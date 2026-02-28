Depuis quelques années, est apparue sur le marché une nouvelle catégorie de produits : les chargeurs alternateurs. Ils permettent de recharger très rapidement les batteries nomades en roulant. Pour 2026, Bluetti bouleverse la donne avec sa seconde génération de chargeur, le Charger 2.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Les batteries nomades voient leur capacité ne cesser de monter et deviennent des incontournables pour de nombreuses personnes. Elles trouvent désormais place à la maison pour suppléer, par exemple, un réseau électrique défaillant, mais leur cœur de cible demeure bien entendu les nomades. Et là se pose la question de la recharge de cette batterie, surtout si vous partez pour plusieurs jours. Quelle que soit leur marque, ces appareils proposent trois biais pour cela. Le premier est de se brancher à une prise secteur : c’est bien évidemment le moyen le plus rapide, puisque, selon votre batterie nomade, celle-ci pourra accepter plus de 2000 W en entrée.

Évidemment, en déplacement, ce n’est pas facile de trouver une prise électrique à disposition. La seconde possibilité est d’utiliser des panneaux solaires. On trouve des modèles de puissances variées qui sont pensés pour une utilisation non fixe, contrairement à ce que l’on retrouve sur le toit des maisons ou des camping-cars. Les plus puissants affichent un potentiel de 400 W et il est parfois possible d’en connecter deux à une batterie nomade.

Utilisez le code “bluettiphon” pour bénéficier de 5 % sur tous les produits Bluetti

Mais il s’agit là d’une puissance théorique qui sera très difficile, voire impossible à atteindre dans la vraie vie. Évidemment, ces panneaux ont un coût et ne produisent rien la nuit et très peu lorsque le ciel est très encombré. Enfin, la dernière possibilité s’appuie sur l’utilisation de la prise allume-cigare de votre véhicule. Dans l’absolu, cette solution est confortable, puisqu’elle fonctionne en roulant. Mais, la puissance délivrée est limitée, au mieux 120 W. Il faudra donc de longues heures pour recharger une grosse batterie nomade. Et voilà qu’interviennent les fameux chargeurs alternateurs.

Prix et disponibilité

Le Bluetti Charger 2 est d’ores et déjà disponible au prix de 599 € avec une offre de lancement qui enlève 200 € pour un tarif final de 399 €. Le produit peut être associé à des batteries de stockage de la marque pour une offre combinée permettant de réaliser encore quelques économies. Il est également possible de compléter le Charge 2 avec le Hub D1. Cet accessoire offre au système des prises USB et allume-cigares et il vous coûtera 299 €. Des panneaux solaires de la marque sont aussi proposés dans de nombreuses puissances.

Un produit qui change la donne

Le Charger 2 est un produit qui va vraiment faciliter la vie des nomades. En effet, il vient se brancher directement sur la batterie du véhicule et il accepte même par rapport à sa première mouture la connexion en parallèle de panneaux solaires. L’électricité ainsi produite par l’alternateur, et par le soleil éventuellement, va pouvoir recharger une batterie nomade beaucoup plus rapidement, jusqu’à 13 fois plus rapidement selon Bluetti qu’avec un allume-cigare. Sur l’alternateur seul, il pourra renvoyer jusqu’en 800 W vers une batterie nomade pour la recharger.

Avec seulement le solaire, ce sont 600 W qui pourront être délivrés. En combinant alternateur et solaire, la puissance ne s’additionne pas totalement, puisque le Charger 2 renverra 1200 W et non 1400 W. Cette possibilité d’associer ces deux sources est une première sur ce type de produit. Autre fonction inédite, la charge inversée. Par l’intermédiaire du Charger 2, la batterie nomade associée pourra venir recharger une batterie moteur un peu faible pour démarrer sereinement ! Il ne s’agit pas là d’un booster de batterie capable de démarrer à lui seul une voiture. Enfin, dernier atout phare du Charger 2 par rapport à certains concurrents comme ceux signés Ecoflow, il peut recharger quasiment toutes les batteries nomades du marché, puisqu’il s’appuie sur les connecteurs standards XT60, en plus du connecteur bidirectionnel maison que l’on trouve sur les modèles Bluetti, comme l’Apex 300.

