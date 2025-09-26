Le Honor Magic 8 Pro veut devenir le roi du gaming sur smartphone, voici comment

Honor a présenté son nouveau smartphone haut de gamme, le Honor Magic 8 Pro. Il propose une technologie IA parfaitement adaptée au jeu qui parlera à celles et ceux qui s'y adonnent sur PC.

Le Snapdragon Summit vient de prendre fin. Pendant quelques jours, l'événement organisé par Qualcomm fut l'occasion de découvrir plusieurs nouveautés, à commencer par le très attendu processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Comme son prédécesseur, il équipera bon nombre de smartphones haut de gamme à venir, parmi lesquels on trouve un modèle tout juste dévoilé : le Honor Magic 8 Pro.

C'est lui que vous pouvez voir sur l'image d'illustration de cet article. Côté design, force est de constater qu'on est très proche de ce que la marque chinoise proposait avec le Honor Magic 7 Pro. Il faut explorer l'intérieur du smartphone pour trouver ce qui se démarque du modèle actuel. Sans surprise, la puissance du nouveau processeur sera mise à profit pour des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. L'une d'elle ravira les amateurs de jeu sur smartphone.

Le Honor Magic 8 Pro propose une technologie IA spécifique au jeu sur mobile

Honor parle de “la première technologie de super-échantillonnage IA hétérogène GPU-NPU du secteur, basée sur les plateformes Snapdragon“. Derrière cette formule cryptique se cache un procédé que les gamers PC connaissent bien puisqu'il s'apparente au DLSS de Nvidia ou au FSR d'AMD. L'idée est de “transformer les jeux à faible résolution et à faible fréquence d'images en expériences à haute résolution et à haute fréquence d'images“.

Grâce à l'IA, le fabricant affirme avoir fait tourner des “jeux exigeants en monde ouvert” à 120 images par seconde (ips) en 1080p, à partir d'une fréquence de 60 ips. “Par rapport à l'upscaling traditionnel basé sur le GPU, cette architecture informatique hétérogène GPU-NPU réduit la latence et la gigue [la variation de latence, ndlr], garantissant une expérience de jeu plus fluide et plus immersive“, nous dit la firme.

Le Honor Magic 8 Pro sortira en Chine en octobre 2025. Pour le moment, aucune information concernant un lancement en dehors des frontières du pays n'a filtrée, mais ce n'est sûrement qu'une question de temps.