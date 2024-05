Le meilleur film de science-fiction de 2024 va avoir le droit à une série dérivée et elle s’annonce fantastique

La saga Dune a le vent en poupe ! Après le succès des deux films de Denis Villeneuve, Warner veut capitaliser sur la licence avec une série dérivée. Nommée Dune Prophecy, elle s’est dévoilée dans une première bande-annonce haletante.

Fort du succès des deux films Dune de Denis Villeneuve, la Warner veut continuer à miser sur l’univers créé par Frank Herbert. Alors qu’un troisième long métrage est en préparation, une série spin-off va aussi pointer le bout de son nez : Dune Prophecy.

La série s’est dévoilée dans une toute première bande-annonce. On y retrouve l’esthétique si particulière des films, puisqu’elle prend place dans le même univers cinématographique. Si Villeneuve ne réalise aucun épisode, il est tout de même impliqué en tant que producteur.

Dune Prophecy se déroule 10 000 ans avant les films de Denis Villeneuve

La série sera portée par un casting de choix : Mark Strong (Kingsman, Sherlock Holmes), Indira Varma (Rome, Obi-Wan Kenobi), Emily Watson (Breaking the Waves, Chernobyl) ou encore Travis Fimmel (Viking, Warcraft). Du beau monde ! Nous suivrons leurs aventures à travers six épisodes.

Dune Prophecy est basé sur le roman La Communauté des sœurs de Brian Herbert. Se déroulant 10 000 ans avant la naissance de Paul Atréides, elle raconte la naissance de l’ordre Bene Gesserit, qui a une importance cruciale dans l’univers d’Herbert. Nous suivrons cet événément à travers les yeux de deux sœurs Harkonnen. Petite spécificité : contrairement aux films, la série nous fera voyager de planète en planète. On verra du paysage !

La série revient de loin. D’abord nommée The Sisterhood, elle a connu moult remous avant de prendre sa forme définitive. Elle sera diffusée exclusivement sur la plateforme Max de HBO, qui débarquera en France le 11 juin prochain.

Pas de date de sortie précise, mais un vague « cet automne » a été lâché. Prophecy n’est qu’un des nombreux arguments de Max, qui compte bien attirer le public français en 2024 avec les nouvelles saisons de House of the Dragon ou encore de The Last of Us. Une plateforme qui aura fort à faire pour convaincre sur un marché de plus en plus saturé.