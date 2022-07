HBO Max : l’intégralité de Game of Thrones sera disponible en 4K HDR

Bonne nouvelle pour tous les fans de Game of Thrones : les huit saisons de la série culte seront disponibles en intégralité sur HBO Max. Qui plus est, celle-ci sera proposée en 4 K HDR sur les téléviseurs compatibles, profitant également du son Dolby Atmos. Seul problème, il faut encore attendre la sortie de la plateforme de streaming en France.

HBO prépare visiblement le lancement en grande pompe de House of the Dragon. Le prequel de Game of Thrones sera disponible le 8 août prochain sur HBO Max, la plateforme de streaming de la chaîne américaine. Pour l’occasion, cette dernière a décidé de revenir aux racines de cette nouvelle série événement. Comme on pouvait s’y attendre, l’intégralité de Game of Thrones sera bientôt diffusée sur le service de SVOD.

L’occasion parfaite de se remettre dans l’ambiance avant de démarrer la nouvelle série, d’autant que HBO n’a pas fait les choses à moitié. En effet, dans un récent communiqué, la chaîne précise que les huit saisons de Game of Thrones seront disponibles en 4 K HDR, afin de profiter de la meilleure expérience possible pour les plus nostalgiques comme pour les néophytes. Cerise sur le gâteau, la série proposera également le son Dolby Atmos.

HBO Max va diffuser Game of Thrones dans les meilleures conditions

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour tous les abonnés au service de streaming. Jusqu’à maintenant, le seul moyen de profiter de la série dans d’aussi bonnes conditions était la collection de Blu-Ray, disponible pour plus de 240 €. Autant dire que cette offre s’adresse avant tout aux vrais fans (qui sont probablement prêts à revivre la dernière saison pour le moins controversée).

Malgré tout, les internautes français vont devoir attendre encore un peu avant de profiter de cette jolie offre. Si HBO Max est disponible dans plusieurs pays européens depuis l’année dernière déjà, ce n’est pas encore le cas dans l’Hexagone et il se pourrait bien qu’il nous faille attendre jusqu’en 2023 pour y avoir accès. Selon toute vraisemblance, l’intégralité de Game of Thrones sera déjà là pour nous consoler.

