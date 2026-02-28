Xiaomi lance les Electric Scooter 6, les futures reines de la mobilité urbaine ?

A l'occasion du MWC 2026, Xiaomi vient donc de lever le voile sur sa prochaine génération de trottinettes électriques : les Electric Scooter 6. Cette année, il y aura d'ailleurs du choix puisque la gamme accueille 5 modèles différents, de la variante Lite abordable à la version Ultra pour les plus exigeants.

Comme le veut la tradition depuis quelques années désormais, Xiaomi a profité du MWC 2026 pour dévoiler en grande pompe ses futurs produits. Sans surprise, les Xiaomi 17 et 17 Ultra ont accaparé une grande partie de l'attention.

Néanmoins, les prochains flagships de la marque n'étaient pas seuls. Le constructeur chinois a également présenté sa nouvelle génération de tablettes, les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro, sans oublier une toquante connectée : la Xiaomi Watch 5.

Mais ce qui nous intéresse dans cet article, c'est bien la toute nouvelle génération de trottinettes électriques de la firme : les Xiaomi Electric Scooter 6. Faisons les présentations.

Xiaomi Electric Scooter 6 : 5 modèles pour tous les besoins

Contrairement à la gamme précédente, la série Electric Scooter 6 se compose cette année de 5 modèles différents, à savoir :

Ultra

Max

Pro

Standard

Lite

Nous avons donc 2 variantes supplémentaires par rapport à l'ancienne génération.

Une entrée de gamme solide

Commençons ce tour d'horizon par l'Electric Scooter 6 Lite, le modèle le plus accessible. Toujours chaussée avec des roues de 10 pouces, elle repose sur un seul jeu de suspension à l'avant.

Le moteur, installé à l'arrière, peut offrir jusqu'à 500 W de puissance pour grimper en toute fluidité des pentes jusqu'à 15 % d'inclinaison. Côté autonomie, Xiaomi promet jusqu'à 25 km en mode Standard (15 km/h) et jusqu'à 20 km à haute vitesse (25 km/h) avec le mode Sport enclenché. Notez qu'elle s'appuie sur une batterie de 216 Wh.

Du 12 pouces pour les éditions Standard et Pro

Grosse nouveauté notable, les éditions Standard et Pro se dotent cette année de larges roues 12 pouces. Associées à un système de suspension à double ressort à l'avant (et ressort unique à l'arrière), l'Electric Scooter 6 promet donc une conduite souple même sur terrain accidenté.

La partie freinage est assurée par un frein à tambour avant et un système E-ABS à l'arrière. De quoi offrir en théorie de bonnes capacités d'arrêt en cas d'urgence. Avec 26 kg sur la balance, il faut un moteur plus costaud, c'est bien le cas : 400 W (800 W en pente) . Côté autonomie, la marque annonce jusqu'à 45 km via une batterie de 360 Wh.

Concernant la version Pro, on retrouve toutes les nouveautés évoquées sur la Standard, à quelques exceptions près évidemment. Parée pour les longues distances, l'Electric Scooter 6 Pro offre jusqu'à 70 km d'autonomie via une batterie de 468 Wh. Forcément, la bête s'accompagne d'un moteur avec une puissance de pointe de 1000 W, pour gravir sans effort des pentes de 22 %. La proposition est complétée ensuite par :

des pneus 12 pouces tout-terrain

suspension à double ressort 40 mm à l'avant

suspension simple ressort 30 mm à l'arrière

clignotants intégrés

feux automatiques

frein à disque à l'avant et système E-ABS à l'arrière

La version Ultra pour les riders exigeants

On termine avec l'Eletric Scooter 6 Ultra, le modèle haut de gamme de cette nouvelle série. D'après Xiaomi, cette variante définit “une nouvelle référence en matière de déplacements quotidiens haute performance”.

Il faut le reconnaître, le deux-roues impressionne avec son large garde-pied (60 x 190 mm), son grand guidon incurvé (606,6 mm) et sa capacité de charge maximale de 130 kg.

Forcément, c'est elle qui profite de la meilleure dotation côté freinage, suspensions et motorisation :

suspension 45 mm à double bras oscillant

moteur d'une puissance maximale de 1200 W , pour des pentes jusqu'à 24 %

, pour des pentes jusqu'à 24 % freins à disque avant et arrière (et système E-ABS)

autonomie max de 75 km en mode Standard

en mode Standard batterie de 468 Wh de haute capacité

de haute capacité Recharge rapide possible (de 0 à 100 % en 2h45)

écran TFT couleur de 3 pouces

accélérateur à double mode (pouce et rotation)

Certification IPX6

Notons enfin une compatibilité avec l'application Xiaomi Home et la fonction Localiser d'Apple. Pratique pour retrouver le véhicule en cas de vol.

Les prix de la série Electric Scooter 6

Sans plus attendre, abordons la grille tarifaire de cette nouvelle gamme de trottinettes électriques signées Xiaomi.

Electric Scooter 6 Lite : 329,99 €

Electric Scooter 6 : 399,99 €

Electric Scooter 6 Pro : 549,99 €

Electric Scooter 6 Max : 649,99 €

Electric Scooter 6 Ultra : 799,99 €

Précisons que les Electric Scooter 6 sont disponibles dès ce 28 février chez tous les revendeurs agréés et sur le site officiel de Xiaomi.