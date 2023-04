Série Harry Potter : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la nouvelle adaptation

La mythique œuvre Harry Potter va bientôt être adaptée en série télévisée par la Warner, ce qui marquera la première entrée du monde des sorciers sur le petit écran. On fait le point sur ce qu’il y a à savoir à son sujet.

2022 a été une année faste pour les franchises sur le petit écran, qu'il s'agisse du prequel de Game of Thrones (HBO), House of the Dragon, ou de la série du Seigneur des Anneaux (Amazon Studios), The Rings of Power (Les Anneaux du pouvoir). En 2023, nous avons eu droit chez HBO à The Last of Us, la première adaptation en série du célèbre jeu vidéo, mais Warner ne va pas s’arrêter en si bon chemin, puisque c’est bientôt au tour de Harry Potter d’avoir droit à sa propre adaptation télévisuelle.

Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce que l’on sait déjà sur la série Harry Potter. Date de sortie, histoire, casting, indiscrétions, on vous dit tout. Bien entendu, nous mettrons ce petit dossier à jour en fonction des nouvelles informations.

Quand sera diffusée la série Harry Potter ?

Pour l’instant, aucune date de sortie précise n’a été évoquée pour la série Harry Potter. On sait seulement que sa sortie a été confirmée par David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery. Cependant, on s’attend à ce qu’elle arrive sur nos écrans en 2025 ou en 2026.

Notez que The Last of Us a été annoncé pour HBO Max en mars 2020 et la première de la série a eu lieu le 15 janvier 2023, près de trois ans plus tard. Il en était à peu près de même pour Game of Thrones, la série commençant à être développée en janvier 2007 pour une diffusion en avril 2011.

Sur quelle plateforme sera diffusée la série Harry Potter ?

La série sera diffusée sur « Max », le nouveau nom de HBO Max. Cette nouvelle appellation marque un changement important, puisque la plateforme accueillera désormais les œuvres HBO Originals, les films de Warner Bros., Max Originals, l'univers de D.C., le monde magique de Harry Potter, HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID, et surtout Discovery+.

Le service n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis, mais il devrait bien arriver en France à l’automne 2024. Alors que The Last of Us était sorti chez nous via Amazon Prime, il faudra probablement s’abonner à Max pour la visionner à son lancement dans quelques années.

Combien d’épisodes comptera la série Harry Potter ?

Comme c’est souvent le cas avec ce type de série, on s’attend à ce que chaque saison comprenne entre 8 et 10 épisodes. The Last of Us en comptait 9, tandis que House of the Dragon en comptait 10. HBO optera probablement pour 10 épisodes, s’il veut avoir assez de temps pour détailler ce vaste univers magique.

Combien de saisons pour la série Harry Potter ?

Le nombre de saisons du remake de Harry Potter par HBO Max n'a pas été annoncé, mais il semblerait que chaque saison détaillera un des 7 livres. C'est ce qui serait le plus logique, étant donné que chaque livre dépeint une année de la vie de Harry. Rappelons que les films ont divisé le septième livre, Harry Potter et les reliques de la mort, en deux parties, mais cela pourrait s'avérer inutile pour une série. HBO pourrait simplement prolonger la durée de chaque épisode de la dernière saison s’il a besoin de plus de temps.

Quel casting pour la série Harry Potter ?

Harry Potter a déjà fait l'objet d'une adaptation sur grand écran sous la forme d'une série de huit films mettant en scène Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione Granger) ou encore Rupert Grint (Ron Weasley).

Évidemment, puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle adaptation qui débutera par le premier livre, la série devra faire appel à de nombreux enfants acteurs en espérant qu'ils seront encore capables et désireux de participer des années après la première, puisque de nombreuses saisons sont prévues. Harry Potter est un univers très vaste et les fans sont tellement attachés au personnage que le choix du meilleur acteur fera partie intégrante du succès de HBO.

De quoi va parler la série Harry Potter ?

Les films ont bien globalement bien développé l’histoire racontée dans les livres. Cependant, une série télévisée peut offrir beaucoup plus de temps pour explorer l’histoire des personnages secondaires, étoffer celle des personnages principaux et évoquer tous les détails des livres qui n’ont pas pu être montrés dans les films par manque de temps.

