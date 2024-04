Max : vers une intégration de la plateforme sur Canal+ ? Un accord serait dans les cartons

Max, la plateforme de streaming de la Warner. Bros Discovery, doit débarquer en France avant le début des JO. Pour s'assurer un lancement réussi, le groupe américain aurait signé un accord avec Canal+ pour intégrer son service sur MyCanal. Amazon ferait également partie des partenaires.

Comme vous le savez peut-être, le marché français des plateformes de streaming doit accueillir un nouveau compétiteur cette année. Après Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Paramount+ et Apple TV+, c'est au tour de Max de débarquer dans l'Hexagone en 2024.

Pour les néophytes, Max était anciennement connue sous le nom de HBO Max. La plateforme a été renommée et revue de fond en comble après la fusion entre la Warner Bros. et Discovery, deux géants américains du cinéma et du divertissement. Avec cette nouvelle entité, la Warner Bros. Discovery entend proposer une plateforme de SVOD capable de séduire à la fois les cinéphiles (notamment grâce au catalogue de HBO et de la Warner), mais aussi le grand public avec du divertissement, des documentaires ou des dessins animés issus des contenus Discovery.

De ce que l'on sait, Max doit arriver en France avant le coup d'envoi des JO de Paris. La chose a été confirmée par l'un des cadres du service il y a quelques semaines à l'occasion du festival Series Mania TV de Lille. Rien d'étonnant en soi, puisque Max inclura Eurosport dans son offre, l'un des principaux diffuseurs des épreuves de ces Jeux.

Max : un partenariat avec Canal+ et Amazon pour assurer un lancement réussi ?

Mais face à ces nombreux concurrents, comment Max compte-t-elle tirer son épingle du jeu ? D'après les dires du twittos Anaël, toujours très bien informé sur les actualités du groupe Canal+, la Warner Bros. Discovery et la chaîne cryptée seraient parvenues à un accord. Avec ce partenariat, l'idée serait d'inclure tous les contenus de Max dans MyCanal, comme c'est déjà le cas pour les séries/films Apple TV+ par exemple. De cette manière, les abonnés MyCanal pourraient donc regarder depuis l'appli du contenu Max comme la saison 2 de House of The Dragon ou encore la série The Penguin.

Mais Canal+ ne serait pas la seule option envisagée par la Warner. Si vous êtes abonnés à Amazon Prime Video, vous connaissez peut-être le Pass Warner. Pour 9,99 € par mois, cette formule supplémentaire permet en réalité d'accéder à l'intégralité du contenu de Max sur le service d'Amazon. Le Pass Warner a intégré en mars 2023 dans les fameuses chaînes payantes disponibles sur Amazon, qui permettent aux utilisateurs de profiter des contenus d'autres services.

Avec l'arrivée de Max en France, on voit mal le Pass Warner subsister. On peut donc supposer que Max viendra le remplacer comme nouvelle chaîne payante sur Prime Video. Une théorie plus que probable. En effet, on peut d'ores et déjà retrouver Max dans la liste des chaînes payantes, avec le message suivant toutefois : “Max n'est actuellement pas disponible dans votre région”. De quoi suggérer son arrivée future dans les channels de Prime Video, non ? En outre, Max pourrait également être proposé en option sur Apple TV+, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Nous en saurons plus dans les semaines à venir.