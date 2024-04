The Penguin : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la série spin-off de The Batman

The Penguin est une nouvelle mini-série à venir en 2024 sur nos petits écrans. Comme son l'indique, elle sera centrée sur Oswald Cobblepot AKA le Pingouin, l'un des vilains les plus célèbres de l'univers de Batman. Cette série s'inscrit dans le même univers que le film The Batman de Matt Reeves sorti en 2022. Date de sortie, histoire, casting, on fait le point sur ce qu'il y a à savoir sur ce show prometteur.

On ne compte plus les séries adaptées de l'univers de DC. Certaines se sont révélées excellentes et ont connu un franc succès auprès du public comme Arrow, Legends of Tomorrow, Flash ou encore Gotham ou encore l'hilarante Peacemaker pour ne citer qu'elles.

Côté cinéma en revanche, il faut bien le reconnaître, les récentes productions DC sont loin d'avoir marqué les esprits et souffrent toujours de la comparaison évidente avec le Marvel Cinematic Universe. Et si le MCU n'est pas dans sa meilleure forme depuis la mort de Tony Stark et la fin de l'arc narratif centré sur les Pierres d'Infinité, les choses ne sont guère plus réjouissantes chez son concurrent.

Quand sortira The Penguin ?

Pour l'instant, nous n'avons pas de date sortie précise pour The Penguin. Néanmoins, le dernier teaser publié sur YouTube à la fin mars 2023 nous donne une fenêtre de sortie : automne 2024. On constate donc que The Penguin ne fera pas partie du catalogue de lancement de Max. Dommage…

Sur quelle plateforme sortira The Penguin ?

The Penguin fait partie des premières séries à venir sur Max, la toute nouvelle plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery. Pour rappel, Max a remplacé HBO Max après la fusion des deux géants du divertissement. D'après les récentes déclarations d'un cadre de la Warner, Max va enfin débarquer en France cette année.

Si la date exacte n'est pas encore connue, le service de streaming doit arriver selon ses dires avant le coup d'envoi des JO de Paris, donc avant le 26 juillet 2024. Pour cause, Max fera partie des diffuseurs de certaines épreuves via les chaînes Eurosport.

The Batman, le point de départ de la série

The Flash a été un échec critique et public catastrophique, tout comme le second épisode de Shazam, Aquaman et le Royaume Perdu ou encore Blue Beetle récemment. Il y a toutefois eu une exception dans cette montagne de déceptions : le film The Batman de Matt Reeves. Sorti en 2022, le long-métrage du créateur de la dernière trilogie La Planète des Singes a eu l'avantage de ne pas s'inscrire dans le carcan imposé par le DCU (ndrl : DC Universe).

En d'autres termes, le cinéaste a eu les coudées franches pour réaliser un film sombre, brutal et qui par bien des aspects rappelle l'approche adoptée par Christopher Nolan dans sa trilogie. Pour les néophytes, The Batman nous permet de découvrir les premières années de Bruce Wayne dans la peau du Chevalier noir dans une Gotham rongée par le crime organisé, la corruption, les inégalités et la violence.

Porté par un Robert Pattinson particulièrement convaincant, le film permet également de mettre en lumière les débuts de certains personnages qui deviendront des années plus tard des adversaires iconiques de la Chauve-souris. On pense notamment à l'homme-Mystère (ici incarné par Paul Dano) ou encore Oswald Cobblepot AKA le Pingouin, joué par un Colin Farrel méconnaissable.

The Penguin, ça parle de quoi ?

Comme son nom l'indique, The Penguin sera évidemment centré sur le célèbre gangster. Précisons d'ailleurs que la série s'inscrit directement dans la continuité de The Batman. Pour cause, les évènements narrés dans le show prendront place quelques semaines seulement après la fin du film de Matt Reeves qui pour rappel nous laisse devant une Gotham ravagée par les eaux (ndrl : nous n'irons pas plus loin pour éviter tout spoil).

De ce que l'on sait pour l'instant, la série nous permettra de découvrir la montée en puissance d'Oswald Cobblepot dans l'empire du crime de la ville. Selon Dylan Clark, producteur exécutif de la série et de The Batman, l'évolution du personnage sera comparable à celle d'un Tony Montana dans Scarface. Oswald est d'ailleurs décrit par Matt Reeves comme quelqu'un de “sous-estimé… Personne ne pense qu'il est capable de faire quoi que ce soit, mais il croit en lui avec une violence viscérale”.

Toujours selon le cinéaste, The Penguin a été pensée pour développer les personnages et l'univers de The Batman, mais aussi pour faire le pont entre le film et sa suite, repoussée récemment en fin d'année 2026.

Combien d'épisodes comptera The Penguin ?

D'après de précédentes déclarations de Lauren LeFranc, la scénariste principale, la série comptera un total de 8 épisodes. On ne connaît pas encore le nom des différents épisodes ou encore leur durée. Par ailleurs, la Warner Bros. Discovery n'a pas encore précisé si l'intégralité de la saison serait disponible au lancement ou bien si les épisodes seront diffusés au compte-goutte de manière hebdomadaire.

Quel est le casting de The Penguin ?

Comme vous pouvez vous en douter, on retrouvera évidemment dans le rôle d'Oswald Cobblepot Colin Farrel. En effet, l'acteur irlandais a confirmé en décembre 2023 son grand retour dans la peau du gangster.

Parmi les autres rôles principaux, il faut noter la présence de Cristin Milioti qui incarnera Sophia Falcone. Il s'agit de la fille de Carmine Falcone, l'ancien roi du crime organisé de Gotham (désormais derrière les barreaux après les évènements du film). Rhenzy Feliz a été annoncé quant à lui dans le rôle d'un adolescent qui va se lier d'amitié avec le Pingouin. Il fera office de chauffeur au bandit.

Voici ensuite le reste du casting :

Micheal Kelly

Shohreh Aghdashloo

Deirdre O'Connell

Clancy Brown

Michael Zegen

James Madio

Scott Cohen

Theo Rossi

Carmen Ejogo

François Chau

David H. Holmes

Qui est aux commandes de The Penguin ?

Lauren LeFranc, scénariste, showrunner et productrice américaine (Les Agents du SHIELD, Chuck, Impulse) est à la tête du projet. Elle est également la scénariste principale de la série. Bien entendu, Matt Reeves, réalisateur de The Batman, a tenu à faire partie intégrante du processus créatif comme producteur exécutif via sa société 6th & Idaho.

Il n'est évidemment pas seul à ce rôle :

Dylan Clark (via sa société Dylan Clark Productions)

Bill Carraro

Colin Farrel

Daniel Pipski

Adam Kassan

Lauren LeFranc

Craig Zobel

Bill Carraro

Les différentes bandes-annonces de The Penguin

Pour l'instant, les bandes-annonces de The Penguin se comptent sur les doigts de la main. En novembre 2023, la Warner a publié une première bande-annonce pour confirmer la production de la série. L'occasion de voir quelques extraits du tournage et de poser les bases du scénario de la série.

Il aura ensuite fallu attendre mars 2024 pour découvrir un premier teaser en bonne et due forme de The Penguin. Cette bande-annonce fait la part belle à l'ambition dévorante du personnage, qui rêve de voir son nom passé à la postérité… Quoiqu'il en coûte.