Freebox V8 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

La Freebox v8 est le nom provisoire de la prochaine box internet entrée de gamme de Free. Le nouvel ensemble routeur + player TV devrait remplacer la Freebox Mini 4K. La présentation du matériel et de ses offres ne devrait être à ce stade plus qu’une question de semaines.

Iliad tease depuis plusieurs semaines la sortie d’une nouvelle Freebox. On vous propose dans ce dossier de répondre aux questions les plus courantes à ce stade, à partir des éléments dévoilés par des responsables d’Iliad et de Free ainsi que les rumeurs qui commencent à s’accumuler.

🌍Quelle box la Freebox V8 remplacera-t-elle vraiment ?

Xavier Niel avait annoncé lors du lancement de la Freebox V7 (Delta et One) que les lancements de nouvelles box auraient désormais lieu « tous les deux à trois ans », au lieu des huit années qui avaient séparé la sortie des Freebox Revolution et Delta. Les Freebox Delta et One ont été dévoilées en 2018, et donc on pourrait s’attendre à une nouvelle box haut de gamme.

Néanmoins tout indique en réalité à ce stade que la nouvelle box, loin de remplacer les Freebox Delta et One, prendra plutôt la relève de la Freebox Mini 4K, la petite box associée à une offre moins chère et qui tourne sous Android TV. En mai 2019, lors des Capital Market Days, Xavier Niel avait en effet affirmé son désir de retrouver un « centre de gamme » plus accessible.

Il a alors parlé d’un « produit extrêmement disruptif sur le fixe ». En juillet, le site anglophone de rumeurs Android TV Guide twittait « confirmé par de multiples sources, l’opérateur français @free lance une Freebox sous AndroidTV moins chère cette année. Les DELTA et ONE n’ont pas vraiment été disruptives sur le marché fixe, elles sont trop chères et Free veut offrir une nouvelle set-top box bien moins chère ».

Et le tweet d’ajouter : « confiance dans la rumeur : 100% ». Depuis, la date de sortie supposée de la nouvelle box a été plusieurs fois repoussée, avant que Thomas Reynaud directeur général d’Iliad n’en reparle dans une interview début février.

Thomas Reynaud, confirme dans une interview qu’il a donnée aux Echos le 10 février 2020 : « dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8 ». Début février, le lancement de la nouvelle box était donc une question de semaines. Si bien que l’on pouvait s’attendre à une présentation d’ici la fin du mois de février.

Pour autant, nous sommes le 25 février au moment où nous écrivons ces lignes – à date, le fournisseur d’accès à internet n’ a toujours pas transmis de carton d’invitation aux médias. On peut donc espérer que Free dévoile la nouvelle box courant mars. Même si, il faut le souligner, la crise découlant de l’épidémie de coronavirus perturbe de plus en plus la fabrication de produits électroniques.

Par conséquent, depuis les déclarations de Thomas Reynaud, le calendrier de lancement a peut-être dû être décalé en interne. Nous ajouterons les dernières infos à ce sujet dès que nous en saurons davantage.

💸Quel sera le prix de la prochaine Freebox ?

Le prix de l’offre associée à la Freebox V8 ainsi que les frais éventuels supplémentaires restent des inconnues à ce stade. Néanmoins, on comprend bien que par son positionnement, le prix de l’abonnement sera inférieur à celui pratiqué sur les offres Freebox Delta et One. Le prix de l’abonnement collera vraisemblablement à ce qui est pratiqué sur l’offre Freebox Mini 4K.

Pour rappel, voici les différents coûts liés à l’offre Freebox Mini 4K actuelle :

Prix de l’abonnement : 34,99 €/mois

34,99 €/mois Frais de mise en service : 49 €

49 € Dépôt de garantie : 400 € (non exigé en cas de paiement du forfait par prélèvement automatique)

400 € (non exigé en cas de paiement du forfait par prélèvement automatique) Frais de résiliation : 49 €

49 € Durée d’engagement : aucune

Ainsi que les mêmes coûts pour les offres Delta et One :

Prix de l’abonnement : 49,99 €/mois (Delta) / 39,99 €/mois (One)

49,99 €/mois (Delta) / 39,99 €/mois (One) Achat supplémentaire d’équipement : Player Devialet, 480 € en une fois ou 10€/mois pendant 48 mois (Delta uniquement)

Player Devialet, 480 € en une fois ou 10€/mois pendant 48 mois (Delta uniquement) Frais de mise en service : 99 € (Delta, déduction possible des équipements en lien avec le Pack Sécurité ou Disque Dur externe, -10 € par mois et par équipement) / 69 € (One)

99 € (Delta, déduction possible des équipements en lien avec le Pack Sécurité ou Disque Dur externe, -10 € par mois et par équipement) / 69 € (One) Dépôt de garantie : 400 € (non exigé en cas de paiement du forfait par prélèvement automatique)

400 € (non exigé en cas de paiement du forfait par prélèvement automatique) Frais de résiliation : 49 €

49 € Durée d’engagement : aucune

Lire également : Freebox V8 – Free lancerait une nouvelle box pas chère en février 2020

⚙️Quelle sera la fiche technique de la Freebox V8 ?

En parlant pour la première fois de la Freebox V8 en mai 2019, Xavier Niel avait dressé le portrait d’une « centre de gamme » plus « disruptif » et qui serait « accessible, transparent, qui fasse rêver ». Il est donc légitime d’attendre de la nouvelle box certaines des fonctionnalités des box Delta et One plus premium. Cela pourrait inclure par exemple la connectivité 10 GbE, le WiFi 6, ou encore le Bluetooth 5.

A en croire nos confrères de Cnet, le boitier TV embarquerait en outre une puce Amlogic S905X2 dotée d’un GPU Mali-G31 MP2 – de quoi assurer le décodage matériel 4K sans passer par des solutions plus coûteuses fournies par Qualcomm par exemple.

📐A quel design faut-il s’attendre ?

Pour l’instant il serait impossible de dire avec certitude ce à quoi ressemblera le design de la nouvelle Freebox V8. Néanmoins, rien ne nous interdit d’en dresser un premier portrait-robot à partir des tendances du marché et de l’esquisse de cahier des charges des responsables de la firme. Cette box devra fondamentalement réduire les coûts dès que c’est possible – on s’attend donc à un design simple, et des matériaux relativement bon marché et faciles à assembler pour le casing.

Il est possible que le routeur principal perde au passage son afficheur OLED – un choix réalisé par exemple par Orange sur sa Livebox 5.

🤖La Freebox V8 tournera-t-elle sous Android TV ?

C’est en tout cas ce qui parait le plus probable au vu des rumeurs, au moment où nous écrivons ces lignes. Les Freebox Mini 4K tournent déjà sous Android TV, et c’est sans doute l’un des aspects, outre le prix, qui rend le plus cette offre attractive. On a donc beaucoup de mal à imaginer que Free se coupe de la versatilité d’Android, surtout lorsqu’il s’agit de mettre sur le marché une box présentée comme « disruptive ».

Que pensez-vous de ce que l’on sait à ce stade autour de la prochaine Freebox V8 ? Partagez votre avis dans les commentaires !