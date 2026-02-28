La Xiaomi Watch 5 est officielle, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches.

En marge du MWC de Barcelone, Xiaomi annonce une ribambelle de nouveaux produits, dont la montre connectée Xiaomi Watch 5. Le fabricant reprend le design du modèle antérieur, avec un cadran circulaire et une couronne rotative ainsi qu'un bouton d'accès aux paramètres rapides sur la tranche droite. L'affichage est confié à un grand écran AMOLED de 1,54″, encastré dans un cadre en acier inoxydable. La définition 480 x 480 pixels nous donne une densité de 312 pixels par pouce. La luminosité maximale monte à 1 500 nits.

Un système de navigation par geste permet de réaliser des actions plus rapidement. “Grâce à 2 gestes courants (pincer deux fois et frotter deux fois) et 3 gestes personnalisés (claquer des doigts, secouer le poignet et tourner le poignet), les utilisateurs peuvent rejeter des appels, désactiver des alarmes, lancer des séances d'entraînement, contrôler à distance l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos ou accéder à des applications Google compatibles telles que Google Gemini, Google Wallet et YouTube Music”, explique Xiaomi.

Une autonomie conséquente malgré Gemini

Il s'agit de la première montre connectée Xiaomi à intégrer Gemini à la sortie. L'assistant IA de Google est très pratique pour obtenir des indications de navigation ou des informations sans devoir prendre son smartphone à la main. Bien entendu, l'app Google Wallet et la technologie NFC sont présents pour assurer le paiement sans contact ou la validation d'un titre de transport.

La Xiaomi Watch 5 est équipée d'une batterie de 930 mAh contenant 10 % de silicium-carbone. Grâce à une telle capacité, complétée par la technologie Xiaomi Surge Battery et une architecture à double puce (Snapdragon W5 Gen 1 pour les performances et un coprocesseur basse consommation BES2800 pour l'économie d'énergie), la montre connectée dispose d'une autonomie jusqu'à 6 jours en mode intelligent ou jusqu'à 18 jours en mode économie d'énergie.

La Xiaomi Watch 5 est disponible dans deux coloris : noir et vert. Elle est commercialisée au prix de 319,99 euros, mais l'offre de lancement permet de tomber au tarif de 299,99 euros. Elle est livrée sous Wear OS 6 et propose seulement une connectivité Wi-Fi et Bluetooth (pas de 4G/5G).