HBO Max : le rival de Netflix et Disney+ débarque le 27 mai 2020 à 15$ par mois

HBO Max, le service de streaming concurrent de Netflix et Disney+, débarquera aux Etats-Unis le 27 mai 2020. Avec son catalogue composé de plus de 10000 heures de contenus, dont des séries cultes comme Game of Thrones ou les Soprano, la plateforme déclare la guerre à la concurrence. On fait le point sur les informations déjà disponibles.

Comme annoncé, la chaine de télévision câblée HBO va lancer son service de streaming aux Etats-Unis en mai. La plateforme dispose de l’abonnement le plus cher du marché. Le service sera en effet facturé 14,99 dollars par mois. Un tarif calqué sur celui d’HBO Go et d’HBO Now, les deux services de vidéo à la demande de la chaîne.

Game of Thrones, The Big Bang Theory, Watchmen…HBO Max a un catalogue bien fourni

Pour justifier le prix de son abonnement, HBO Max met en avant la richesse de son catalogue. On y trouvera ainsi l’ensemble de l’offre HBO, dont Friends, The Big Bang Theory, South Park, Les Sopranos ou encore Succession et des productions Warner Bros, comme le Seigneur des Anneaux, les films Batman ou la saga Harry Potter. La chaîne câblée promet aussi de mettre en ligne de nombreuses productions originales, dont une émission spéciale de Friends ou des métrages réalisés par le vidéaste JJ.Abrams.

Le catalogue d’HBO Max concentre ainsi les atouts de Netflix et de Disney+. Comme Disney, HBO peut se reposer sur une importante quantité de films cultes qui raviront toute la famille. Comme Netflix, et contrairement à Disney+, l’offre de HBO est aussi variée. On devrait à la fois y trouver des films à regarder en famille, comme Harry Potter par exemple, et des productions plus adultes, comme The Joker.

Si l’engagement annoncé sur les productions originales est respecté, l’arrivée d’HBO Max sur le marché américain risque donc de faire très mal à la concurrence. Pour l’heure, on ignore si le service sera déployé en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur HBO Max dans les commentaires ci-dessous.