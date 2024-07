Le service de streaming Max pourrait faire grossir son catalogue d’un seul coup, voici comment

Selon des sources proches du dossier, le service de streaming Max, né des cendres de HBO Max, parviendrait à ajouter de nombreux titres à son catalogue en une seule fois.



Amateur de séries et de films, le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez l'embarras du choix en terme de plateformes de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+… Il y en a beaucoup, et même un peu trop. Devant la multiplication des services, le spectateur peut vite se retrouver perdu, sans compter que s'abonner à plusieurs fait vite grimper la facture. Il en choisit alors quelques uns en fonction des catalogues proposés. Globalement, cela se traduit par des désabonnements et des pertes financières pour les entreprises en charge.

Face à ce constat, certains groupes se disent qu'il vaudrait mieux rationaliser le secteur. C'est le cas de Paramount Global. Le groupe propose Paramount+, fort de 71 millions d'abonnés au premier semestre 2024 Sauf que le service lui fait perdre de l'argent : 1,67 milliard de dollars de bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement l'an dernier. Afin de stopper l'hémorragie, plusieurs solutions sont envisagées, dont la fusion avec une autre plateforme.

Comment la plateforme de streaming Max pourrait enrichir son catalogue de nombreux titres en une seule fois

Paramount est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels afin de trouver qui pourrait accueillir le catalogue de Paramount+. D'après CNBC, c'est Warner Bros. Discovery qui serait les plus intéressés. Autrement dit, on pourrait assister à une fusion avec Max, disponible en France depuis juin. Si accord il y a, le nom de Max serait conservé, tandis que la Warner détiendrait la majorité des parts.

Pour Chris McCarthy, PDG de Paramount Global, “le volume de contenu à succès que nous pourrions offrir ensemble serait énorme, que ce soit à la télévision, au cinéma ou dans le sport, et attirerait des millions de téléspectateurs“. Il est encore trop tôt pour savoir si cela aurait un impact sur le prix de l'abonnement au service, même si l'on soupçonne que l'occasion serait trop belle pour que Warner et Paramount passent à côté.