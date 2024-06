Max : comment activer son abonnement sur Canal+ et sa Freebox

Max, la nouvelle plateforme de streaming, est officiellement disponible en France. Certaines formules de Canal+ et des offres internet Free permettent d'accéder au service. On vous explique comment en profiter.

En ce mardi 11 juin 2024, le marché des plateformes de streaming accueille un nouveau venu, à savoir Max. En effet, le service de la Warner Bros. Discovery est désormais disponible dans notre pays. Anciennement connue sous le nom d'HBO Max, Max vous permet notamment d'accéder à l'ensemble du catalogue de la célèbre chaîne américaine, comme l'intégrale de la série Games of Thrones, The Last Of Us, les Soprano ou encore la très attendue saison 2 de House of The Dragon.

Jusqu'alors, les utilisateurs pouvaient regarder les contenus de HBO Max en passant par le Pass Warner, une formule accessible depuis les chaînes payantes d'Amazon Prime Video. Mais avec l'arrivée de Max, le Pass Warner a définitivement disparu. Si vous étiez abonné, pas d'inquiétude toutefois. En effet, votre abonnement est automatiquement converti en abonnement Max dès ce 11 juin.

Comment accéder à Max via Canal+ et Free

Bien entendu et afin de s'assurer de toucher un maximum d'utilisateurs, la Warner a signé différents partenariats avec des distributeurs français pour proposer Max au plus grand nombre. Ainsi, s'il est possible de s'abonner directement au service via son site officiel, les utilisateurs de Canal+ et de Free peuvent aussi bénéficier d'un accès direct sous certaines conditions.

Les offres Canal+ concernées

Par exemple, Max est disponible sans surcoût dans certaines offres de la chaîne cryptée. C'est le cas des formules suivantes :

Canal+ Ciné Séries (à partir de 22,99 €/mois)

(à partir de 22,99 €/mois) Canal+ Friends & Family (à partir de 64,99 €/mois)

(à partir de 64,99 €/mois) Intégrale +

Rat+ (offre réservée aux moins de 26 ans pour 19,99 €/mois)

Activer son accès Max via Canal+

Pour activer votre accès à Max, il suffira de choisir n'importe quel contenu Max depuis l'appli MyCanal. Avant de lancer la lecture, vous serez redirigé vers votre espace client Canal+. En effet, vos données personnelles doivent être transférées au préalable à Max avant de valider votre accès. Il faudra donc donner votre autorisation. Ceci fait, l'accès à Max est déverrouillé en quelques secondes.

Malheureusement pour ceux qui souhaiteraient plutôt passer par l'application Max, la connexion via un fournisseur tiers ne propose pour l'instant que Prime Video. On imagine qu'il faudra attendre quelques jours (du moins on l'espère) pour retrouver d'autres partenaires comme Canal+ et Free.

Les offres Free concernées

En parlant du trublion du net justement, Free fait également partie des partenaires de Max. A l'occasion du lancement de la plateforme, l'opérateur a mis en place une opération promotionnelle appréciable. Pour cause, les abonnés Freebox vous pouvoir accéder gratuitement à Max durant 1 à 3 mois selon leur formule.

Les titulaires d'une offre Freebox Ultra et Freebox Pop sont les mieux lotis avec 3 mois offerts à la formule Max Basic avec pub. Cette offre permet d'accéder à la quasi-totalité du catalogue Max en Full HD et sur deux appareils. Il faudra toutefois se frapper quelques pages de pubs avant et pendant le visionnage. Concernant le reste des abonnés Freebox, ils devront se contenter d'un mois gratuit, toujours à l'offre Max Basic avec pub.

Une fois la période de gratuité expirée, les utilisateurs pourront au choix résilier leur abonnement (à faire avant la date du renouvellement), conserver leur offre Max Basic avec pub (contre 5,99 €/mois) ou bien passer aux formules Max Standard (9,99 €/mois) et Premium (13,99 €/mois).

Activer Max via la Freebox

Pour activer son accès à Max, rien de plus simple. En allumant votre Freebox, vous allez remarquer que l'application Max a fait son apparition dans les applis partenaires. Lancez-là et suivez cette procédure :

Scanner le QR code à l'écran pour vous abonner à Max via Free

pour vous abonner à Max via Free Vous êtes redirigés sur une fenêtre de connexion de Free, entrez maintenant votre identifiant et votre mot de passe

Choisissez ensuite l'offre Max de votre choix (l'offre Max Basic sans pub étant la seule proposée gratuitement)

Confirmez ensuite la souscription

Reste maintenant à créer votre compte Max sur la page dédiée qui s'affiche sur votre écran

De retour sur votre Freebox, connectez-vous maintenant avec vos identifiants Max pour accéder au service

Voilà, vous êtes parés pour l'arrivée de la saison 2 de House of The Dragon.