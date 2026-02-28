Xiaomi Tag officiel : voici le concurrent direct des AirTags compatible avec tous vos appareils

Dans une journée particulièrement riche en annonce pour le constructeur chinois, Xiaomi annonce le lancement de son Tag, son traqueur Bluetooth qui vient se positionner directement en face de l'AirTag d'Apple et du SmartTag de Samsung. À ceci près qu'il est également compatible avec les iPhone.

Le MWC est sur le point de commencer et pour l'occasion, Xiaomi prépare l'événement en faisant le plein d'annonces. Entre sa Watch 5, son Electric Scooter 6 ou encore ses Redmi Buds 8 Pro, il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais il y a un autre appareil que l'on attendait de pied ferme aujourd'hui : le Xiaomi Tag. C'est fin janvier dernier que l'on entend parler pour la première fois de ce qui s'annonce être un concurrent direct de l'AirTag d'Apple ou encore du Galaxy SmartTag de Samsung.

En bref, un traqueur Bluetooth qu'il est possible de coller à tout et n'importe quoi afin de pouvoir suivre sa géolocalisation depuis un smartphone ou un autre appareil. Or, nous apprenions justement un peu plus tôt cette semaine que le constructeur s'apprêtait à présenter son Xiaomi Tag aujourd'hui. C'est désormais chose faite, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse qui vient confirmer à peu près tout ce que l'on savait déjà à son propos.

Xiaomi dévoile sa réponse aux AirTag et Galaxy SmartTag

Le Xiaomi Tag fonctionne donc exactement de la même manière que ses concurrents. Avec sa connectivité Bluetooth 5.4, il est possible de la traquer à partir de n'importe quel appareil. Oui, même les appareils Apple, puisque c'est bien là son gros avantage par rapport à ses rivaux : sa compatibilité avec Apple Localiser et Google Localiser. Si vous êtes à cheval entre les deux écosystèmes, voilà donc l'alternative parfaite pour garder une trace de vos objets de valeur.

Avec son design discret de 46,5 mm × 31 mm × 7,2 mm et son poids de 10 g, il passera presque inaperçu sur vos affaires du quotidien — attention à ne pas l'oublier ! D'autant que le traqueur bénéficie d'un autre atout de taille : son autonomie. Xiaomi promet en effet une durée de vie de plus d'un an sans rechargement. L'appareil propose également un mode perdu qui, une fois activé, facilite sa récupération en indiquant sa dernière position connue.

Xiaomi n'a pas encore révélé de prix officiel, mais selon de récentes rumeurs, le traqueur devrait être commercialisé à seulement 17,99€, soit un prix beaucoup plus doux que chez la concurrence.