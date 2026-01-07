Après les Z Flip, Motorola s’attaque enfin au Galaxy Z Fold avec le Razr Fold

À l’occasion du CES 2026, Motorola dévoile plusieurs smartphones. L’un d’entre eux est le Razr Fold, un concurrent direct du Galaxy Z Fold 7. Ayant fait l’objet de plusieurs rumeurs ces derniers jours, le Razr Fold est officiel, mais l’annonce ne se concentre que deux aspects : les écrans et la photo. Voici tout ce que nous savons.

Depuis quelques années, Motorola a réussi à se faire un nom sur un segment où Samsung est un leader incontesté : les smartphones pliants. Avec les Razr, Motorola a réussi à bousculer Samsung et ses Galaxy Z Flip. Des écrans plus grands. Des design mieux finis. Des performances plus stables. Une autonomie plus importante. C’est certainement grâce à Motorola que le Galaxy Z Flip 7 est ce qu’il est aujourd’hui. Et malgré ces atouts, le Razr 60 Ultra reste un poil au-dessus. Et c'est aussi grâce à Motorola que le Galaxy Z Flip 7 FE existe.

Si Motorola s’est concentré jusqu’à présent sur le format « Flip », les rumeurs récentes affirmaient que la marque souhaiterait aussi s’aventurer sur le segment des « Fold ». Nous attendions donc le CES 2026, qui a ouvert ses portes cette semaine à Las Vegas, pour confirmer ou non cette rumeur. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, Motorola a confirmé la rumeur : le Razr Fold arrive donc bien en 2026. La confirmation est toutefois en demi-teinte, puisqu’il s’agit d’une officialisation partielle.

Les écrans du Razr Fold sont proches de ceux du Galaxy Z Fold 7

En effet, Motorola a bien confirmé l’existence du Razr Fold, un concurrent direct pour le Galaxy Z Fold 7, mais a gardé secrets de nombreux éléments de la fiche technique. La marque a dévoilé quelques détails sur les deux écrans et sur la configuration photo. Et encore, sur les écrans, Motorola a été avare en détail. Pour le reste, et notamment le processeur, la quantité de RAM et de stockage, la batterie, les dimensions, le poids et surtout le prix, elle nous donne rendez-vous dans les prochains mois.

Alors, que savons-nous du Razr Fold ? D’abord, nous savons que l’écran externe mesure 6,56 pouces et que l’écran interne mesure 8,09 pouces. Ils sont très légèrement plus grands que ceux du Galaxy Z Fold 7 (6,5 et 8 pouces respectivement). Mais les bordures de l’écran externe nous paraissent plus épaisses sur le Razr Fold. L’écran interne est LTPO avec une définition QHD+. Et il est compatible avec les stylets tactiles, dont le tout nouveau Moto Pen Ultra.

Motorola ne fait pas de compromis en photo avec le Razr Fold

Côté photo, le Razr Fold reprend trois capteurs dans le module principal et deux capteurs selfie. La configuration du module principal est sensiblement la même que celle du Signature : il n’y a donc aucune concession faite en photo par le Razr Fold, contrairement à Samsung qui refuse d’offrir à son pliant la même configuration que ses meilleurs smartphones « bartype ». Voici tous les détails connus :

Principal : capteur 50 MP, taille 1/1,28 pouce, autofocus omnidirectionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, taille 1/1,28 pouce, autofocus omnidirectionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 50 MP, angle de vue 122°, autofocus, mode macro

: capteur 50 MP, angle de vue 122°, autofocus, mode macro Téléobjectif : capteur 50 MP, zoom optique 3x et numérique 100x, autofocus et stabilisateur optique

: capteur 50 MP, zoom optique 3x et numérique 100x, autofocus et stabilisateur optique Selfie externe : capteur 32 MP

: capteur 32 MP Selfie interne : capteur 20 MP

Le smartphone se décline en deux coloris différents : bleu très sombre et blanc nacré. La texture du matériau au dos est différente selon la couleur : texturé ou lisse, respectivement. La protubérance du module photo est intégrée à la coque, contrairement à celle du Edge 70 et du Signature. Il est couvert d’une plaque de métal assorti à la coque. Voilà donc toutes les informations officielles sur le Razr Fold. Reste à savoir quand les autres détails seront communiqués, quand le téléphone sortira et à quel prix. Nous en saurons certainement plus fin février, à l’occasion du Mobile World Congress 2026.