Des finitions soignées pour un produit complet

Le Bluetti Charger 2 se présente sous la forme d’un boîtier en plastique gris de format plus ou moins rectangulaire. La qualité de fabrication est excellente et le design général s’inscrit dans l’ADN des produits de la marque asiatique. Attention, le Charger 2 peut surprendre par ses dimensions relativement imposantes. Il mesure en effet 265 x 169 mm pour une épaisseur de 69,7 mm et un poids de 2 kg environ. Pour un fonctionnement optimal de son système de refroidissement qui s’appuie notamment sur un ventilateur, il doit être installé verticalement. La marque a prévu des oreilles de chaque côté pour assurer une fixation robuste avec 4 vis. Sa façade n’offre que le bouton de mise en route, le reste se passe au niveau de sa tranche inférieure. Le Charger 2 dispose d’une série de borniers et connecteurs qui se visse fermement en ôtant un capot de protection.

Nous trouvons tout d’abord le port signal D+ qui est indispensable si votre véhicule dispose d’un alternateur intelligent. Alors qu’un alternateur classique produit en permanence la même tension, soit environ 14,4 V en théorie, un alternateur intelligent adapte lui la tension produite en fonction des réels besoins du véhicule, une plage comprise le plus souvent entre 12,3 et 15 V. Les alternateurs intelligents sont apparus autour des années 2010 et permettraient des économies en carburant. Le Charger 2 a besoin de connaître en temps réels la tension produite par l’alternateur intelligent et, pour cela, l’utilisation d’un câble relié à un fusible délivrant un + après contact est nécessaire. Malheureusement, non seulement le câble n’est pas fourni, mais s’il apparaît dans la notice dans la liste des accessoires optionnels, la marque ne le propose pas encore sur son site. Dommage donc.

Le second connecteur (ALT) permet de relier le Charger 2 à la batterie du véhicule. Bluetti fournit cette fois un long câble de 3 mètres et, surtout, il est de forte section afin de supporter un fort ampérage.

Le troisième connecteur noté CHG est là pour venir charger la batterie nomade par l’intermédiaire de son entrée solaire. Pour cela, Bluetti fournit un court câble MC4 qui permet de se connecter ensuite au câble d’entrée solaire standard (MC4 vers XT60).

Le quatrième connecteur est une entrée solaire pour venir donc brancher des panneaux solaires qui viendront recharger la batterie nomade via le Charger 2. Là aussi, un court câble MC4 est présent. Le connecteur suivant (DC Panel) est dévolu à l’accessoire Hub D1 précédemment évoqué. Notons que la connexion se fait par deux prises, une pour l’alimentation électrique et une pour la remontée d’information. Ce même principe est retenu pour le dernier connecteur noté BAT. Il s’agit d’un port bidirectionnel pour certaines batteries de la marque et notamment l’Apex 300. C’est uniquement par son intermédiaire que la batterie nomade pourra venir suppléer la batterie moteur.

L’installation

La mise en œuvre du Charger 2 nécessite logiquement un peu de temps afin d’éviter certains ennuis liés au fait que, dans un environnement automobile, il y a beaucoup de vibrations et de contraintes thermiques. Il faut donc soigner la fixation du boîtier, le passage des câbles… Cependant, en pratique, rien de très compliqué. Dans notre cas, nous avons corsé l’affaire, puisque nous avons choisi d’installer le Charger 2 dans un camping-car qui dispose déjà d’une installation électrique relativement complète.

La première étape est le choix de l’emplacement du Charger 2, un choix qui détermine la longueur des différents câbles et leur passage. Il faut prendre en compte l’espace de la batterie nomade qui sera raccordée au Charger 2 ainsi que l’accès aux différentes prises de deux appareils.

Utilisez le code “bluettiphon” pour bénéficier de 5 % sur tous les produits Bluetti

La seconde étape a été pour nous de fabriquer le câble D+, car le véhicule prévu pour l’installation possède un alternateur intelligent. Le matériel nécessaire est assez simple à rassembler en quelques clics : du fil compatible avec une utilisation automobile, un connecteur, un porte-fusible et de la gaine thermorétractable. Il faut ouvrir la boîte à fusible de votre véhicule et trouver avec un + après contact. Bien entendu, si votre auto n’a pas d’alternateur intelligent, le montage en sera sensiblement simplifié.

