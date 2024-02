Freebox Ultra : prix, débits, nouveautés, offres streaming, tout savoir sur la box internet premium

La Freebox Ultra (V9) est la box internet la plus ambitieuse lancée à ce jour en France. Wi-Fi 7, débits symétriques jusqu'à 8 Gb/s, richesse des contenus, accessoires… Free met la barre très haut, mais est-ce l'offre qui correspond le mieux à vos besoins ? Découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Avec un peu de retard sur le calendrier initialement prévu, Free a finalement lancé sa Freebox Ultra. Cette offre est la plus haut de gamme proposée par le fournisseur d'accès à internet à ce jour. Elle est aussi la plus ambitieuse disponible sur le marché télécom français actuellement, tous opérateurs confondus. L'objectif de Free avec cette Freebox Ultra est de mettre à disposition des abonnés les dernières technologies de connectivités, les débits les plus rapides et une formule complète intégrant un large choix de contenus. Le tout, comme toujours, à un prix attractif. Xavier Niel a-t-il réussi son pari ? Passons en revue les détails de l'offre Freebox Ultra, anciennement surnommée Freebox V9.

Quel est le prix de la Freebox Ultra ?

Plutôt que de commercialiser une box internet haut de gamme et une autre milieu de gamme, Free a fait le choix de fournir le même équipement à tous ses clients et de diviser l'offre en fonction des services et contenus. Deux abonnements Freebox Ultra sont disponibles :

Freebox Ultra à 49,99 euros par mois pendant 12 mois puis 59,99 euros mensuels . La formule la plus complète, qui inclut l'accès aux services de streaming vidéo.

. La formule la plus complète, qui inclut l'accès aux services de streaming vidéo. Freebox Ultra Essentiel à 39,99 euros durant 12 mois puis 49,99 euros mensuels. La même box TV, des débits égaux, mais sans les plateformes de SVOD.

Étant donné la faible différence de prix et l'écart important en termes de prestation, il n'est pas risqué de pronostiquer que c'est la formule la plus coûteuse, que Free cherche à mettre en avant, qui trouvera grâce aux yeux des consommateurs. Les deux offres sont sans engagement et sont d'ores et déjà accessibles pour les nouveaux abonnés et les clients actuels. Les frais de mise en service s'élèvent à 49 euros.

La migration vers Freebox Ultra est-elle payante ?

Free a ouvert les migrations vers l'offre Freebox Ultra dès son officialisation, mais l'opérateur précise que les commandes ne pourront pas être honorées immédiatement, évoquant un délai pouvant atteindre trois mois. Les frais de la migration sont fixés à 49 euros pour les abonnés d'une offre fibre. La migration est gratuite seulement pour les clients qui sont équipés d'une box qui ne prend pas en charge la fibre, comme la Freebox Crystal, ou d'une Freebox One, qui n'a pas connu le succès escompté et que le FAI cherche à faire disparaître.

Pour demander une migration, il suffit de se rendre dans son Espace Client depuis le web ou l'application mobile. Rendez-vous dans la section Mon abonnement, sélectionnez Échanger ma Freebox et choisissez l'offre désirée.

Quels sont les avantages pour les abonnés mobile ?

Free reconduit son offre Freebox + Mobile avec son nouveau produit. Si vous êtes abonné Freebox Ultra, vous pouvez profiter du forfait Free 5G illimité à 9,99 euros par mois pendant un an puis 15,99 euros mensuels. Il faut pour cela souscrire le forfait mobile après l'abonnement Freebox Ultra. Pour rappel, ce forfait mobile est limité à 250 Go de data et coûte 19,99 euros pour les autres clients.

Quels sont les services de streaming vidéo inclus ?

Avec Freebox Ultra ou Freebox Ultra Essentiel, vous obtenez l'accès à :

OQEE by Free : 230 chaînes TV en direct et en replay ainsi que contenus de VOD, avec des fonctions telles que le contrôle du direct, le start-over, 320 heures d'enregistrement, la compatibilité avec Chromecast et AirPlay et la reprise de lecture depuis n'importe quel écran.

Free Ligue 1 (accès Premium) : extraits vidéo en quasi-direct, résumé de chaque match et de chaque journée du championnat, contenus exclusifs. Disponible sur la chaîne 63 de la Freebox et sur l'application mobile.

