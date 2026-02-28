Prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone : un premier rendez-vous prometteur

Xiaomi frappe encore un grand coup : ce 28 février, la marque chinoise a présenté une « nouvelle vague » de nouveautés. La star était évidemment la gamme Xiaomi 17 avec son modèle de base, sa version Ultra et un petit nouveau : le Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Nous avons eu l’occasion de « jouer » avec ces trois smartphones premium en avant-première et vous livrons, dans cet article, nos premières impressions.

C’est à l’occasion d’une présentation au sein de la Maison européenne de la photographie que nous avons eu l’opportunité de prendre en main les trois nouveaux modèles de smartphones premium de Xiaomi. Un lieu de circonstance étant donné la promesse faite par la gamme – et a fortiori le Xiaomi 17 Ultra et le Leica Leitzphone powered by Xiaomi – : offrir une expérience haut de gamme complète, mais surtout établir une nouvelle référence en photographie mobile.

Si l’on se fie à la communication de Xiaomi, la série Xiaomi 17 marque un nouveau bond en avant du côté de la photo grâce au renforcement de son partenariat avec Leica, mais pas seulement : on retrouve des améliorations au niveau de l’écran, que ce soit en termes de technologie ou de luminosité, mais également au niveau de l’ergonomie et de la capacité de la batterie. Pour autant, la gamme ne subit pas l’inflation de plein fouet – contrairement aux Galaxy S26. Pour rappel, voici les prix de départ :

Xiaomi 17 12+256 Go : 999 euros

Xiaomi 17 Ultra 16+512 Go : 1 499 euros

Leica Leitzphone 16+1 To : 1 999 euros

Rappelons également que ces smartphones bénéficient d’offres de lancement que vous retrouverez dans notre article qui recense les nouveautés introduites par la gamme Xiaomi 17. Passons sans plus attendre au vif du sujet : nos premières impressions.

Un design repensé pour une ergonomie encore plus agréable

Commençons notre tour du propriétaire par l’esthétique, puisque c’est la chose que l’on voit en premier. Le Xiaomi 17 est un smartphone compact : 8,06 mm d’épaisseur et seulement 191 g. Son écran fait 6,3 pouces. Ce modèle est disponible en quatre coloris : rose, vert, noir et un bleu si clair qu’il tire subtilement et élégamment vers le blanc. Son bloc photo toujours carré et aux bords arrondis est toutefois moins « lourd » visuellement, puisque Xiaomi a abandonné le total look noir au profit de la couleur du modèle. S’il conserve un bouton « volume » d’un seul tenant, le modèle Ultra le troque contre deux boutons : un + et un -. Certains les trouveront-ils peut-être un peu petits.

En parlant du Xiaomi 17 Ultra : la marque chinoise a abandonné le look unique de la coque arrière qui caractérisait le Xiaomi 15 Ultra en renouant avec un dos uni décliné en trois coloris (noir, blanc et, pour plus d’originalité, vert pailleté). Avec ses 8,3 mm d’épaisseur et ses 219 g, il est l’Ultra le plus fin et le plus léger du constructeur. Xiaomi a également revu le design global et mise sur le 100 % plat – cela dans le but de suivre les codes esthétiques de Leica, mais également du monde des smartphones. Aussi, le module photo a été repositionné et retravaillé pour être davantage compact et discret. Tous ces ajustements font que la prise en main est d’autant plus agréable et, posé dos contre une table, le smartphone paraît moins bancal que son prédécesseur.

En plus d’une cure d’amincissement, le modèle Ultra a connu une poussée de croissance : 6,9 pouces là où son prédécesseur, le Xiaomi 15 Ultra, n’en faisait que 6,73. Notons qu’il s’agit d’un Ultra alors évidemment, si vous avez de petites mains, l’utilisation prolongée a une main est moins confortable – et ce malgré le Mode une main. Et cette impression est inévitablement renforcée lorsque le smartphone est habillé de sa coque de protection issue du kit photo pro de Xiaomi. Quand on revient à deux mains, le problème ne se pose plus, mais bon… Amateurs de compact ou propriétaires de petites mains, le Xiaomi 17 Ultra n’est peut-être pas le format qui vous correspondra le plus.

Quant au Leica Leitzphone powered by Xiaomi, son design s’inspire des séries M de Leica et sa texture au dos diffère de celle du modèle Ultra. Il pèse à peine plus lourd : 223,4 g. Ses bords sont sérigraphiés et il arbore la fameuse pastille rouge estampillée Leica. Surtout, l’anneau autour du module photo n’est pas simplement décoratif ici : à l’instar d’une molette de zoom sur un véritable appareil photo, il permet de régler certains paramètres (zoom donc, focus ou encore balances, selon la préférence qu’en aura l’utilisateur). Notons que tous trois ont la certification IP68 pour l’eau et la poussière.

Une interface fluide et un écran optimisé

Les trois modèles tournent sous la dernière version de la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16 : HyperOS 3. Autre point commun aux trois smartphones de la gamme : ils embarquent tous un Snapdragon 8 Elite Gen 5 – comme le Samsung Galaxy Ultra. Résultat : l’interface est fluide, personnalisable, les applications s’ouvrent sans délai et les différentes fonctions d’HyperAI ne connaissent aucun ralentissement. Cette fluidité est également permise par un taux de rafraîchissement LTPO de 120 Hz.

Et quel serait l’intérêt pour un appareil d’être doté de capacités photographiques professionnelles si son écran ne leur rend pas justice ? La série Xiaomi 17 introduit des améliorations au niveau de la dalle : elle intègre une dalle OLED, la M10, développée par la marque permettant une luminosité élevée (jusqu’à 3 500 nits) et une optimisation de la consommation énergétique. De plus, c’est sur l’Ultra qu’une nouvelle technologie fait ses premiers pas : Xiaomi HyperRGB, pour une meilleure netteté et, là encore, une meilleure efficacité énergétique.

Pour ce qui est de la gestion thermique, nous n’avons pas eu l’occasion de la mesurer. Notre test complet du Xiaomi 17 Ultra sera l’occasion de répondre à cette interrogation. Quoi qu’il en soit, toujours pas de titane chez Xiaomi : le cadre reste en aluminium, pour une meilleure dissipation de la chaleur.

La photo, le véritable atout de la série Xiaomi 17

Évidemment, nous n’avons pas eu le temps d’exploiter tout le potentiel de la gamme au niveau de la photo. Nous avons toutefois pu fouiller dans l’application Appareil photo et y découvrir les différents modes et paramètres proposés. L’autofocus est efficace et, même en intérieur, la balance des blancs plutôt juste. Quant à l'expérience avec l'anneau moleté du Leica Leitzphone powered by Xiaomi, elle est vraiment très plaisante.

Pour davantage de détails côté photo, il faudra attendre notre test complet du Xiaomi 17 Ultra. Surtout que, si la devise assignée au 15 Ultra était « l’excellence photographique », celle de son successeur est « le maître de la nuit ». Il conviendra donc de vérifier cela dans des conditions adéquates. Quoi qu’il en soit, pour une rencontre, c’est un premier rendez-vous réussi.