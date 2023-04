Warner tue HBO Max pour lancer un tout nouveau service

HBO Max n'arrivera finalement jamais en France. Contre toute attente, la Warner Bros. Discovery vient de mettre un terme à la carrière de la plateforme. Elle va revenir sous un nouveau nom, Max, et une nouvelle stratégie : proposer un catalogue plus grand public et moins élitiste.

En quelques années seulement, HBO Max s'est imposé parmi les services de streaming les plus populaires du moment, à la 4e position juste derrière des poids lourds du secteur comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. La plateforme cumule pour l'instant pas moins de 75 millions d'abonnés.

Une belle performance, d'autant plus quand on sait que le service a fait l'impasse sur certains pays, la France en tête. Et oui, alors qu'HBO Max était attendu en 2023, la Warner Bros. Discovery a finalement décidé d'annuler le lancement dans l'Hexagone. En guise de consolation, le groupe a confirmé l'arrivée d'une autre plateforme en 2024.

La Warner Bros. tue HBO Max pour lancer Max

Quid de ce service inédit ? Nos confrères du New York Times viennent de partager des informations étonnantes sur ce dossier. Contre toute attente, la Warner Bros. Discovery s'apprête à tuer HBO Max. Une décision surprenante, surtout devant le succès de la plateforme. Selon les renseignements du journal américain, HBO Max disparaîtrait donc au profit d'un autre service, baptisé sobrement Max.

Avec cette refonte, la Warner veut revoir sa stratégie et son catalogue. L'idée ? Proposer un contenu moins élitiste, moins scripté et destiné davantage au grand public, comme de la télé-réalité, des émissions de TV ou des documentaires. Dans l'article du New York Times, on apprend avec stupeur que le groupe Warner Bros. Discovery n'accorde finalement que très peu d'importance à HBO, marque pourtant réputée à l'internationale pour la qualité de ses séries comme Game of Thrones, Band of Brothers, les Soprano, The Wire ou encore plus récemment The Last of Us.

HBO, une marque pas assez grand public ?

Si les audiences sont là comme en témoigne le carton planétaire de The Last of Us, Warner a constaté que les utilisateurs passaient finalement peu de temps sur HBO Max. En d'autres termes, ils viennent regarder leur épisode de la série HBO du moment, puis s'en vont sur des plateformes concurrentes pour se divertir et regarder des contenus plus légers. Avec Max, la Warner Bros. Discovery veut retenir ses abonnés.

Reste maintenant à savoir si cette nouvelle orientation affectera ou non la qualité des productions des séries HBO. Avec une place moins importante dans la stratégie du groupe, une réduction des budgets est plus que possible. Rappelons qu'en France, le contenu HBO est pour l'instant disponible sur le Pass Warner, une toute nouvelle formule accessible via Amazon Prime Video.