Il faut ensuite relier la batterie du véhicule avec le Charger 2. Là aussi la complexité de l’opération varie forcément en fonction de votre voiture. La plupart du temps, elle se trouve dans le compartiment moteur et la difficulté sera de passer un câble entre celui-ci et le Bluetti Charger 2. En effet, ce dernier doit être obligatoirement dans l’habitacle ou dans le coffre, à l’abri de l’eau et de la chaleur excessive. Dans notre cas, ce fut plutôt simple, car la batterie du moteur est installée sous le siège conducteur. Un détail issu de la conversation avec un professionnel. Si le câble fourni est trop long, il vaut mieux le couper au lieu de l’enrouler, derrière un habillage intérieur, par exemple, car un câble enroulé chauffe. La connexion à la batterie est assez simple et Bluetti a prévu un gros fusible de protection. De même, du côté du Charger 2, il suffit de placer les deux câbles dans le bornier et de les serrer fermement. Les vis se trouvent derrière un cache.

Connexion et application

La mise en œuvre est des plus simple, puisqu’il suffit d’un appui sur l’unique bouton du Charger 2. Avant cela, nous avons branché une batterie Bluetti Apex 300 par le connecteur bidirectionnel précédemment évoqué. Avant d’aller plus loin, et notamment de mettre en route le moteur et donc l’alternateur du véhicule, il est nécessaire de connecter le Charger 2 à l’application via Bluetooth, une application commune à tous les produits de la marque. En effet, il faut effectuer rapidement deux réglages. Le premier est de dire au Charger 2 quelle est la batterie nomade que vous allez utiliser afin qu’il délivre la puissance optimale pour celle-ci. Il suffit pour cela de désigner votre modèle pour que le réglage soit automatiquement mis en œuvre. Si vous n’avez pas une batterie nomade Bluetti, il faudra ajuster manuellement cette puissance qui correspond à la tension maximale admise par l’entrée solaire de votre modèle. Pour cela, un petit tour dans les caractéristiques techniques de celui-ci apporte dans la plupart des cas l’information. Second réglage à effectuer immédiatement, la présence ou non d’un alternateur intelligent.

Un fonctionnement fluide et silencieux

Une fois que tous ces ajustements auront été faits, vous pourrez démarrer votre véhicule. L’alternateur s’occupe dans un premier temps de recharger la batterie moteur puis il va envoyer au Charger 2 le surplus d’énergie qu’il est capable de produire. Ce surplus varie dynamiquement en fonction des autres consommations du véhicule. Dans notre cas, notre alternateur a fourni entre 225 et 700 W à notre batterie Bluetti Apex 300 connectée avec le câble bidirectionnel.

Comme une dynamo, la puissance est plus importante dans les phases d’accélération et lorsque les gros consommateurs électriques ne sont pas en fonctionnement (climatisation, par exemple). Nous avons également essayé avec une Elite 200 v2, toujours de Bluetti, en utilisant cette fois l’entrée solaire. La puissance en entrée demeure inchangée. L’application donne la possibilité de réduire la puissance de la recharge, une action que l’on peut faire directement en utilisant le bouton physique idoine de l’Apex 300. Nous avons utilisé cette fonction qui abaisse la puissance en entrée (300-350 W environ) lors d’un long trajet autoroutier : en clair, nous avons le temps de passer de 37 à 100 % dans les 250 km prévus.

Si certains pensent qu’ainsi l’alternateur serait moins sollicité, les avis divergent sur ce point chez les spécialistes, nous avons surtout envisagé cette possibilité pour réduire la chauffe du système et, du même coup, le volume sonore des différents ventilateurs. Celui du Charger 2 est plutôt discret par ailleurs, mais ce n’est pas forcément le cas des batteries nomades. Pour aller plus loin, nous avons débranché les panneaux solaires (200 W au total) installés sur le toit de notre camping-car pour les relier directement à l’entrée idoine du Charger 2. En roulant sous un beau soleil d’hiver, nous avons pu atteindre en cumulé 800 W en pic en charge. Dans ces conditions, une pleine charge d’une Apex 300 (2764,8 Wh de capacité pour rappel) nous a pris un peu plus de 4 heures.

Pour les personnes craignant que le Charger 2 puisse vider la batterie de leur véhicule, nous avons fait le test et l’appareil s’éteint de lui-même quelques secondes après la coupure du moteur. Aucun risque donc.