Toutes les autres plateformes de streaming vidéo ne sont disponibles qu'avec l'abonnement Freebox Ultra :

Canal+ la chaîne en live : les films de cinéma les plus récents (Canal est le premier servi dans la chronologie des médias), les séries originales et internationales, les grands événements sportifs (UEFA Champions League, Premier League, TOP 14, Formule 1, MotoGP). Notez que l'abonnement doit être souscrit directement auprès du groupe CANAL+. Valeur hors Freebox Ultra de 15,99 euros par mois.

les films de cinéma les plus récents (Canal est le premier servi dans la chronologie des médias), les séries originales et internationales, les grands événements sportifs (UEFA Champions League, Premier League, TOP 14, Formule 1, MotoGP). Notez que l'abonnement doit être souscrit directement auprès du groupe CANAL+. Valeur hors Freebox Ultra de 15,99 euros par mois. TV by Canal : 50 chaînes pour toute la famille, avec du sport (Eurosport, Infosport+), des documentaires (Histoire, Ushuaïa, National Geographic), des programmes jeunesse (Gulli Max, Nickelodeon Junior, Disney Channel), du divertissement (MCM, Mangas, Trace), La Chaîne Météo, Paris Première, Teva… Valeur hors Freebox Ultra de 29 euros par mois.

50 chaînes pour toute la famille, avec du sport (Eurosport, Infosport+), des documentaires (Histoire, Ushuaïa, National Geographic), des programmes jeunesse (Gulli Max, Nickelodeon Junior, Disney Channel), du divertissement (MCM, Mangas, Trace), La Chaîne Météo, Paris Première, Teva… Valeur hors Freebox Ultra de 29 euros par mois. Netflix : option standard avec pub, visionnage sur deux écrans en simultané maximum, qualité Full HD 1080p, mode hors-ligne permettant de télécharger des contenus sur deux appareils compatibles à la fois, disponibilité limitée des films et séries. Valeur hors Freebox Ultra de 5,99 euros par mois. Possibilité de souscrire l'option standard sans pub ou premium en payant la différence.

option standard avec pub, visionnage sur deux écrans en simultané maximum, qualité Full HD 1080p, mode hors-ligne permettant de télécharger des contenus sur deux appareils compatibles à la fois, disponibilité limitée des films et séries. Valeur hors Freebox Ultra de 5,99 euros par mois. Possibilité de souscrire l'option standard sans pub ou premium en payant la différence. Amazon Prime : accès à tous les avantages, dont Prime Video, la livraison gratuite en un jour ouvré, Amazon Music Prime, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming… Valeur hors Freebox Ultra de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Possibilité d'enrichir l'offre avec le Pass Ligue 1 et le Pass Warner aux tarifs normaux.

accès à tous les avantages, dont Prime Video, la livraison gratuite en un jour ouvré, Amazon Music Prime, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming… Valeur hors Freebox Ultra de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Possibilité d'enrichir l'offre avec le Pass Ligue 1 et le Pass Warner aux tarifs normaux. Disney+ : offre de base standard avec pub, autorisant la lecture sur deux appareils en simultané et une qualité Full HD 1080p, sans téléchargement pour le offline. Valeur hors Freebox Ultra de 5,99 euros par mois. Possibilité de passer aux formules standard sans pub et premium moyennant finance.

offre de base standard avec pub, autorisant la lecture sur deux appareils en simultané et une qualité Full HD 1080p, sans téléchargement pour le offline. Valeur hors Freebox Ultra de 5,99 euros par mois. Possibilité de passer aux formules standard sans pub et premium moyennant finance. Universal+ : comprend les chaînes 3ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks. Valeur hors Freebox Ultra de 5,99 euros par mois.

Les abonnés Freebox Ultra ont aussi à disposition Cafeyn, un kiosque de presse numérique pour lire journaux et magazines en ligne ou hors ligne.

Wi-Fi 7, débits : quelles performances pour la Freebox Ultra ?

