjà des ralentissements…

iPhone 17e : voici pourquoi vous ne devriez pas croire aveuglément toutes les rumeurs

L’officialisation de l’iPhone 17e approche à grands pas et les rumeurs à son sujet se multiplient. Mais la dernière en date, alors qu’elle prétend révéler ses performances, pourrait bien être…

On connait le prix en euros et la date de lancement des Xiaomi 17 et 17 Ultra

La sortie des Xiaomi 17 et 17 Ultra se précise, voici les dernières informations qui nous parviennent à propos de la disponibilité des deux smartphones haut de gamme. Comme chaque…

Plus besoin de brancher votre voiture électrique, le parking de cette résidence le fait à votre place

Dans une résidence californienne, le stationnement devient entièrement automatisé. Les conducteurs déposent leur voiture électrique à l’entrée et le système s’occupe du reste. Un bras robotique se charge même de…