Le Honor Magic V6 se dévoile en photos dans une version pliable ultra-fine rouge sombre

Le Honor Magic V6 apparaît avant son lancement officiel à travers une série de photos circulant sur les réseaux chinois. Le futur pliable se distingue par une finesse remarquable et une nouvelle déclinaison rouge foncé.

Le marché des smartphones pliables reste dominé par une bataille sur la finesse et le poids. L’an dernier, nous avions testé le Honor Magic V5, un modèle ultra-fin qui rivalisait directement avec le Galaxy Z Fold 7. La différence d’épaisseur entre les deux appareils était minime. Cette course au millimètre continue alors que Samsung prépare déjà ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, annoncés comme plus légers et dotés de batteries plus importantes.

Honor ne compte pas rester en retrait. Le Magic V6 doit être présenté officiellement le 1er mars 2026 lors du MWC de Barcelone. Ce sera une première, puisque le lancement mondial interviendra avant sa commercialisation en Chine. Ce smartphone pliable devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ainsi qu’un capteur principal de 200 mégapixels. Comme son prédécesseur, il vise directement le segment haut de gamme occupé par Samsung. Une disponibilité en Chine est attendue dans le courant du mois de mars.

Le Honor Magic V6 apparaît en rouge sombre sur Weibo avec un design toujours plus fin

Le Honor Magic V6 s’est récemment montré à travers plusieurs clichés partagés sur Weibo. Les images proviendraient d’un shooting promotionnel. On y aperçoit le smartphone dans les mains de l’acteur hongkongais Nicholas Tse. La teinte principale semble être un rouge très foncé, plus profond que celui proposé sur le Magic V5. D’autres coloris sont aussi évoqués, sans détails pour l’instant.

Le design évolue peu, mais conserve ses éléments distinctifs. Le module photo arrière garde une forme octogonale. L’appareil paraît extrêmement fin une fois replié, presque au niveau d’un smartphone classique. Certaines fuites évoquent même une version encore plus mince que la précédente génération. Une variante destinée au marché chinois pourrait intégrer une batterie de capacité supérieure. Honor devra confirmer ces informations lors de l’annonce officielle. En attendant, ces images donnent un aperçu concret du produit final et de sa finition. Elles permettent surtout de mieux apprécier son format et ses proportions avant l’annonce officielle.