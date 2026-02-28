Xiaomi lance une batterie externe ultra-fine qui recharge à la fois avec et sans fil

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W présente bien des avantages, voici ce que nous réserve la marque avec ce nouveau produit.

Programme chargé pour Xiaomi en ce week-end de MWC. Le constructeur a annoncé bon nombre de nouveaux produits, dont ses smartphones Xiaomi 17, des tablettes, une montre connectée, un traqueur d'objet ou encore une trottinette électrique. Perdue au milieu de tous ces appareils, on peut aisément oublier la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, mais il s'agirait d'une erreur. Cette nouvelle batterie externe pourrait bien devenir un compagnon idéal pour recharger facilement et efficacement son mobile quand on n'a pas de chargeur ou d'accès à une prise de courant.

Elle se distingue par un format compact et un design ultra-fin et léger (épaisseur de 6 mm et poids de 98 g) qui font penser à une carte bancaire, qu'on peut donc ranger sans problème dans une poche ou un sac. Les finitions du boîtier en alliage d'aluminium sont assez réussies, Xiaomi a réussi à donner une esthétique attractive à un accessoire auquel il est difficile de donner du style.

Une batterie externe qui recharge avec et/ou sans fil

Mais c'est son mode de fonctionnement qui est sans doute le plus impressionnant. La batterie externe est compatible à la fois avec la recharge rapide sans fil et filaire. Mieux, elle offre une sortie filaire et sans fil simultanée. Cela signifie qu'on peut recharger un premier appareil via la recharge sans fil jusqu'à 15 W et un second dispositif via la recharge filaire par port USB-C. Pratique. L'alignement magnétique assure

une recharge stable sans trop de perte d'énergie et une utilisation confortable d'une seule main avec les appareils compatibles.

Xiaomi annonce une capacité de 5 000 mAh pour sa batterie externe, avec 16 % de silicium-carbone, technologie qui permet justement d'améliorer la densité énergétique des cellules pour augmenter la capacité de l'accumulateur sans l'agrandir. Le silicium-carbone est aussi utilisé par Xiaomi pour les batteries internes de ses derniers smartphones, dont la capacité s'est envolée.

La batterie externe Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W est disponible à partir de 70,99 euros. Une offre de lancement permet de faire tomber le prix à 59,99 euros. Elle se décline en trois coloris : noir, gris et orange.