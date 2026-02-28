Xiaomi lance une batterie externe ultra-fine qui recharge à la fois avec et sans fil

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W présente bien des avantages, voici ce que nous réserve la marque avec ce nouveau produit.

batterie externe xiaomi
Crédit : Xiaomi

Programme chargé pour Xiaomi en ce week-end de MWC. Le constructeur a annoncé bon nombre de nouveaux produits, dont ses smartphones Xiaomi 17, des tablettes, une montre connectée, un traqueur d'objet ou encore une trottinette électrique. Perdue au milieu de tous ces appareils, on peut aisément oublier la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, mais il s'agirait d'une erreur. Cette nouvelle batterie externe pourrait bien devenir un compagnon idéal pour recharger facilement et efficacement son mobile quand on n'a pas de chargeur ou d'accès à une prise de courant.

Elle se distingue par un format compact et un design ultra-fin et léger (épaisseur de 6 mm et poids de 98 g) qui font penser à une carte bancaire, qu'on peut donc ranger sans problème dans une poche ou un sac. Les finitions du boîtier en alliage d'aluminium sont assez réussies, Xiaomi a réussi à donner une esthétique attractive à un accessoire auquel il est difficile de donner du style.

Une batterie externe qui recharge avec et/ou sans fil

Mais c'est son mode de fonctionnement qui est sans doute le plus impressionnant. La batterie externe est compatible à la fois avec la recharge rapide sans fil et filaire. Mieux, elle offre une sortie filaire et sans fil simultanée. Cela signifie qu'on peut recharger un premier appareil via la recharge sans fil jusqu'à 15 W et un second dispositif via la recharge filaire par port USB-C. Pratique. L'alignement magnétique assure
une recharge stable sans trop de perte d'énergie et une utilisation confortable d'une seule main avec les appareils compatibles.

Xiaomi annonce une capacité de 5 000 mAh pour sa batterie externe, avec 16 % de silicium-carbone, technologie qui permet justement d'améliorer la densité énergétique des cellules pour augmenter la capacité de l'accumulateur sans l'agrandir. Le silicium-carbone est aussi utilisé par Xiaomi pour les batteries internes de ses derniers smartphones, dont la capacité s'est envolée.

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W est disponible à partir de 70,99 euros. Une offre de lancement permet de faire tomber le prix à 59,99 euros. Elle se décline en trois coloris : noir, gris et orange.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi lance les Electric Scooter 6, les futures reines de la mobilité urbaine ?

A l’occasion du MWC 2026, Xiaomi vient donc de lever le voile sur sa prochaine génération de trottinettes électriques : les Electric Scooter 6. Cette année, il y aura d’ailleurs…

Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Xiaomi frappe encore un grand coup : ce 28 février, la marque chinoise a présenté une « nouvelle vague » de nouveautés. La star était évidemment la gamme Xiaomi 17 avec son…

Test Xiaomi Pad 8 : la tablette qui peut (presque) totalement remplacer votre PC, on en pense quoi ?

Xiaomi revient cette année avec sa nouvelle série de tablettes souhaitant offrir une expérience premium sans que vous n’ayez à (trop) casser votre tirelire : la gamme Xiaomi Pad 8. Sa…

Les Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone sont officiels : quelles sont les vraies nouveautés ?

Xiaomi a frappé fort ce 28 février en présentant plusieurs nouveautés. Mais la star du jour reste la série Xiaomi 17, qui entend établir une nouvelle référence en photographie mobile….

La Xiaomi Watch 5 est officielle, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches. …

Xiaomi officialise la série Xiaomi Pad 8 : deux tablettes 2-en-1 dopées à l’IA pour booster votre productivité

La gamme Xiaomi Pad 8 est officielle : elle vient d’être dévoilée aux côtés de nombreux autres produits et notamment de la série de smartphones premium Xiaomi 17. Nouveautés, améliorations,…

Prudence avant d’acheter une coque magnétique pour le Galaxy S26 Ultra

L’usage d’une coque magnétique sur le Galaxy S26 Ultra peut perturber le fonctionnement du S Pen, le stylet inclus avec le smartphone. Recharge magnétique ou S Pen, il va falloir…

Galaxy Buds4 Pro : cette double promotion fait baisser le prix des écouteurs de 50 €, vite !

Ils ne sont pas encore sortis qu’ils sont déjà à prix cassé sur le site officiel de Samsung ! Les Galaxy Buds4 Pro bénéficient d’une double offre promotionnelle cumulable à…

YouTube abrite une fonctionnalité cachée qui peut gâcher votre plaisir, voici comment s’en débarrasser

Au fil des années, YouTube s’est doté de différentes fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Et si certaines sont plutôt appréciables, d’autres peuvent avoir l’effet inverse. Pour de nombreux spectateurs,…

La NASA pourrait devoir retarder Artemis 2 à cause d’un risque solaire inédit

La mission Artemis 2 doit envoyer des astronautes autour de la Lune en 2026. Mais une nouvelle analyse met en garde contre un risque solaire accru. Certains chercheurs recommandent désormais…