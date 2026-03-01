Proton VPN facilite enfin le choix des serveurs les plus rapides avec sa dernière mise à jour

Proton VPN procède à une mise à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. L’application offre désormais plus de flexibilité pour choisir le serveurs le plus performant selon votre localisation.

Proton VPN déploie une mise à jour de son application et introduit quelques nouveautés au niveau de l’interface. L’annonce a été faite par David Peterson, directeur général de l’entreprise sur X. Ces réajustements interviennent un an après la refonte majeure de Proton VPN qui a adopté une nouvelle charte graphique ainsi que de nouveaux éléments d’interface tels que les widgets et les profils personnalisés.

Cette version avait été déployée dans un premier temps sur Android et Windows, avant d’arriver sur iOS et macOS. Entre temps, Poton VPN a procédé à quelques améliorations supplémentaires.

Choisissez votre serveur Proton VPN dans de meilleures conditions

Les utilisateurs de VPN sont régulièrement amenés à choisir un serveur, une étape qui influence directement leur expérience. Certains emplacements sont en effet plus rapides que d’autres, notamment en fonction de leur charge et leur proximité avec la localisation réelle de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, Proton VPN permettait de choisir automatiquement le serveur le plus rapide en un clic. Cette option, toujours disponible, sélectionne le serveur offrant les meilleures performances selon de sa proximité géographique et son niveau de charge.

L’utilisateur peut également parcourir manuellement les villes disponibles pour chaque pays, puis choisir celui le plus proche. Ce parcours était justement pénible, surtout pour les pays ayant de nombreuses villes, comme les USA, le Royaume-Uni, ou encore l’Australie.

Avec la nouvelle mise à jour de Proton VPN, une barre de recherche permet de retrouver plus facilement une ville spécifique. En dehors de cette évolution, l’application affiche désormais le niveau de charge des serveurs. Il devient ainsi plus facile de sélection précisément un serveur en privilégiant une charge minimale.

Déjà présentes sur Android et Windows, ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur iOS avec la dernière mise à jour. Elles devraient également arriver sur macOS et Linux très prochainement, afin d’harmoniser l’interface sur toutes les plateformes.