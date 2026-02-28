Xiaomi Tag officiel : voici le concurrent direct des AirTags compatible avec tous vos appareils

Dans une journée particulièrement riche en annonce pour le constructeur chinois, Xiaomi annonce le lancement de son Tag, son traqueur Bluetooth qui vient se positionner directement en face de l'AirTag d'Apple et du SmartTag de Samsung. À ceci près qu'il est également compatible avec les iPhone.

xiaomi tag

Le MWC est sur le point de commencer et pour l'occasion, Xiaomi prépare l'événement en faisant le plein d'annonces. Entre sa Watch 5, son Electric Scooter 6 ou encore ses Redmi Buds 8 Pro, il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais il y a un autre appareil que l'on attendait de pied ferme aujourd'hui : le Xiaomi Tag. C'est fin janvier dernier que l'on entend parler pour la première fois de ce qui s'annonce être un concurrent direct de l'AirTag d'Apple ou encore du Galaxy SmartTag de Samsung.

En bref, un traqueur Bluetooth qu'il est possible de coller à tout et n'importe quoi afin de pouvoir suivre sa géolocalisation depuis un smartphone ou un autre appareil. Or, nous apprenions justement un peu plus tôt cette semaine que le constructeur s'apprêtait à présenter son Xiaomi Tag aujourd'hui. C'est désormais chose faite, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse qui vient confirmer à peu près tout ce que l'on savait déjà à son propos.

Xiaomi dévoile sa réponse aux AirTag et Galaxy SmartTag

Le Xiaomi Tag fonctionne donc exactement de la même manière que ses concurrents. Avec sa connectivité Bluetooth 5.4, il est possible de la traquer à partir de n'importe quel appareil. Oui, même les appareils Apple, puisque c'est bien là son gros avantage par rapport à ses rivaux : sa compatibilité avec Apple Localiser et Google Localiser. Si vous êtes à cheval entre les deux écosystèmes, voilà donc l'alternative parfaite pour garder une trace de vos objets de valeur.

Sur le même sujet – Apple annonce ses nouveaux AirTags, avec une localisation encore plus précise et une portée étendue

Avec son design discret de 46,5 mm × 31 mm × 7,2 mm et son poids de 10 g, il passera presque inaperçu sur vos affaires du quotidien — attention à ne pas l'oublier ! D'autant que le traqueur bénéficie d'un autre atout de taille : son autonomie. Xiaomi promet en effet une durée de vie de plus d'un an sans rechargement. L'appareil propose également un mode perdu qui, une fois activé, facilite sa récupération en indiquant sa dernière position connue.

Xiaomi n'a pas encore révélé de prix officiel, mais selon de récentes rumeurs, le traqueur devrait être commercialisé à seulement 17,99€, soit un prix beaucoup plus doux que chez la concurrence.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Bluetti Charger 2 : recharger plus rapidement pour plus d’autonomie en déplacement !

Depuis quelques années, est apparue sur le marché une nouvelle catégorie de produits : les chargeurs alternateurs. Ils permettent de recharger très rapidement les batteries nomades en roulant. Pour 2026, Bluetti…

Xiaomi lance les Electric Scooter 6, les futures reines de la mobilité urbaine ?

A l’occasion du MWC 2026, Xiaomi vient donc de lever le voile sur sa prochaine génération de trottinettes électriques : les Electric Scooter 6. Cette année, il y aura d’ailleurs…

Xiaomi lance une batterie externe ultra-fine qui recharge à la fois avec et sans fil

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W présente bien des avantages, voici ce que nous réserve la marque avec ce nouveau produit. Programme chargé pour Xiaomi en…

Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Xiaomi frappe encore un grand coup : ce 28 février, la marque chinoise a présenté une « nouvelle vague » de nouveautés. La star était évidemment la gamme Xiaomi 17 avec son…

Test Xiaomi Pad 8 : la tablette qui peut (presque) totalement remplacer votre PC, on en pense quoi ?

Xiaomi revient cette année avec sa nouvelle série de tablettes souhaitant offrir une expérience premium sans que vous n’ayez à (trop) casser votre tirelire : la gamme Xiaomi Pad 8. Sa…

Les Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone sont officiels : quelles sont les vraies nouveautés ?

Xiaomi a frappé fort ce 28 février en présentant plusieurs nouveautés. Mais la star du jour reste la série Xiaomi 17, qui entend établir une nouvelle référence en photographie mobile….

La Xiaomi Watch 5 est officielle, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches. …

Xiaomi officialise la série Xiaomi Pad 8 : deux tablettes 2-en-1 dopées à l’IA pour booster votre productivité

La gamme Xiaomi Pad 8 est officielle : elle vient d’être dévoilée aux côtés de nombreux autres produits et notamment de la série de smartphones premium Xiaomi 17. Nouveautés, améliorations,…

Prudence avant d’acheter une coque magnétique pour le Galaxy S26 Ultra

L’usage d’une coque magnétique sur le Galaxy S26 Ultra peut perturber le fonctionnement du S Pen, le stylet inclus avec le smartphone. Recharge magnétique ou S Pen, il va falloir…

Galaxy Buds4 Pro : cette double promotion fait baisser le prix des écouteurs de 50 €, vite !

Ils ne sont pas encore sortis qu’ils sont déjà à prix cassé sur le site officiel de Samsung ! Les Galaxy Buds4 Pro bénéficient d’une double offre promotionnelle cumulable à…