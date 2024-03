Max : on sait enfin quand la plateforme de streaming arrive en France, une de plus !

C'est officiel. 4 ans après son lancement aux Etats-Unis, celle qu'on appelait autrefois HBO Max va enfin débarquer en France. En effet, Max, la plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery sera disponible dans l'Hexagone à partir du 21 mai 2024.

Une de plus au compteur ! Après Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Paramount+ ou encore Canal+ Series, une nouvelle plateforme de streaming va officiellement débarquer en France, à savoir Max. Depuis son lancement aux Etats-Unis en 2020, on savait que le service connu il y a encore quelques temps comme HBO Max devait débarquer dans l'Hexagone.

Mais la question était de savoir quand. Pour cause, certaines spécificités de la législation française, à commencer par la chronologie des médias, ont retardé l'arrivée de la plateforme. Entre temps, le service est mort pour mieux renaître sous le nom de Max, un produit issu de la fusion entre HBO Max et Discovery+.

Max arrivera en France avant les JO de Paris

Et bien, bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de pied ferme Max. JB Perrette, responsable mondial du streaming de la Warner, a profité du festival Series Mania TV de Lille pour confirmer la fenêtre de lancement de Max en France. Selon les précisions du cadre, le déploiement débutera dans plusieurs pays d'Europe à partir du 21 mai 2024. Quant à notre pays, il sera servi avant le début des Jeux Olympiques de Paris prévu en juillet 2024.

Lors de sa prise de parole, JB Perrette a donné quelques précisions sur l'offre. Il a notamment confirmé que les utilisateurs auront le choix entre trois formules :

un forfait basique avec publicité et définition HD

un forfait Standard sans publicité en HD

un forfait Premium sans publicité en 4K UHD

Concernant les tarifs, il faudra malheureusement patienter. Notez par ailleurs que Max devrait instaurer dès son lancement des mécanismes pour empêcher le partage de compte à l'image de Netflix et Disney+. La chose a été confirmée par David Zaslav, le PDG de la Warner Bros. Discovery.

Un catalogue solide pour se démarquer

Pour espérer se faire une place sur un marché du streaming déjà bien encombré, Max va pouvoir compter sur un catalogue solide. Pour cause, la plateforme disposera déjà de l'ensemble des séries HBO, une marque qui résonne souvent comme un gage de qualité. On pourra donc retrouver sur Max des classiques de la chaîne américaine comme Band of Brothers, Succession, Les Soprano, True Detective, The Last of Us, The Wire, ou encore l'intégrale de Game of Thrones.

Concernant l'univers de George R. Martin, Max a d'ailleurs dévoilé ce jeudi 21 mars les premières bande-annonces de la très attendue saison 2 de House of The Dragon (visible plus haut). Un show qui sera évidemment diffusé en exclusivité sur la plateforme à partir du 16 juin (date potentielle de l'arrivée de Max ?). Un argument de poids qui pourrait pousser certains à s'abonner. Les cinéphiles ne seront pas en reste avec de nombreux films iconiques comme Blade Runner, la saga Matrix, Shining ou encore Heat de Michael Mann.

Dans l'optique de séduire le public français, Max proposera plusieurs productions locales exclusives, à l'image de la série Une amie dévouée avec Laure Calamy dans le rôle titre. Le sport sera également au centre de l'offre, puisque Max diffusera également les contenus de la chaîne Eurosport (l'un des diffuseurs officiels des épreuves des JO).