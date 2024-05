Max : voici la date de sortie et les prix de la plateforme de streaming en France

Cette fois, c'est officiel. La plateforme de streaming Max, née des cendres de HBO Max, débarque en France très bientôt. On connait la date exacte ainsi que toutes les formules disponibles.



Le feuilleton touche à sa fin. Après de multiples rumeurs et hypothèses, Max, service de streaming ayant pris la relève de feu HBO Max, arrive bel et bien en France. Pour rappel, il reprendra des films du catalogue de Warner Bros. et des séries originales d'HBO comme Game of Thrones ou The Last of Us. C'est aussi sur Max que l'on pourra voir la saison 2 de House of The Dragon à partir du 17 juin, ou encore The Pinguin, spin-off du film The Batman de 2022 mettant en scène le personnage incarné par Colin Farel.

On savait que Max pointerait le bout de son nez avant les Jeux olympiques de Paris 2024, sans plus de précision. Puis la date du 21 mai a été évoquée il y a peu. Finalement, il faudra attendre un plus longtemps que ça. Pas beaucoup cela dit.

Max a une date de sortie et des tarifs en France, les voici

Il sera possible de profiter de la plateforme Max en France le 11 juin 2024. Au total, 3 formules d'abonnement sont proposées :

Max Basic avec pub : Comme Netflix ou Disney+, c'est l'offre la moins chère, mais elle intègre des publicités. Définition Full HD maximum. Visionnage sur 2 appareils simultanément. Prix : 5,99 € par mois .

: Max Standard : Définition Full HD maximum. Visionnage sur 2 appareils simultanément. Possibilité de télécharger jusqu'à 30 contenus pour y accéder hors connexion. Accès à 10 chaines de télévision : Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next. Prix : 9,99 € par mois .

: Max Premium : Définition 4K maximum. Visionnage sur 4 appareils simultanément. Possibilité de télécharger jusqu'à 100 contenus pour y accéder hors connexion. Accès aux même chaines de télévision que l'offre Standard. Prix : 13,99 € par mois .

:

Il existe également une option Sport pour 5 € de plus par mois. Celle-ci donne accès à différents évènements sportifs “via notamment les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2“. Les Jeux Olympiques d'été y seront diffusés par exemple. Notez que vous pourrez vous abonner à Max via votre fournisseur d'accès Internet, entre autres. Le service “sera disponible pour le plus large public grâce à de nombreux partenariats de distribution […] : Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR“.