Pour que les films aient une durée de vie appropriée, certains personnages ont été complètement supprimés, les arcs ont été raccourcis et la vie quotidienne à Poudlard, un thème essentiel des livres, a été affaiblie. On s’attend donc à ce que la série soit beaucoup plus fidèle au matériel original.

« Les histoires de chacun des livres de Harry Potter de Rowling deviendront une série d'une dizaine d'années produite avec le même art épique, le même amour et le même soin que ceux qui ont fait la réputation de cette franchise mondiale. La série sera composée d'une nouvelle équipe qui dirigera une nouvelle génération de fans, avec tous les détails fantastiques, les personnages les plus appréciés et les lieux les plus spectaculaires que les fans de Harry Potter aiment depuis plus de 25 ans. Chaque saison sera fidèle aux livres originaux et fera découvrir Harry Potter et ses incroyables aventures à de nouveaux publics dans le monde entier, tandis que les films originaux, classiques et bien-aimés resteront au cœur de la franchise et pourront être regardés dans le monde entier », annonce déjà Max.

Des caméos sont-ils prévus dans la série Harry Potter ?

La possibilité de voir apparaître les stars de la franchise cinématographique telles que Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et bien d'autres encore n’est pas totalement exclue, mais la plupart des acteurs de premier plan ont déjà ouvertement annoncé qu’ils ne participeront plus à aucun projet dans lequel sera impliqué l’auteur J.K. Rowling.

House of the Dragon aurait coûté près de 200 millions de dollars et a fait l'objet de la plus grande campagne de marketing jamais menée par HBO, évaluée à plus de 100 millions de dollars en dépenses médiatiques. Les fans peuvent donc s'attendre à des dépenses similaires pour la série Potter, « voire plus », selon Bloys, le patron de HBO/Max. On imagine donc que certains acteurs des films pourraient être tentés de faire partie du projet d’une manière ou d’une autre si ceux-ci y sont invités.

Quel rôle aura J.K. Rowling dans la production de la série ?

J.K. Rowling, l’auteure des livres Harry Potter, occupe depuis quelques années maintenant une position assez controversée en raison de divers commentaires déplacés à l’encontre de certaines communautés. HBO a tout de même décidé de ne pas totalement écarter l’auteure, puisque celle-ci aura droit à un rôle de productrice exécutive. Elle sera épaulée de Neil Blair et Ruth Kenley-Letts. David Heyman, qui a développé les films, est actuellement en pourparlers pour faire de même.

D’après ce que nous savons déjà, J.K. Rowling conservera donc un certain degré de contrôle créatif sur toute son œuvre, une des conditions sine qua non qui avait jusqu’à présent empêché l’adaptation d’Harry Potter sur le petit écran, mais ne sera ni directrice ni créatrice de la série. Elle a déjà déclaré que « L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et j'ai hâte de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir ».

Quels sont les autres projets Harry Potter en développement à l'heure actuelle ?

Pour l’instant, aucun autre projet Harry Potter n’est en cours de développement. Si la nouvelle adaptation en série est un succès, on imagine très bien Warner explorer d’autres livres dans le même univers. On pense notamment aux Animaux Fantastiques, qui ont fait l’objet d’une trilogie au cinéma, mais celle-ci n’a pas été appréciée des fans.

Quoi qu’il en soit, il est peut-être préférable que Max s'en tienne aux œuvres existantes plutôt que d'essayer de raconter de nouvelles histoires sur cet univers. D’ailleurs, c’est précisément ce que David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, compte faire. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en novembre 2022, il a déclaré que la société se concentrerait sur le développement des franchises existantes, plutôt que d’essayer d’en créer de nouvelles.

L’univers magique d’Harry Potter a également été exploré par d’autres livres de J.K. Rowling, dont par exemple Les Contes de Beedle le Barde, Le Quidditch à travers les âges, ou encore Harry Potter et l’Enfant Maudit. Il n’est pas impossible que Warner décide d’explorer ces autres œuvres à l’avenir.

Si vous souhaitez vous distraire en attendant les détails de la série télévisée Harry Potter, le jeu en monde ouvert Hogwarts Legacy est sorti récemment sur PS5, Xbox Series X et PC. Il sera lancé sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 avril 2023, puis sur Nintendo Switch, le 25 juillet 2023. Il s'agit d'une expérience de jeu de type RPG tout à fait magique alliant duels, fabrication de potions, exploration et apprentissage de sorts, qui a été très bien accueillie par les fans de l’œuvre.