La Freebox Ultra est la première box internet fournie par un FAI compatible avec le Wi-Fi 7, la dernière génération de connectivité sans fil. Peu d'appareils le supportent pour l'instant, mais les nouveaux smartphones et ordinateurs portables vont peu à peu intégrer cette technologie. Le Wi-Fi 7 permet d'atteindre des débits jusqu’à 6 Gb/s sur plusieurs appareils en simultané. Comme le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 fonctionne sur trois bandes de fréquence (2,4, 5 et 6 GHz) pour limiter l'encombrement des plages exploitées. En doublant la taille des canaux, il permet de faire exploser les débits et de réduire la latence. L'amélioration de fonctions telles que le MU-MIMO, l'OFDMA et le 4096-QAM permettent également d'optimiser la distribution du signal entre les différents appareils, d'augmenter les débits et de diminuer la latence.

La Freebox Ultra peut gérer des débits jusqu'à 8 Gb/s. Pour son offre, Free a opté pour des débits symétriques, c'est-à-dire que le maximum théorique atteignable est égal en débit descendant et en débit montant. Une telle proposition n'est pas rare dans d'autres pays, mais une originalité en France, où les opérateurs mettent généralement à disposition des débits descendants plus élevés que les débits montants. Comme pour la Freebox Delta, Free fait confiance au réseau fibre recourant à la technologie 10G-EPON, disponible à toutes les adresses couvertes par le FAI.

Le serveur Freebox Ultra est propulsé par un processeur Quad-core A73 – 2.2GHz de Qualcomm. L'équipement propose une connectivité Quad-band : une sur les 2,4 GHz, deux sur les 5 GHz et une sur les 6 GHz.

Quelle est la connectique de la Freebox Ultra ?

La Freebok Ultra présente des dimensions de 11,9 cm (largeur) x 23 cm (longueur) x 6,5 cm (hauteur), pour un poids de 760 g. Elle accueille un nombre important de ports pour brancher des appareils et périphériques :

4 ports Ethernet 2,5 Gb/s

1 port USB-C pour alimentation de tension 20V et puissance 60W ou plus

1 port USB 3.0

1 port téléphone (VoIP)

1 port SFP 10G LAN

1 connecteur pour disque dur NVMe 2280 PCIe

Notons que contrairement à la Freebox Delta, l'opérateur n'inclut pas de stockage sur ce modèle. Il faut donc acquérir un SSD à part et l'installer soi-même pour disposer d'un NAS.

Player, répéteurs, Pocket Wi-Fi, télécommande : quels sont les accessoires de la Freebox Ultra ?

L'expérience Freebox Ultra est étroitement liée à l'écosystème qui l'accompagne. Quatre appareils permettent d'en profiter au mieux.

Le Player TV Free 4K

Nouvelle box internet, mais vieille box TV. Free fournit son Player TV Free 4K avec l'offre Freebox Ultra, soit le même équipement TV que pour la Freebox Pop de 2020. Il tourne sous Android TV et est compatible 4K, HDR et Dolby Vision côté vidéo, ainsi que DTS HD, Dolby Audio, Dolby Atmos et Surround 5.1 pour l'audio. Elle fonctionne avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, et prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 LE.

La box TV mesure 12,6 cm (diamètre) x 2,7 cm (hauteur) pour 275 g sur la balance. Sa connectique se compose ainsi :

Port Ethernet 100 Mb/s

Port HDMI 2.0

Port S/PDIF

Prise antenne TNT DVB-T2

Port micro-SD

Port USB-A 3.0

Les possesseurs d'un player Devialet, qui était disponible en option avec la Freebox Delta de 2018, peuvent faire le choix de conserver leur dispositif, qui est pris en charge par la Freebox Ultra. Free ne permet par contre pas de remplacer sa box TV maison, aux performances, disons limitées, par un Apple TV 4K. Avec son offre Freebox Pop, cette option reste pourtant accessible, facturée 2,99 euros mensuels pendant quatre ans. Xavier Niel a toutefois confié à Univers Freebox qu'un tout nouveau player est en préparation pour la Freebox Ultra, expliquant sans doute cette absence de choix pour l'instant.

La télécommande

Comme pour la box TV, Free recycle la télécommande livrée avec la Freebox Pop. Elle a recours à la technologie Bluetooth 5.0 LE et embarque un microphone pour la fonctionnalité de commande vocale avec l'Assistant Google. On retrouve des boutons raccourcis vers Netflix, Prime Video, Canal+, Disney+ et l'interface TV OQEE by Free.

Les répéteurs Wi-Fi 7

Pour améliorer la couverture Wi-Fi du domicile, Free propose des répéteurs de sa conception, compatibles Wi-Fi 7 et permettant d'établir un réseau maillé (mesh). Le premier répéteur est gratuit, mais il faut en faire la demande explicite pour en bénéficier, il n'est pas inclus par défaut. Ensuite, les autres répéteurs sont facturés 20 euros l'unité, dans la limite de trois supplémentaires.

Chaque répéteur est équipé d'un port Ethernet WAN/LAN 1 Gb/s et d'un port d'alimentation en USB-C. L'appareil mesure 12,6 cm (diamètre) x 4 cm (hauteur) et pèse 280 g. L'installation est facile : dès qu'il est branché, il se synchronise automatiquement à la Freebox Ultra, sans manipulation ou code à renseigner.

Le Pocket Wi-Fi

Le Pocket Wi-Fi est une option dont la mise à disposition est facturée 10 euros. Il s'agit d'un routeur Wi-Fi 4G portable qui permet de se connecter au réseau mobile de Free pour bénéficier d'une connexion internet provisoire en attendant la livraison de la Freebox Ultra. L'utilisateur peut consommer jusqu'à 200 Go de data par mois avant son raccordement à la fibre. Une fois vos équipements Freebox reçus, vous pouvez conserver le galet 4G sans frais supplémentaires. L'enveloppe de données mobiles tombe alors à 50 Go par mois. Il peut être utilisé en cas de pépin avec votre connexion fibre, lorsque vous partez en vacances ou que vous êtes en mobilité, pendant un déménagement…

Quelle est la consommation de la Freebox Ultra ?

Free promet un produit “écologiquement responsable” avec sa Freebox Ultra. Le FAI évoque une consommation énergétique optimisée, proche de celle de la Freebox Pop, pourtant bien moins puissante. Free annonce par exemple une consommation de 9,9 W en mode Eco Wi-Fi bi-bande. Le mode Eco WiFi permet de couper automatiquement une partie des bandes Wi-Fi de la Freebox lorsqu’elles ne sont pas utiles, contribuant à réduire la consommation électrique.

Autre effort consenti par Free à ce sujet, un nouveau mode veille. “La consommation passe de 12,9 W en mode full Wi-Fi 4 bandes à 0,56 W en mode veille totale”, assure l'opérateur, soit 95 % d'économies d'énergie. De plus, les répéteurs se synchronisent automatiquement à la Freebox Ultra et entrent eux pour consommer moins quand la box internet est en veille. L'opérateur mise aussi sur des composants plus efficaces. Il cite un nouveau radiateur “qui émet moins de chaleur, permettant ainsi au ventilateur de moins fonctionner et donc de moins consommer”.

Pour la conception de la Freebox Ultra, les ingénieurs ont veillé à réduire la quantité de matière nécessaire afin de limiter l'impact environnemental de l'appareil. Elle est aussi pensée pour garantir une durée de vie minimale de 10 ans. Free a aussi fait en sorte que la réparation et la remise à neuf de la majorité des composants utilisés soient le plus facile possible. L'opérateur a notamment évité de coller les composants ensemble. Enfin, l'emballage de la Freebox Ultra est constitué de matières recyclables.

Freebox Ultra : une offre amenée à évoluer ?

Comme expliqué plus tôt, la Freebox Ultra va se doter plus tard d'un player TV dédié plus récent. Mais ce n'est pas la seule évolution attendue dans les mois et années à venir. La domotique était au cœur du projet de la Freebox Delta, mais est actuellement absente de la Freebox Ultra. Xavier Niel entretient le flou, mais a laissé entendre que des annonces pourraient avoir lieu à l'avenir.

Se pose aussi la question du cloud gaming. De plus en plus de Smart TV et box TV embarquent des applications natives pour jouer en streaming, permettant de profiter depuis son canapé des derniers jeux AAA sans console de salon ou PC puissant. Avec une connexion aussi performante, la Freebox Ultra semble le système idéal pour jouer via le cloud. Nous pouvons espérer que le nouveau Player TV en préparation réponde à ce besoin en intégrant GeForce Now, Amazon Luna ou Xbox Cloud Gaming.